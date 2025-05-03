Война Трампа: зачем США передадут F-16 для Украины, а союзникам данные о России и Китае в космосе

Новые санкции США против России
США подготовили новый пакет экономических санкций в отношении России. Ограничительные меры могут коснуться банковской сферы и энергетического сектора с целью усилить давление на российское руководство и принудить Кремль поддержать предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«В число целей входят государственный российский энергетический гигант “Газпром” и крупные предприятия, занимающиеся природными ресурсами и банковским сектором», — сообщает издание.
Но до сих пор не ясно, одобрит ли данное предложение Трамп, «чье сочувствие заявлениям и действиям Москвы сменилось разочарованием из-за того, что президент России Владимир Путин отверг его призывы к прекращению огня и мирным переговорам». Но, по словам одного из американских госслужащих, данное решение исходит именно от президента США.
Отмечается, что в случае одобрения нового пакета санкций американским лидером, Вашингтон может ужесточить свою риторику с Москвой.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев уверен, что Трамп не пойдет на ужесточение санкций в отношении России.
«Есть аргументы, почему Трамп на это дело согласится. Во-первых, Трамп уже за время первого своего срока должен был убедиться в том, что давление на Россию бесполезно. Как и попытки надавить на Китай также для США ничем хорошим не оборачиваются. Поэтому он уже должен был понять, что не все страны поддаются давлению. Во-вторых, все санкции, введенные с 2022 года, также не привели к ожидаемым Западом результатам. Санкции могут сработать только тогда, когда они нанесут существенный ущерб. Мы видим, что от санкций Запада никакого ущерба России не было, нет и не предвидится», — сказал Беляев.
По словам эксперта, Трамп — человек эмоциональный, но в то же время прагматичный.
«Поэтому предшествующий опыт может “остудить его пыл” при принятии решения о введении санкций против России, особенно с учетом того, что Штаты предпринимают реальные шаги по урегулированию конфликта на Украине, пусть и в своих корыстных целях. Поэтому вряд ли Трамп пройдет на обрушение пусть и хрупкого сближения с Россией», — заключил спикер.
Предоставление секретной информации странам альянса «Пять глаз»
США впервые начали предоставлять странам-участницам разведывательного альянса «Пять глаз», куда входят также Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, секретную информацию о космических программах России и Китая. Об этом пишет газета The Times.
Уточняется, что Вашингтон начал делиться сведениями военного подразделения Космических сил США Space Delta 9, которое специализируется на военных орбитальных операциях. Согласно данным издания, к такому шагу американские власти побудили опасения, что РФ и КНР быстро развивают новые возможности в космосе. В частности, Китай активно инвестирует в космическую разведку.
«Американские военные руководители предприняли беспрецедентный шаг, разрешив британским военным лидерам наблюдать за своей работой на базе космических сил Шривер в Колорадо в свете растущей обеспокоенности по поводу милитаризации космоса Китаем», — говорится в сообщении.
Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что США в настоящее время крайне обеспокоены сотрудничеством России и Китая в космосе, именно этим объясняется решение Вашингтона поделиться секретной информацией со странами альянса «Пять глаз».
«Китай, действительно, проявляет большую прыть в освоении дальнего космоса: это и Марс, и Луна. Что касается ближнего космоса, то Россия активно развивает данное направление в сфере безопасности. В частности, в рамках СВО мы увеличили возможности обнаруживать вражеские цели. Соответственно, сотрудничество России и Китая в освоении космоса имеет место быть, это безусловно. Это и беспокоит американцев, которые пытаются разрушить это взаимодействие по сферам. Они будут делать все для этого, в том числе и в информационном плане», — считает Дандыкин.
Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые приедут в Москву на 9 мая
Глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение РФ о перемирии во время празднования 80-летия Победы. Также он предупредил, что не может гарантировать безопасность мировым лидерам, которые будут принимать участие в Параде Победы в Москве.
«Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, — мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность», — сказал он.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 8 по 10 мая. В указанный период будут приостановлены все боевые действия.
Ранее российский лидер объявлял о пасхальном перемирии, но Украина его нарушила, предприняв попытку оккупировать подконтрольный России участок территории в Курской области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского «угрозой террориста международного масштаба».
«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца. То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись», — написала она в своем Telegram-канале.
Сенатор Григорий Карасин, комментируя слова Зеленского, назвал главу киевского режима международным шантажистом.
«Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста. Сам же этого не понимает или, понимая, борется за собственное выживание, потому что сзади на него наседают такие же неонацисты, которых он считал, что возглавляет», — заявил Карасин.
Выделение США 310 млн долларов на обслуживание украинских F-16
«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Украины F-16 Training and Sustainment и сопутствующего оборудования на предполагаемую стоимость $ 310 млн», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что DSCA уведомило о своем решении Конгресс США. Уточняется, что в случае принятия данного решения Вашингтон предоставит услуги по модификации и модернизации истребителей, обучению персонала эксплуатации оборудования, поставкам запчастей, расходников и так далее.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что такое решение американских властей символизирует, что украинский конфликт становится войной Трампа.
«Неясно, отказался ли Трамп навсегда от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае, теперь это война Трампа», — написал эксперт на своей странице в соцсети X.