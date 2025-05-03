Война Трампа: зачем США передадут F-16 для Украины, а союзникам данные о России и Китае в космосе

«Есть аргументы, почему Трамп на это дело согласится. Во-первых, Трамп уже за время первого своего срока должен был убедиться в том, что давление на Россию бесполезно. Как и попытки надавить на Китай также для США ничем хорошим не оборачиваются. Поэтому он уже должен был понять, что не все страны поддаются давлению. Во-вторых, все санкции, введенные с 2022 года, также не привели к ожидаемым Западом результатам. Санкции могут сработать только тогда, когда они нанесут существенный ущерб. Мы видим, что от санкций Запада никакого ущерба России не было, нет и не предвидится», — сказал Беляев.