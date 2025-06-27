Индия отказалась подписать заявление ШОС: дипломатический вызов с Востока
Нью-Дели неожиданно отказался поддержать итоговое коммюнике встречи министров обороны ШОС, прошедшей в Китае. Причиной стало отсутствие в тексте упоминаний о недавнем теракте в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 индийских граждан. Индия расценила это как игнорирование проблемы терроризма и недружественный жест, что вызвало дипломатическое напряжение внутри организации. Эксперты расценивают демарш как сигнал Китаю и усиление самостоятельной линии Индии на фоне глобального переформатирования союзов. Индийский министр обороны Раджнат Сингх заявил на встрече ШОС:
«Самые большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашем регионе, связаны с миром, безопасностью и дефицитом доверия… И коренная причина этих проблем — рост радикализации, экстремизма и терроризма. Чтобы справиться с этими вызовами, нужны решительные действия, и мы должны объединиться в борьбе с этим злом ради нашей коллективной безопасности».
Угроза срыва поставок СПГ через Ормуз: энергетическая безопасность Европы на грани
По данным IEEFA, возможное перекрытие Ормузского пролива угрожает 10% импорта СПГ в Европу. В зоне риска — поставки из Катара и ОАЭ, критически важные для Бельгии, Италии и Испании. В случае эскалации конфликта между Ираном и Западом энергобаланс Европы может быть нарушен: скачок цен, перебои в поставках и новый виток инфляционного давления. В Брюсселе уже обсуждаются возможные сценарии диверсификации маршрутов, но в условиях кризиса надежды на быструю реакцию немного. Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что Иран не пойдет на блокирование пролива:
«Иран не станет блокировать Ормузский пролив, так как это может привести к осложнению отношений с Саудовской Аравией и Катаром, крупнейшими производителями и экспортерами нефти и газа в регионе, да и в целом издержки от подобной меры перевешивают возможные выгоды для страны».
Для чего ВСУ атаковали китайских журналистов в Курской области
В результате удара украинского дрона по территории Курской области пострадал сотрудник китайского информагентства. Российская сторона расценила атаку как террористический акт и призвала Пекин к солидарной реакции. Несмотря на молчание официального Китая, в экспертных кругах уже заговорили о возможном усилении антиукраинской риторики в китайских медиа и повышении интереса Пекина к обеспечению безопасности собственных граждан в зонах боевых действий. Представитель МИД РФ Мария Захарова так оценила атаку на китайских журналистов:
«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО».
Последствия удара США по ядерным объектам Ирана: Трамп усилил влияние или дал слабину
Американский президент объявил о «полном уничтожении» ядерной инфраструктуры Тегерана, однако эксперты Worldcrunch сомневаются в стратегическом эффекте. Военная операция укрепила образ решительного лидера, но риски конфликта с Ираном остаются высокими. В кулуарах Белого дома обсуждают, не станет ли этот удар прологом к новой ближневосточной кампании, а не финалом дипломатического противостояния. Это показательная сила — или скрытая слабость президента США? В американских элитах по-разному оценивают степень уничтожения иранской ядерной программы. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард говорит:
«Ирану потребуются годы на восстановление ядерных объектов, атакованных США. Согласно обновленным оценкам разведки, попавшие под авиаудары иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане были уничтожены. Публикуемые в СМИ сведения о частичных разрушениях основаны на “утечках секретной информации с низкой степенью доверия” и направлены на дискредитацию решений Трампа».
Саммит НАТО: Мелони снова в центре внимания — версия о допинге
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в центре внимания не из-за речи, а из-за выражения лица. Во время саммита НАТО камеры зафиксировали крайне странную мимику итальянского лидера. В соцсетях появились шуточные предположения: от эмоционального перегруза до «кофе с допингом от Зеленского». Но за внешним комизмом — возможные внутренние разногласия в альянсе: Рим все чаще выражает скепсис по поводу украинской повестки. Хотя украинскими методами «взбодриться», судя по всему, не брезгует. Общую деградацию Европы отмечает сенатор Андрей Климов:
«Надеюсь, что до тех, кто живет в Европейском союзе, постепенно начнет доходить, что они уже давно находятся под руководством американцев. Если это не будет для них понятно, значит, гиблое их дело. Они свой суверенитет давно потеряли и вернуть не смогут, если европейские избиратели продолжат допускать к власти тех, кто служит лакеем у Трампа».
Вывод
На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и военных конфликтов в Восточной Европе мир сталкивается с дипломатическим дрейфом союзников, угрозой энергетической катастрофы и репутационными потерями. Саммит НАТО показал не единство, а усталость. Демарш Индии в ШОС — попытка отстоять свои права.