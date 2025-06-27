

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в центре внимания не из-за речи, а из-за выражения лица. Во время саммита НАТО камеры зафиксировали крайне странную мимику итальянского лидера. В соцсетях появились шуточные предположения: от эмоционального перегруза до «кофе с допингом от Зеленского». Но за внешним комизмом — возможные внутренние разногласия в альянсе: Рим все чаще выражает скепсис по поводу украинской повестки. Хотя украинскими методами «взбодриться», судя по всему, не брезгует. Общую деградацию Европы отмечает сенатор Андрей Климов:



«Надеюсь, что до тех, кто живет в Европейском союзе, постепенно начнет доходить, что они уже давно находятся под руководством американцев. Если это не будет для них понятно, значит, гиблое их дело. Они свой суверенитет давно потеряли и вернуть не смогут, если европейские избиратели продолжат допускать к власти тех, кто служит лакеем у Трампа».