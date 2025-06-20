Мировые фондовые индексы ушли в минус после сообщений о возможной атаке США на Иран. По данным MarketWatch, нефть Brent взлетела на фоне ожидания удара по ядерному комплексу Фордо. Белый дом пока молчит, но источники в Пентагоне подтверждают: планы готовы, обсуждаются точечные удары с применением бомб GBU‑57. Операция может пройти по сценарию «удар без входа в воздушное пространство» — как в Ливии в 2011 году. Энергетические рынки отреагировали моментально, инвестиции «бегут» в золото и гособлигации. Это уже не игра на нервах, а прямая подготовка к горячей фазе нового конфликта на Ближнем Востоке. Возможно, к операции против Ирана будут привлечены и другие страны, в частности Британия. Политический эксперт Владимир Корнилов объясняет это зависимостью Лондона:



«Британские СМИ не могут прямо объяснить своим островным читателям: “Что вы хотите, мы зависимая, подчиненная страна, а потому должны беспрекословно следовать указаниям из метрополии, даже если считаем это ошибкой”. Поэтому придумываются исторические параллели, вспоминается “союзнический долг” и прочее. Видимо, на кого-то из обитателей лондонских пабов сработает. Но суть-то никуда не спрятать!».