Прогнозы экспертов: удар по Моссаду, угрозы поставки нефти, запрет на российский газ

Это первая зафиксированная атака по объекту израильской разведки на территории самого Израиля за последние десятилетия. Ответ Тегерана выходит за рамки стандартной риторики и переводит конфликт в новую фазу — с ударами по штабам и центрам принятия решений. В Израиле обсуждается возможная мобилизация резервов, а регион готовится к затяжному противостоянию. Политический эксперт Алексей Бобровский отмечает, что компетенции Моссада, несмотря на все удары, очень высоки:



«Много разговоров о том, как же в Иране оказалось столько агентов Моссада. Не стал бы списывать все только на коррупцию. У Моссад одна из сильнейших в мире агентур (учился у советской разведки). Израиль не растерял компетенции. Операция против Хезболлы тому подтверждение».