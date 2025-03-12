Программисты начали реже соглашаться на тестовые задания

Если говорить о редакторах и копирайтерах, здесь 42% всегда откликаются на вакансии с тестовыми. 48% делают это иногда, обычно если задание не занимает много времени. Исследователи отмечают, что авторы текстов, как и дизайнеры, сейчас конкурируют на рынке труда не только с людьми, но и с искусственным интеллектом. Причем это уже сказывается на зарплатах.