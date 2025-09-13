Прогнозы экспертов: почему Москва обвинила Европу в срыве переговоров с Украиной, зачем НАТО «Восточный страж»

Одновременно движение «Отцы рядом» обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести в стране сухой закон на время СВО. В обосновании указывается, что алкоголь снижает дисциплину, подрывает трудоспособность и влияет на боеспособность армии. По статистике, среди россиян 35−44 лет регулярно употребляют алкоголь 79% мужчин и 64% женщин. Политолог, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что запрет алкоголя приведет только к росту самогоноварения:



«В случае реализации этой инициативы сразу начнется расцвет самогоноварения, исполнителей которого, в свою очередь, надо будет массово ловить и массово же сажать. На дороги страны выйдут мобильные автоналивайки — тонированные шахи с емкостью с самогоном и краником в багажнике, улепетывающие от дорожной полиции (или электросамокаты с бачком водки). Для людей состоятельных наоткрывают питейные клубы, в которых алкоголь будет наливаться бесплатно — “членам клуба”, а вот за членство надо будет платить».