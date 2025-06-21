Рост военной активности США в Италии: шаг к европейской эскалации
Сообщения о возросшей активности на американских военных базах в Италии вызвали беспокойство среди европейских политиков и экспертов. По данным источников, фиксируется перемещение тяжелой техники, увеличение патрулей и расширение наземной инфраструктуры. Наблюдатели считают это возможной подготовкой к передислокации войск ближе к восточным границам НАТО — либо прямым ответом на эскалацию в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. В то же время, официально Пентагон говорит лишь об «усилении гарантий безопасности союзникам». Однако на фоне заявлений Вашингтона о возможности «ударов по Ирану» подобная активизация в Средиземноморье выглядит как подготовка к масштабному сценарию. Вместе с тем в самой Италии ставят под вопрос необходимость НАТО. Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил следующее:
«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир. Теперь НАТО должно либо стать организацией, которая выполняет эту миссию (обеспечения мира и взаимной защиты), взаимодействуя с Глобальным Югом, либо нам не удастся достичь цели: безопасности в рамках правил, единых для всех».
Путин и Си Цзиньпин: единая позиция по Ближнему Востоку
На фоне иранско-израильского конфликта Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Центральной темой стали перспективы урегулирования ближневосточного кризиса и безопасность в регионе. Отмечается, что лидеры «подчеркнули необходимость недопущения внешнего вмешательства» и подтвердили стратегическое партнерство двух стран. Политологи уже заговорили о новом подходе — тихой, но устойчивой поддержке Ирана со стороны Москвы и Пекина как ответ на активную позицию Запада в регионе. На фоне возможного военного вмешательства США это становится фактором глобального сдерживания. Режиссер Никита Михалков отметил, что сейчас договариваться можно только с Путиным и Си Цзиньпином, договоренности с Западом не работают:
«Там не с кем договариваться. Есть два человека, с кем можно договариваться, — это Путин и Си Цзиньпин. Все остальное — недоговороспособное, суетливое, трусливое, агрессивное, лживое, двуличное».
Зеленский — без денег, но с «магнитиком»
Украинский президент Владимир Зеленский вернулся с саммита G7, не добившись обещанных 40 миллиардов долларов помощи. По данным СМИ, вместо реального финансирования Киев получил символический «сертификат поддержки» и обтекаемые формулировки. В украинских СМИ новость вызвала разочарование, а в западных — очередную волну критики в адрес Белого дома, который «не готов довести курс поддержки до конца».
В экспертной среде не исключают, что это первый шаг к снижению уровня военного спонсирования со стороны коллективного Запада. А значит, Киев все чаще будет оставаться «при своем». Политический эксперт Владимир Корнилов отметил, что еще и Трамп унизил Зеленского:
«Трамп еще больше усилил унижение, которому он подверг лидеров оставшейся “шестерки” и Зеленского, покинув Большую Семерку. Им рассказал, до чего же у него нет времени ни на что иное, кроме войны, после чего на этот уикенд преспокойно отправился играть в гольф в загородный клуб! Уметь надо!».
Израиль усилил удары по Ирану
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о расширении кампании против иранских целей. По его словам, ВВС Израиля совершили за последние сутки более 30 вылетов, атаковали логистические и командные пункты, включая объекты в районе Решта и Исфахана. Однако ряд военных аналитиков в Тель-Авиве задаются вопросом: как долго Израиль сможет поддерживать такую интенсивность боевых действий? По данным СМИ, склады боеприпасов опустевают быстрее, чем поступает новая помощь от союзников, а резервы мобилизации достигли «красной черты». Все это может поставить под угрозу длительность конфликта с Ираном, особенно на фоне угроз прямого удара со стороны США. Военный эксперт Юрий Подоляка пишет, что ракетные запасы Ирана истощить довольно сложно:
«Нынешние порции ракет по несколько десятков в день с гарантированными пятью-десятью успешными прилетами Иран сможет обеспечивать еще довольно долго и без сухопутной операции тут не обойтись. А на нее явно сегодня никто из сторонников давления на Иран не готов».
ЕС и проблемы с ближневосточными ресурсами: европейцев ждет возврат к российской энергетике?
Ближневосточный кризис ударил по европейским фондовым рынкам и энергетическому балансу. Из-за угроз в Ормузском проливе и перебоев с поставками нефти цены на топливо в странах ЕС подскочили на 12−14%. Власти Германии и Франции уже обсуждают экстренные меры по сдерживанию цен, включая временное открытие переговоров по поставкам с альтернативных направлений.
По данным RIA, в Брюсселе все чаще звучит мысль: «пришлось бы вернуться к поставкам из России, хотя бы на время». Таким образом, конфликт в Иране возвращает Европу к незакрытому энергетическому вопросу — на фоне усиливающегося давления со стороны избирателей. Военкор Сергей Шилов пишет, что война на Ближнем Востоке это одновременно точка давления на Европу и на Китай, поэтому США ее используют:
«Поэтому Иран — это точка давления на Китай. Не как поставщик нефти (ее Поднебесная если что заменит). Если сменить там режим, то Китай получит на Ближнем Востоке свою Украину — возникнут проблемы с поставкой энергоресурсов из региона. Как это было сделано для Европы с газом из “Северных Потоков”. Возникнут проблемы из-за Ормузского пролива и у экономик ЕС — поэтому в начале бомбежек Ирана они ликовали, а сейчас ноют о переговорах. Тегеран за 3 дня пока не получился».
Вывод
США переводят свои базы на оперативный режим, Китай и Россия усиливают координацию, Европа теряет контроль над энергетикой, а Украина остается без финансирования. Мировая система балансирует на грани срыва, а каждый новый день приближает переход от локальных конфликтов — к открытой фазе глобальной турбулентности.
Александр Ставрин