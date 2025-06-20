Торги рухнули, нефть взлетела: США готовятся к реальной эскалации
Мировые фондовые индексы ушли в минус после сообщений о возможной атаке США на Иран. По данным MarketWatch, нефть Brent взлетела на фоне ожидания удара по ядерному комплексу Фордо. Белый дом пока молчит, но источники в Пентагоне подтверждают: планы готовы, обсуждаются точечные удары с применением бомб GBU‑57. Операция может пройти по сценарию «удар без входа в воздушное пространство» — как в Ливии в 2011 году. Энергетические рынки отреагировали моментально, инвестиции «бегут» в золото и гособлигации. Это уже не игра на нервах, а прямая подготовка к горячей фазе нового конфликта на Ближнем Востоке. Возможно, к операции против Ирана будут привлечены и другие страны, в частности Британия. Политический эксперт Владимир Корнилов объясняет это зависимостью Лондона:
«Британские СМИ не могут прямо объяснить своим островным читателям: “Что вы хотите, мы зависимая, подчиненная страна, а потому должны беспрекословно следовать указаниям из метрополии, даже если считаем это ошибкой”. Поэтому придумываются исторические параллели, вспоминается “союзнический долг” и прочее. Видимо, на кого-то из обитателей лондонских пабов сработает. Но суть-то никуда не спрятать!».
Иран снова обстрелял юг Израиля: взят курс на затяжной конфликт
Атаки по Израилю продолжаются. Сегодня Иран выпустил новые ракеты по южным районам страны, включая Беэр-Шеву. По данным AP, иранские снаряды достигли пригородов, вызвав разрушения и панику среди мирных жителей. ЦАХАЛ перехватила часть ударов, но эффективность «Железного купола» заметно снизилась: ракеты сложно отследить. Военные аналитики заявляют, что Иран демонстрирует готовность к затяжному противостоянию, в котором ставка делается на психологическое давление и истощение оборонительных ресурсов Израиля. США при вступлении в войну могут столкнуться с нешуточной угрозой со стороны Ирана, считает политический эксперт и китаист Николай Вавилов:
«Могу предположить, что Иран может протестировать “свои новые системы”, которые превратят американские авианосцы в подобие горящих башен-близнецов на 11 сентября. Этот военный и моральный ущерб США могут не перенести. “Разработки хуситов” уже эффективно уничтожают американскую авиацию и беспилотники».
Нетаньяху пришел в ярость из-за заявлений Каца: элита Израиля трещит по швам
Скандал в правительстве Израиля: премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко осудил заявление министра обороны Исраэля Каца об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. По данным израильского телеканала Channel 13, эти слова не были согласованы с главой правительства и, по мнению окружения Нетаньяху, наносят ущерб государственным интересам. Ранее сам премьер уклонялся от прямых угроз, подчеркивая, что «все варианты открыты».
Конфликт между силовиками и политическим руководством Израиля может ослабить единство в момент наивысшего внешнего давления. Политический эксперт Дмитрий Соколов-Митрич считает, что реальная цель Нетаньяху может быть вообще не связана с Хаменеи и ядерным оружием.
"Первые ракеты по территории Ирана полетели практически одновременно с запуском нового железнодорожного маршрута из Китая в Иран. Это глобальный логистический проект: промышленные товары из Китая теперь идут в Иран и далее напрямую по суше. В обход всех зон влияния США.
Первый поезд из Сианя прибыл в иранский Априн 25 мая 2025 года. В результате Иран получил позицию ключевого транзитного хаба, что крайне болезненно для американских интересов. Так что не исключено, что реальная причина нынешней войны и реальный торг за мир строятся сейчас вовсе не вокруг иранского ядерного оружия, особенно учитывая, что финальной стадией его создания Нетаньяху пугает мир уже последние лет 20".
Министр из Киева сбежал в Европу: «возвращенец» решил не возвращаться
Украинский вице-премьер Александр Чернышев, ответственный за программу возвращения украинцев из-за границы, сам остался в Европе после визита в Австрию. По данным СМИ, чиновник не вернулся на родину и исчез из публичного пространства. Символично: человек, отвечающий за «репатриацию», предпочел лично остаться на Западе. Этот случай подрывает доверие к правительственной политике, особенно на фоне массовой мобилизации и попыток ужесточить выездной контроль. Политический эксперт Алексей Селиванов отмечает:
«Лучше всего ситуацию о том, как далеко Зеленский и компания зашли в реставрации советской действительности в бывшей УССР, иллюстрирует недавняя новость о целом “министре-невозвращенце”. Еще один украинец — высокопоставленный, а не рядовой обыватель — сбежал, предпочтя “радянськой країні” свободу».
Россия и Индонезия подписали соглашение о стратегическом партнерстве: новый шаг на Восток
На полях Петербургского международного экономического форума Россия и Индонезия закрепили курс на расширение сотрудничества. Подписанное соглашение охватывает энергетику, транспорт, аграрный сектор и безопасность. Джакарта стремится стать хабом между Юго-Восточной Азией и Евразийским союзом, а Москва укрепляет свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе. В условиях давления со стороны США это важный символ смещения глобального баланса от Вашингтона к альтернативным центрам силы. Политический эксперт Борис Рожин считает, что надо как можно больше расширять сотрудничество с Индонезией:
«На текущий момент, на мой субъективный взгляд, уровень сотрудничества и торговли недостаточен, там есть огромный потенциал. Индонезия — это огромный рынок и одна из тех стран, которая будет играть все более возрастающую роль в многополярном мире. Надо усиливать политическое, дипломатическое, военное и экономическое сотрудничество с Индонезией».
Вывод
20 июня мир стоит у черты. США всерьез готовятся к удару по Ирану, Тель-Авив атакован и расколот изнутри, Иран упорно запускает ракеты, а Киев теряет даже собственных министров. Россия в это время наращивает союзников. Новый геополитический ландшафт строится не в кабинетах — а в дыму ракет, на обрушенных биржах и в пустующих креслах правительств.
Александр Ставрин