На сирийской стороне МИД отметил историческую глубину отношений и надежду на то, что любое иностранное присутствие будет работать «в интересах сирийского народа». Среди приоритетов для России — обсуждение всего спектра сотрудничества; Новак также осудил «деструктивные» удары Израиля по Сирии. Военкор Сергей Шилов считает, что один из этих ударов Израиль наносил по иностранцам:



«Удар по казармам в Латакии скорее всего наносился по отрядам иностранных боевиков. Дело в том, что они облюбовали сирийское побережье после свержения Асада. Здесь не только морской климат, но можно безнаказанно убивать и грабить “неверных” алавитов. Селиться семьями, забирать дома, сколачивать “джамааты”. И не удивлюсь, если эти же боевики участвовали в резне друзов в провинции Сувейда».