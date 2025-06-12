Прогнозы экспертов: ядерные сигналы из Москвы, что означает визит сербского президента на Украину

Однако источники отмечают, что реальной причиной может быть эскалация напряженности между США и Ираном, а также возможные удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Эвакуация выглядит как превентивная мера в ожидании ухудшения обстановки. На фоне нестабильности в зоне Персидского залива это может повлечь резкое обострение ситуации на глобальном уровне — как в военном, так и в энергетическом плане. Философ Александр Дугин отмечает:



«Ближайшие дни могут стать не просто насыщенными, но переломными. Отношения США/Израиля и Ирана накалились до предела. Восстание охватило многие американские города, докатившись до Сиэтла и Вашингтона. Глобалисты всерьез решились либо начать гражданскую войну в США против Трампа, либо развязать ядерный конфликт на Ближнем Востоке с перерастанием в третью мировую. Все игроки, кроме нас, могут вот-вот решиться на какой-то радикальный шаг, запустив необратимые процессы эскалации».