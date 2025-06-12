Путин приказывает усилить ядерную триаду
Президент России на совещании по вопросам оборонной промышленности поручил уделить особое внимание развитию ядерной триады — комплекса стратегических сил, включающего межконтинентальные ракеты, подводные лодки и стратегическую авиацию. Это заявление прозвучало на фоне наращивания военной инфраструктуры НАТО в Восточной Европе и риторики Вашингтона о возможных новых поставках вооружений Киеву.
Усиление ядерного компонента — не только мера оборонного сдерживания, но и политический сигнал: Москва демонстрирует, что готова к долгосрочной конфронтации и продолжит укрепление стратегического паритета. Даже на Западе признают, что Россия является обороняющейся, а не нападающей стороной в вопросе ядерного оружия. Экономист Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону заявил про недавнее нападение на российские носители ядерных боеприпасов:
«Это операция западных спецслужб. Вне зависимости от того, знал ли об этом Белый дом, сама атака абсолютно безответственна и вызывает тревогу, поскольку речь идет об ударе по элементу ядерной триады. Это шаг к ядерному Армагеддону».
Россия подобных шагов не делает и, наоборот, усиливает сдерживающие способности своего арсенала.
США эвакуируют дипломатов из Ирака и ОАЭ
Госдепартамент США начал частичную эвакуацию сотрудников своих дипломатических миссий из Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов. По официальной версии, причиной стала «усиленная террористическая активность» и рост региональной нестабильности.
Однако источники отмечают, что реальной причиной может быть эскалация напряженности между США и Ираном, а также возможные удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Эвакуация выглядит как превентивная мера в ожидании ухудшения обстановки. На фоне нестабильности в зоне Персидского залива это может повлечь резкое обострение ситуации на глобальном уровне — как в военном, так и в энергетическом плане. Философ Александр Дугин отмечает:
«Ближайшие дни могут стать не просто насыщенными, но переломными. Отношения США/Израиля и Ирана накалились до предела. Восстание охватило многие американские города, докатившись до Сиэтла и Вашингтона. Глобалисты всерьез решились либо начать гражданскую войну в США против Трампа, либо развязать ядерный конфликт на Ближнем Востоке с перерастанием в третью мировую. Все игроки, кроме нас, могут вот-вот решиться на какой-то радикальный шаг, запустив необратимые процессы эскалации».
Нефть дорожает на фоне напряженности США — Иран
Цены на нефть вновь пошли вверх — реакция мировых рынков на опасения эскалации конфликта между США и Ираном. Любая нестабильность в зоне Ормузского пролива, через который проходит треть мирового морского экспорта нефти, сразу отражается на фьючерсах. На фоне заявлений о росте рисков для американских объектов в регионе и возможных ответных действиях Тегерана трейдеры закладывают повышенную волатильность в свои расчеты.
Для России, как крупного экспортера нефти, такое развитие может быть краткосрочно выгодным. Однако в долгосрочной перспективе это усилит экономическую турбулентность, включая рост цен на топливо и давление на развивающиеся рынки. Эксперт Ольга Веретенникова отметила, что рост цен на нефть связан не только с обострением на Ближнем Востоке:
«Предпосылок для роста нефти было несколько. С одной стороны, это пожары в Канаде, которые бушуют уже на протяжении недели и отразились на добыче. С другой — отношения между США и Китаем смягчаются, а в Америке начался сезон отпусков, традиционно увеличивающий спрос на энергоносители».
Сербский президент впервые посетил Украину: дружба или дипломатическая ловушка
Александр Вучич, президент Сербии, впервые за все время конфликта посетил Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским. Официально визит был приурочен к участию в «саммите мира», организованном Киевом. Однако в Москве визит вызвал обеспокоенность: ранее Сербия декларировала нейтралитет и сохраняла тесные связи с Россией, включая энергетическое и военное сотрудничество.
Сближение Белграда с Киевом может быть частью западной дипломатической кампании по втягиванию Балкан в антироссийскую коалицию. В то же время Вучич — опытный переговорщик и не исключено, что его поездка не столько знак лояльности Украине, сколько попытка сыграть на несколько сторон сразу, сохраняя гибкость внешней политики. Военный эксперт Михаил Звинчук отмечает:
«Вучич пытается вновь балансировать, присоединяясь к формальным визитам в рамках “общих европейских ценностей”, но избегая при этом резких высказываний и действий против России».
Политолог Владимир Корнилов считает, что Вучич ведет двойную игру:
«У сербов причины свои: в стране полыхают протесты — какая Украина… А вот многие россияне не могут простить Вучичу обещание, данное Зеленскому, — восстановить один-два украинских города или региона».
Вывод
На фоне обостряющейся глобальной нестабильности усиливаются сигналы силы и тревоги: Россия демонстрирует ядерный суверенитет, США готовятся к возможному удару на Ближнем Востоке, а нефтяной рынок реагирует ростом цен. В это же время Балканы становятся ареной тонких дипломатических игр, где каждый шаг может быть интерпретирован как поддержка одного из лагерей. Мир продолжает балансировать на грани новых региональных кризисов — с ядерным чемоданчиком, энергетическими рисками и дипломатической переориентацией.
Александр Ставрин