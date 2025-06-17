Иранские ракеты поразили здание Моссада: какой был нанесён ущерб?
Иранские официальные источники сообщили о прямом ракетном ударе по зданию, использовавшемуся израильской разведкой «Моссад» в городе Герцлия, вблизи Тель-Авива. Удар стал частью ответа на израильские атаки по объектам в Иране. По предварительным данным, в результате атаки было уничтожено техническое оборудование и зафиксированы человеческие потери.
Это первая зафиксированная атака по объекту израильской разведки на территории самого Израиля за последние десятилетия. Ответ Тегерана выходит за рамки стандартной риторики и переводит конфликт в новую фазу — с ударами по штабам и центрам принятия решений. В Израиле обсуждается возможная мобилизация резервов, а регион готовится к затяжному противостоянию. Политический эксперт Алексей Бобровский отмечает, что компетенции Моссада, несмотря на все удары, очень высоки:
«Много разговоров о том, как же в Иране оказалось столько агентов Моссада. Не стал бы списывать все только на коррупцию. У Моссад одна из сильнейших в мире агентур (учился у советской разведки). Израиль не растерял компетенции. Операция против Хезболлы тому подтверждение».
Руководитель ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев так описывает причины удара по Моссаду:
"Дело в том, что любая разведка это в первую очередь информирование своего руководителя, то есть президента. Это в первую очередь снабжение актуальной, ценной информацией, которая в условиях военного конфликта критически важна. Без разведки вести военные действия невозможно.
Кроме того, разведка Израиля активно вербует иранцев для совершения террористических актов, диверсий, для того, чтобы те были наводчиками, корректировщиками в интересах Тель-Авива".
Политический эксперт Кирилл Федоров считает, что у иранских ракет, атаковавших здание Моссада, есть проблемы с точностью:
«Касаемо прилётов по штаб-квартире Моссада — у иранских ракет, судя по всему, есть некоторые проблемы с точностью. Попадания пришлись куда угодно, но только не по самой штаб-квартире».
Исследователи бьют тревогу: новый ядерный цикл гонки вооружений начинается прямо сейчас
Мир стремительно возвращается к логике холодной войны, но в более опасной и непредсказуемой форме. Согласно последнему докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), все девять ядерных держав наращивают свои арсеналы. Особенно активны Китай и США: Пекин вдвое увеличил количество боеголовок за последние два года и может достичь тысячи единиц уже к 2030 году. США, в свою очередь, вкладываются в модернизацию «ядерной триады».
Эксперты предупреждают: больше нет даже формальных рамок контроля — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений заморожен, диалог между Москвой и Вашингтоном на нуле, а новые технологии — от гиперзвука до кибероружия — делают конфликты гораздо более нестабильными. Это не просто новое противостояние, а начало эпохи неконтролируемой ядерной конкуренции, в которой всё больше стран хотят быть игроками. Политический эксперт Николай Вавилов прямо говорит:
«Мир реально стоит на грани первого боевого применения ядерного оружия — и ответного применения противником. Этот хаос легко может спровоцировать, повторюсь, расширение боевых действий на весь Ближний Восток, появление новых линий фронта в Европе, а также в Южно-Китайском море».
В Оманском заливе горят три танкера: поставки нефти под угрозой?
Сразу три судна — два из которых, предположительно, танкеры — загорелись в Оманском заливе, неподалёку от выхода в Ормузский пролив. Пока нет достоверной информации о причине возгорания: рассматриваются как технические неисправности, так и вероятность нападения.
Напомним, через Ормузский пролив проходит около пятой части всей экспортируемой нефти в мире. Подобные инциденты — даже единичные — вызывают резкую реакцию на энергетических рынках. На фоне эскалации ирано-израильского конфликта и присутствия ВМС США в регионе ситуация может обернуться масштабным кризисом поставок.
Россия, как один из крупнейших поставщиков нефти, краткосрочно может выиграть от роста цен. Но хаотизация региона грозит переделом рынков и провоцирует новые маршруты, мимо российских интересов. Вице-премьер Александр Новак считает, что цена на нефть в любом случае будет расти:
«Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта “рыночных шоков” и примут восходящую динамику».
ЕС готовит полный запрет на российский газ к 2027 году: достижимая цель или утопия?
Еврокомиссия анонсировала разработку механизма полного отказа от импорта российского газа и СПГ уже к 2027 году. Документ предусматривает запрет на заключение новых контрактов с 2026 года, а также жёсткие меры по транспарентности действующих соглашений.
Формально цель — «энергетическая независимость». Но по факту — это вызов самому себе: сейчас около 19% газа, потребляемого в ЕС, по-прежнему идёт из России. Попытки заместить поставки из-за санкционного давления уже привели к энергетическому скачку цен в 2022—2023 годах.
Критики в самой Европе называют проект недостижимой мечтой, указывая на отсутствие инфраструктуры, рост нагрузки на возобновляемую энергетику и невозможность оперативной замены дешевых энергоносителей. Кроме того, Венгрия, Словакия и даже Австрия будут всеми силами тормозить инициативу. Европа рискует загнать себя в тупик — политический, промышленный и потребительский. Тем не менее, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил:
«Запрет будет действовать, пока его кто-то не отменит. Поэтому, по моему мнению, даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России».
Украина начала реализацию «минеральной сделки» с США: Киев продаст себя полностью?
Правительство Украины официально дало старт проекту с США по передаче американским компаниям прав на разведку и разработку минеральных ресурсов, включая литий, уран, титан и редкоземельные металлы. Под предлогом «приближения к стандартам Запада» создаются налоговые льготы и упрощённый механизм лицензирования, фактически выводящий недра из украинской юрисдикции.
Критики сделки уже называют её «вторым внешним управлением» после МВФ. Вашингтон получает контроль над стратегическими ресурсами, в то время как Украина — разовый транш и обязательства на десятилетия. Все это подтверждает тренд: Киев все больше превращается в территорию иностранных интересов, а не независимое государство. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев отметил:
«Договор США и Украины по сути представляет собой компенсационную сделку. Подобного рода кабальные соглашения принципиально отличаются от создания совместных предприятий и соглашений о разделе продукции, хотя и там, и там на территорию страны — обладателя природных ресурсов заходит иностранный капитал».
Вывод
Ситуация в мире стремительно деградирует: от ядерной гонки и нефтяных инцидентов до экономического подчинения союзников и прямых ударов по разведструктурам. Мир возвращается в эпоху «силовой дипломатии», где главным аргументом становятся ракеты, газовые вентили и контроль над природными богатствами. Россия, в этой обстановке, сохраняет независимую позицию и наблюдает за тем, как противники всё чаще начинают рушить свои же устои ради иллюзии контроля.
Александр Ставрин