Проходящие звезды изменили климат Земли

Оказалось, что при прохождении звезд время Ляпунова в отношении предсказания орбит планет сильно уменьшается. Временем Ляпунова называется промежуток времени, в течение которого поведение системы остается предсказуемым, однако после него модели начинают демонстрировать хаос. Предполагается, что время Ляпунова для Солнечной системы составляет 12 миллионов лет, то есть нельзя предсказать, какими будут орбиты планет через 12 миллионов и более лет.