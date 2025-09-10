В Непале произошел переворот: кому было выгодно
Из Катманду приходят сообщения о низложении непальского правительства на фоне уличных беспорядков под лозунгом «Верните нам соцсети». Толпы молодых протестующих («гендзи», 15−28 лет) вынудили премьера Шарму Оли бежать из здания правительства и приступили к поджогам объектов всех трех ветвей власти. Сообщается об уничтожении правительственных, судебных и партийных архивов, горят библиотеки и полицейские участки.
Армия (около 81 тыс. человек) вначале фактически бездействовала; позже объявлен комендантский час. Начальник штаба Ашок Радж Сигдел призвал к прекращению погромов и к переговорам, но сами военные признают, что не понимают, с кем и о чем договариваться. На фоне разрушений инфраструктуры, закрытия границ и остановки аэропорта Трибхуван страна стремительно уходит в изоляцию. Военкор Александр Коц отмечает, что одной из причин революции в Непале стал высокий уровень социального неравенства:
«Свергшие монархию маоисты, похоже, в деле построения социального государства тоже не преуспели. Запредельный уровень безработицы, две трети населения в сельской местности без всяких условий, треть ВВП — переводы непальских гастарбайтеров из-за рубежа. Если бы не Гималаи с туристами — загнулись бы давно. И на этом фоне в не запрещенном ТикТоке целые сообщества местных “Nepo Kids” — детишек политиков, которые кичатся своими положением и богатством. Они рассказывают о зарубежных поездках, позируя в брендовых шмотках, хвастаются роскошным образом жизни, ярко подчеркивая социальную пропасть между низами и верхами».
Непальские власти закрыли мессенджеры, в которых их критиковало население, и получили глобальную проблему, ситает эксперт по гибридным войнам, профессор МГУ политолог Андрей Манойло.
«Закрытие мессенджеров сподвигло непальскую молодежь, средний возраст которой 25 лет, на бунт. Люди взяли дубинки, шпалы повыковыривали из железной дороги и пошли жечь дворец и другие здания. Местная власть этого не ожидала. Политический подоплеки я здесь не вижу. Это результат того, к чему приводят спонтанные необдуманные действия. Зачем они закрыли мессенджеры? С оппозицией с какой-то боролись или критика их утомила, которая в этих мессенджерах распространялась, критика их любимых», — прокомментировал Манойло.
Российская делегация во главе с Новаком едет в Сирию
Россия направила крупную межведомственную делегацию во главе с вице-премьером Александром Новаком для обсуждения гуманитарной помощи и восстановления энергетического сектора Сирии. Новак подчеркнул «уникальные переговорные возможности» Москвы, которая поддерживает контакты «с Израилем и всеми этническими группами Сирии», и предложил использовать этот фактор для стабилизации.
На сирийской стороне МИД отметил историческую глубину отношений и надежду на то, что любое иностранное присутствие будет работать «в интересах сирийского народа». Среди приоритетов для России — обсуждение всего спектра сотрудничества; Новак также осудил «деструктивные» удары Израиля по Сирии. Военкор Сергей Шилов считает, что один из этих ударов Израиль наносил по иностранцам:
«Удар по казармам в Латакии скорее всего наносился по отрядам иностранных боевиков. Дело в том, что они облюбовали сирийское побережье после свержения Асада. Здесь не только морской климат, но можно безнаказанно убивать и грабить “неверных” алавитов. Селиться семьями, забирать дома, сколачивать “джамааты”. И не удивлюсь, если эти же боевики участвовали в резне друзов в провинции Сувейда».
Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня напомнил ВФокусе Mail, что Израиль нанес массированный удар по объектам рядом с сирийскими городами Хомс, Латакия и Пальмира.
«Точно неизвестно, что это за обьекты, сирийская сторона не заявляла о масштабах разрушения. Однако Израиль бьёт в Сирии по тем объектам, которые считает источником угрозы. В частности, в Пальмире удар был нанесён по военной базе, которую по согласованию с захватившими власть в Сирии вчерашними джихадистами Турция модернизировала в своих интересах».
Польша закрывает границу с Белоруссия из-за учений Москвы и Минска
Премьер Дональд Туск сообщил о закрытии польско-белорусской границы (включая железнодорожные переходы) с полуночи четверга на время российско-белорусских учений «Запад-2025», которые в Минске называют агрессивными «с точки зрения военной доктрины». Минск вызвал временного поверенного Польши и назвал закрытие «злоупотреблением географическим положением», Литва усиливает охрану границы.
Сообщается об арестах по шпионажу по обе стороны границы; в Беларуси — гражданина Польши, в Польше — белорусского агента. Минобороны РБ заявило, что в рамках «Запада-2025» будут отрабатываться сценарии применения ядерного оружия и гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник».
Германия запускает инициативу по ударам вглубь территории России
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о поставке Украине первых ракет-носителей для двух систем Patriot и объявил инициативу по ударам вглубь территории РФ. Германия намерена усилить поддержку украинской оборонной промышленности в сфере дальнобойных БПЛА, для чего планируются контракты с украинскими компаниями на сумму €300 млн.
Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал подписание в Лондоне контракта на поставку мобильных систем борьбы с дронами. Военкор Александр Коц отмечает, что Европа прибегнет к любым средствам для провокации России на большую войну:
«Дело осталось за малым. Развязать войну. А что, если Россия на нее не явится? Как перед налогоплательщиками оправдываться? Значит надо что? Правильно! Повторить трюк с Украиной. Не слышать никаких доводов и аргументов, избегать компромиссов, упорно игнорировать голос разума и здравого смысла… Чтобы в конечном итоге вынудить Россию на боевые действия против войск стран НАТО. Не оставить ей шансов», — отметил Коц.
Под Баку стартовали многонациональные учения: формируется новая военная коалиция
В Азербайджане начались учения сил спецназа «Безграничное братство-IV» с участием подразделений Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Пакистана и Катара.
Учения такого формата проводятся не впервые, однако нынешний состав участников привлек внимание: Анкара выступает центром, Баку активнее интегрируется в Организацию тюркских государств. Отмечается участие Казахстана — союзника России по ОДКБ, который в 2024 году подписал договор о военной кооперации с Турцией. На этом фоне звучат оценки о «зачатках новой военной архитектуры» и возможной «армии Турана», при том что Турция остается членом НАТО.
Политический эксперт Максим Дивнич считает, что НАТО формирует новый альянс на южных подступах России:
«НАТО руками Турции попросту начало боевое слаживание будущей армии Турана. Изящный садизм и тонкий троллинг ситуации заключается в том, что 33% участников — члены ОДКБ».
Вывод
День отмечен резким ростом напряжения в различных точках планеты: от уличного переворота в Непале и закрытия польской границы до усиления военной кооперации под Баку и планов новых провокаций со стороны Германии. Россия параллельно наращивает дипломатию на Ближнем Востоке и фиксирует структурные сдвиги у противника.