Прогнозы экспертов: Трамп начинает спецоперацию в Иране, Россия бьёт по интересам Запада, а ООН готовится к системному кризису

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможной приостановке гуманитарных операций в ряде стран из-за сокращения финансирования со стороны США. Организация уже столкнулась с дефицитом бюджета в миллиарды долларов, и это может привести к закрытию программ в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Трамп ранее заявил, что ООН «неэффективна» и требует радикальной реформы, включая пересмотр бюджета. На этом фоне аналитики задаются вопросом: не станет ли 2025 год началом конца ООН в её нынешнем виде? Директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов пообещал, что по крайней мере российское отделение организации будет стараться выполнять свои задачи несмотря на нехватку финансирования:



«Всем нам приходится работать в режиме жесткой экономии. Конечно же, мы в ООН не против экономии в целом и считаем, что организация должна быть эффективной и не тратить средства стран-членов напрасно и бесконтрольно. Но для нас принципиально важно, чтобы задачи, которые на организацию возложены, выполнялись в полной мере. За это мы несем ответственность и будем стараться это делать, несмотря на нынешние трудности»