«Проигрывание психотравм»: каким мужчинам не стоит давать второй шанс

— В глубине души женщина дает второй шанс не ему, а себе — как возможность снова почувствовать, что ее любят, ценят, уважают. Но, к сожалению, если человек уже однажды разрушил доверие, он редко его восстанавливает. Большинство мужчин, прося второй шанс, не готовы по-настоящему измениться. Они могут осознать, что потеряли удобные для себя отношения, но не признать свои ошибки. Глубокая работа над собой требует усилий: признать ответственность, пойти к психологу, разобраться с травмами, изменить привычные модели поведения. Но в реальности мало кто на это способен. Если за словами не следуют поступки, если он не видит проблемы в себе, значит, и изменений не будет. И тогда второй шанс — это лишь отсрочка новых разочарований, а также продолжение жизненной драмы, — заключила психолог.