Трамп начал спецоперацию в Иране: как далеко зайдут американцы?
Соединённые Штаты нанесли серию ударов по иранским объектам. Американские беспилотники и крылатые ракеты атаковали военную инфраструктуру в Исфахане, Йезде и места рядом с ядерным объектом Фордо. Спецоперация объявлена «ограниченной», однако в Пентагоне отмечают: действия США могут быть расширены, если Иран продолжит ракетные обстрелы Израиля.
Дональд Трамп лично подтвердил начало операции, пообещав «принудить Иран к миру», при этом не исключив дальнейшего применения силы. Источники сообщают, что на авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке начато развёртывание дополнительных сил, включая эскадрильи F-35 и батальоны морской пехоты. Политический эксперт Руслан Карманов отмечает символизм американской атаки:
«Отдельно хочется подчеркнуть символизм происходящего — США напали на Иран ранним утром 22 июня, без объявления войны. Впрочем завтра будет куда как больший символизм на биржах в плане цен на нефть. Больше всех встрянет Европа, потому что основной получатель продукции, которую тащат через Ормузский пролив, как раз они. У них задача срочно найти где-то замещение выбитым объёмам нефти».
Россия резко ответила на критику Запада в АТЭС: защита суверенитета или новая конфронтация?
Москва жёстко отреагировала на обвинения со стороны представителей США и Японии, стран-участниц АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества). Официальный представитель МИД назвал нападки «попыткой навязать чужие правила» и призвал вернуться к принципам равноправия. Кремль чётко дал понять: любые попытки политического давления будут встречены усилением партнёрства с азиатскими и африканскими странами. На фоне растущего военного и экономического давления со стороны Запада Россия продолжает переориентировать внешнюю политику — всё ближе к странам Глобального Юга. Посол по особым поручениям Марат Бердыев считает, что АТЭС необходимо деполитизировать:
«Иногда тройку Австралии-Новой Зеландии-Канады поддерживают японцы, которые периодически озвучивают свои геополитические заявления. Мы даем жесткую и справедливую отповедь, называем вещи своими именами, раскрываем суть происходящих событий, связанных с геополитикой и обусловленных попытками Запада сохранить свое собственное доминирование. Это быстро остужает горячие головы».
Путин получил приглашение на саммит G20 в Южной Африке: Россия усиливает влияние?
Президент России получил официальное приглашение на саммит G20, который состоится в Южной Африке в августе. Это событие может стать символическим прорывом на фоне многолетних попыток Запада изолировать Москву. Эксперты уже отмечают: участие Путина будет означать признание России ключевым игроком в мировой архитектуре, несмотря на санкционное давление. Южная Африка, в свою очередь, демонстрирует независимость от антироссийской риторики и готовность продвигать сбалансированную повестку на международной арене. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков отметил, что правительство своевременно сообщит о представителе, который поедет на саммит:
«Мы объявим своевременно об этом. Но в любом случае Россия будет представлена на этой “двадцатке” и будет принимать активное участие».
Возможно, встречу стран посетит глава МИД Лавров.
ООН под угрозой: гуманитарные миссии сворачиваются из-за США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможной приостановке гуманитарных операций в ряде стран из-за сокращения финансирования со стороны США. Организация уже столкнулась с дефицитом бюджета в миллиарды долларов, и это может привести к закрытию программ в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Трамп ранее заявил, что ООН «неэффективна» и требует радикальной реформы, включая пересмотр бюджета. На этом фоне аналитики задаются вопросом: не станет ли 2025 год началом конца ООН в её нынешнем виде? Директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов пообещал, что по крайней мере российское отделение организации будет стараться выполнять свои задачи несмотря на нехватку финансирования:
«Всем нам приходится работать в режиме жесткой экономии. Конечно же, мы в ООН не против экономии в целом и считаем, что организация должна быть эффективной и не тратить средства стран-членов напрасно и бесконтрольно. Но для нас принципиально важно, чтобы задачи, которые на организацию возложены, выполнялись в полной мере. За это мы несем ответственность и будем стараться это делать, несмотря на нынешние трудности»
Иран ответит: базы США на Ближнем Востоке под угрозой
Командование КСИР заявило, что удары США не останутся без ответа. По заявлению иранского Минобороны, в ближайшие часы начнётся «ответная операция по уничтожению американской инфраструктуры в регионе». В список потенциальных целей входят базы США в Кувейте, Катаре и Иордании. Иран также дал понять, что его ракеты уже находятся в режиме боевой готовности, а союзные формирования в Ираке и Ливане готовы к действиям. Таким образом, спецоперация США может перерасти в полномасштабный региональный конфликт, который вовлечёт десятки стран и окончательно разрушит старую систему глобальной безопасности. Если, конечно, удар по Ирану не был имиджевым — возможно, Трамп просто хотел сдержать свое слово. Об этом пишет политический эксперт Юрий Баранчик:
«Вполне вероятно, что это был “имиджевый удар” Трампа, чтоб не потерять лицо и выполнить требование глобалистов об ударе по Ирану. Так это или нет, покажет дальнейшее развитие событий».
Вывод
США открывают новый фронт, Россия наращивает внешнеполитическую активность, ООН теряет опору, а Иран готов к жёсткому ответу. Миропорядок, к которому привык Запад, уходит в прошлое — и будущее формируется уже сейчас, в реальном времени.
Александр Ставрин