Программисты начали реже соглашаться на тестовые задания

Сервис SuperJob опросил 1 400 представителей профессий, которые наиболее часто сталкиваются с тестовыми заданиями поиске работы. Оказалось, что 6 из 10 тестировщиков программного обеспечения охотно откликаются на предложения, которые предполагают тестовые задания (63%). 27% опрошенных относятся к такому избирательно, отправляя резюме лишь некоторым работодателям. Интересно, что за 4 года готовность тестировщиков проходить задания при трудоустройстве выросла. Это связано с высокой конкуренцией в этом сегменте IT-сферы.
«Выпускники онлайн-школ тестировщиков продолжают штурмовать IT», — рассказали аналитики.
На втором месте по готовности выполнять проверочные задания оказались дизайнеры. 46% таких сотрудников всегда откликаются на вакансии с тестами. Еще 45% соглашаются выполнять задания иногда.
Если говорить о редакторах и копирайтерах, здесь 42% всегда откликаются на вакансии с тестовыми. 48% делают это иногда, обычно если задание не занимает много времени. Исследователи отмечают, что авторы текстов, как и дизайнеры, сейчас конкурируют на рынке труда не только с людьми, но и с искусственным интеллектом. Причем это уже сказывается на зарплатах.
Среди менеджеров по продажам 39% всегда выполняет тесты, 38% действует избирательно. А вот отказывается от любых вакансий с заданиями практически каждый четвертый.
Также опрос показал, что каждый второй программист и маркетолог выполняют тестовые задания выборочно (54 и 52% соответственно). Только 19% разработчиков и 30% менеджеров по маркетингу всегда откликаются на такие вакансии. При этом 27% программистов никогда не соглашаются на тестовые при трудоустройстве (+7 п.п. за 4 года).
Среди PR-менеджеров всегда резюме высылают на такие вакансии 31%, 45% делают это лишь иногда. За четыре года пиарщики стали относиться к тестам менее терпимо. Так, каждый четвертый никогда не рассматривает вакансии с дополнительными заданиями (24%) («В портфолио ссылки на успешные кейсы, веду свой ТГ-канал. Какие еще тестирования?!»).
Опрос проходил в 375 населенных пунктах с 17 февраля по 6 марта 2025 года. В нем участвовало экономически активное население России старше 18 лет.
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