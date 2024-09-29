Прогулки с великим критиком. Как описывал Москву Виссарион Белинский

Но вернемся к Белинскому и его очерку «Москва и Петербург». «И наконец наступает вожделенный день переезда в собственный дом; домишко плох, но зато свой, и притом с двором — стало быть, можно и кур водить, и теленка есть где пасти; но главное, при домишке есть свой погреб — чего же более? Таких домишек в Москве неисчислимое множество», — читаем в очерке. Все точно так же, как на современной даче. Только вместо погреба и кур с телёнком, баня и огород. Белинский пишет, что такие частные дома во многом и сформировали облик города.