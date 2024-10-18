Происхождение упавших на землю метеоритов отследили. Вот откуда они

Около 70% из известных метеоритов, упавших на Землю, относятся к трем семействам астероидов из главного астероидного пояса Солнечной системы, располагающегося между Марсом и Юпитером, пишет Reuters со ссылкой на недавние исследования. Результаты опубликованы в журналах Nature, Astronomy and Astrophysics.
В числе авторов научных статей — астрономы Мирослав Брож (Карлов университет, Прага) и Михаэль Марссе (Европейская южная обсерватория, штаб-квартира находится в Германии, а телескопы и обсерватории — на севере Чили).
Семейство Массалии образовалось около 40 млн лет назад, оно относится к классу метеоритов — это хондриты L-типа, которые составляют 37% известных земных метеоритов. Семейство Карины образовалось 5,8 млн лет назад, а семейство Корониды — 7,6 млн лет назад; они оба относятся к хондритам H-типа, на которые приходится 33% земных метеоритов.
Марссе назвал хондриты «первичными (primitive) метеоритами», которые по большей мере сохранили свой состав после образования в протопланетном диске.
Еще 8% достигших нашей планеты метеоритов можно отнести к семействам Флора и Ниса из главного астероидного пояса. Маршрут около 6% метеоритов можно отследить до Весты. Согласно более ранним исследованиям, менее 1% метеоритов происходят с Марса и Луны.
Как проходило исследование
Астрономы изучили состав метеоритов, упавших на Землю, и астероидов из Солнечной системы. Они также смоделировали, как формировались и эволюционировали астероиды главного астероидного пояса. По словам Брожа, у таких объектов схожая орбита, так как они образовались при столкновении двух других астероидов.
Астероиды сталкиваются в главном астероидном поясе, а их осколки разлетаются по космосу, некоторые из них достигают Земли. Как заметил Марссе, известно о 70 тыс. метеоритах, но по составу идентифицировали только 6% из них — они прилетели с Луны, Марса и Весты (один из самых крупных в главном поясе астероидов).
В Reuters напомнили: в августовском исследовании (опубликовано в журнале Science) изучили происхождение метеорита, в результате падения которого произошло массовое вымирание динозавров. Вероятно, он был сформирован за Юпитером, а направление «изменил», чтобы «примкнуть» к главному астероидному поясу, а затем в результате столкновения полетел в сторону Земли.