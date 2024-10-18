Происхождение упавших на землю метеоритов отследили. Вот откуда они

Астероиды сталкиваются в главном астероидном поясе, а их осколки разлетаются по космосу, некоторые из них достигают Земли. Как заметил Марссе, известно о 70 тыс. метеоритах, но по составу идентифицировали только 6% из них — они прилетели с Луны, Марса и Весты (один из самых крупных в главном поясе астероидов).