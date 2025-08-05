Прогнозы экспертов: РСМД и Медведев, для чего на самом деле приедет Уиткофф, Армения и Азербайджан подпишут договор в США

«Этот визит направлен на то, чтобы донести до руководства России те аспекты ультиматума Дональда Трампа, которые невозможно озвучить публично. Скорее всего, Уиткофф приедет, обозначит соответствующую позицию своего президента, услышит мнение руководства России относительно всего того, что сейчас происходит на фоне ядерной эскалации, особенно после заявления Дональда Трампа о приведении в боевую готовность двух подлодок в соответствующих районах, в ответ на достаточно безобидные твиты бывшего президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Соответственно, скорее всего, будет достаточно обстоятельный разговор относительно того, что обе страны могут сделать в контексте как дальнейшей эскалации, так и деэскалации напряженностью», — сказал Александр Бобров.