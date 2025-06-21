Прогнозы экспертов: Зеленский уезжает с G7 без денег, Москва и Пекин заняли позицию по Ирану

По данным RIA, в Брюсселе все чаще звучит мысль: «пришлось бы вернуться к поставкам из России, хотя бы на время». Таким образом, конфликт в Иране возвращает Европу к незакрытому энергетическому вопросу — на фоне усиливающегося давления со стороны избирателей. Военкор Сергей Шилов пишет, что война на Ближнем Востоке это одновременно точка давления на Европу и на Китай, поэтому США ее используют:



«Поэтому Иран — это точка давления на Китай. Не как поставщик нефти (ее Поднебесная если что заменит). Если сменить там режим, то Китай получит на Ближнем Востоке свою Украину — возникнут проблемы с поставкой энергоресурсов из региона. Как это было сделано для Европы с газом из “Северных Потоков”. Возникнут проблемы из-за Ормузского пролива и у экономик ЕС — поэтому в начале бомбежек Ирана они ликовали, а сейчас ноют о переговорах. Тегеран за 3 дня пока не получился».