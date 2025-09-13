НАТО усиливает восточную границу: операция «Восточный страж»
НАТО объявило о старте операции для укрепления обороны на восточном фланге, граничащем с Россией, Беларусью и Украиной. Поводом стало пересечение польской границы российскими беспилотниками.
Верховный главнокомандующий альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич сообщил, что в регион направлены французские Rafale, датские F-16, фрегат и новые наземные системы обороны. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал операцию «активным сдерживанием». НАТО заявляет, что цель — закрыть «пробелы» в линии фронта и укрепить связь на всем восточном фланге. Политический эксперт Владимир Корнилов отмечает, что в Польше после обнаружения неизвестных БПЛА наблюдаются истерические настроения:
«В Польше продолжается истерика в связи с атакой дронов. Стоит какому-то эксперту или журналисту задать робкий вопрос: “Откуда такая уверенность, что это были дроны из России, а не украинская провокация?” — и тут же эти эксперты или СМИ объявляются “российскими агентами”! Соответственно, их требуют запретить, выслать “за Дон”, арестовать
Переговоры Россия-Украина приостановлены
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной, обвинив европейские страны в препятствовании процессу. По словам Дмитрия Пескова, Москва остается открытой к диалогу, но именно действия Европы мешают продолжению контактов.
Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 23 июля, где стороны смогли договориться по обмену военнопленными и телами погибших. Однако разногласия по ключевым вопросам урегулирования остаются. Военкор Евгений Поддубный считает, что процессу мирного урегулирования больше всего мешает Европа:
«Процессу мирного урегулирования конфликта мешают европейцы. Это настолько очевидно, что и комментировать нечего. Европейские “ястребы” просто требуют эскалации. Чего только стоят сегодняшние заявления председателя комитета по обороне в Бундестаге Томаса Ревекампа, который настаивает на том, что Украине нужно дать оружие для ударов по России, а НАТО необходимо сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. В этих условиях — нежелании Киева договариваться, Россия будет следовать силовому плану обеспечения своих интересов — через военное достижение целей СВО».
Администрация Трампа готовит ужесточение права на убежище через ООН
Западные СМИ сообщают, что США планируют на предстоящей Генассамблее ООН инициировать глобальное ограничение права на убежище. Это станет отходом от системы, действовавшей после Второй мировой войны.
Критики предупреждают, что нововведение подорвет защиту от политических преследований. В самой администрации подчеркивают, что цель — сделать правила более жесткими, ограничив поток мигрантов, особенно в США. Политический эксперт Алексей Антонов считает, что Трамп создает только видимость борьбы с мигрантами, без реальной работы в этом направлении:
«Республиканский олигархат типа борется с мигрантами, типа развивает промышленность и сокращает налоги для бизнеса, а также якобы экономит военные ресурсы страны. В реальности они просто дерутся за бюджет, но денег все меньше и перспективы все хуже — ресурсов на всех у Америки уже не хватает. И чем дальше, тем грязнее будут методы».
В России предлагают приравнять вейпы к наркотикам и ввести сухой закон
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил приравнять вейпы к наркотикам, чтобы усилить наказание за их распространение и потребление. Он заявил, что «вейпы — это наркотики, и наказание должно быть таким же».
Одновременно движение «Отцы рядом» обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести в стране сухой закон на время СВО. В обосновании указывается, что алкоголь снижает дисциплину, подрывает трудоспособность и влияет на боеспособность армии. По статистике, среди россиян 35−44 лет регулярно употребляют алкоголь 79% мужчин и 64% женщин. Политолог, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что запрет алкоголя приведет только к росту самогоноварения:
«В случае реализации этой инициативы сразу начнется расцвет самогоноварения, исполнителей которого, в свою очередь, надо будет массово ловить и массово же сажать. На дороги страны выйдут мобильные автоналивайки — тонированные шахи с емкостью с самогоном и краником в багажнике, улепетывающие от дорожной полиции (или электросамокаты с бачком водки). Для людей состоятельных наоткрывают питейные клубы, в которых алкоголь будет наливаться бесплатно — “членам клуба”, а вот за членство надо будет платить».