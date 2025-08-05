Прогнозы экспертов: РСМД и Медведев, для чего на самом деле приедет Уиткофф, Армения и Азербайджан подпишут договор в США

РСМД, Медведев и ядерная эскалация
Заявления МИД России об исчезновении условий моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности из-за действий западных стран по наращиванию ракетных потенциалов вызвали на Западе жесткий резонанс. Пока политики раскачиваются, американские СМИ уже заявили, что отказ России от соблюдения РСМД приведет к опасной гонке вооружений в стиле холодной войны, «когда сверхбыстрые российские ракеты, оснащенные ядерным оружием, могут достичь европейских столиц за считаные минуты, практически без предупреждения и возможности организовать оборону». Поскольку ракетная система «Орешник» может достичь авиабазы Рамштайн в Германии всего за 15 минут, отмечает NYT.
Генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав, который возглавлял Европейское командование США с 2013 по 2016 год, напоминает, что Россия объявила об этом шаге вскоре после того, как Трамп пригрозил принять жесткие меры в отношении Москвы из-за конфликта на Украине.
Напомним, Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) перестал действовать еще в 2019 году, когда вслед за односторонним выходом США из соглашения его действие приостановили и в Москве.
Спустя несколько суток к переписке вернулся и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Ждите дальнейших шагов», — написал он в соцсети X, назвав это решение результатом «антироссийской политики стран НАТО», и заявил, что «оппонентам» России придется считаться с «новой реальностью».
«Вот этот шаг — реальная стратегическая эскалация, причем почти во всех случаях — ядерная. И это очень сильный ответ на пиар-эскалацию Трампа. Ответ, очень грамотно фундированный с военно-технической точки зрения предварительным заявлением о начале серийного производства “Орешника”, в котором прозвучало слово “партия”. А еще выделю появление информации о запуске ракеты “Оникс” с нового носителя», — заявил политолог Дмитрий Евстафьев.
По его словам, несколькими действиями в «уравнение» был введен новый элемент, тогда как Трамп пытается играть имеющимися.
«Отмечу очень грамотно выстроенное заявление МИД по данному вопросу, в котором “заложено” два важных момента “для понимающих”. Их нельзя назвать “скрытыми” — они присутствуют публично, хотя и не акцентированы. Первый момент: демонстрация готовности России играть в “расширенную европейскую войну”. Россия обладает средством нанесения комбинированных ядерно/неядерных ударов не только по условно “континентальной Европе”, но и по прилегающим регионам, в частности, важным в логистике НАТО островам. Это меняет характер “поля боя”, создавая периферийную угрозу для США», — полагает эксперт.
С чем на самом деле прилетит спецпосланник Трампа Уиткофф
Президент США заявил, что визит Стива Уиткоффа состоится 6 августа. Переговоры могут коснуться обмена. Стоит напомнить, что армия России взяла в плен офицеров НАТО — подполковника Ричарда Кэрролла и полковника Эдварда Блейка, действующих офицеров британской армии. Кроме того, пленен агент MI-6, имя которого не называют.
Однако главная миссия спецпосланника заключается в другом. Руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров рассказал ВФокусе Mail, для чего на самом деле Стив Уиткофф посетит Москву 6 августа.
«Этот визит направлен на то, чтобы донести до руководства России те аспекты ультиматума Дональда Трампа, которые невозможно озвучить публично. Скорее всего, Уиткофф приедет, обозначит соответствующую позицию своего президента, услышит мнение руководства России относительно всего того, что сейчас происходит на фоне ядерной эскалации, особенно после заявления Дональда Трампа о приведении в боевую готовность двух подлодок в соответствующих районах, в ответ на достаточно безобидные твиты бывшего президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Соответственно, скорее всего, будет достаточно обстоятельный разговор относительно того, что обе страны могут сделать в контексте как дальнейшей эскалации, так и деэскалации напряженностью», — сказал Александр Бобров.
Эксперт напомнил, что Стив Уиткофф воспринимается в России как условный хороший полицейский, а тот же Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине, как плохой. Но от этого их суть не меняется. Они представляют интересы Соединенных Штатов, которые идут вразрез с нашими интересами в контексте урегулирования ситуации вокруг специальной военной операции.
«В этой связи хотел бы обратить внимание на сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации о приостановке одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, который мы в добровольном порядке взяли на себя после выхода Соединенных Штатов из ДРСМД в 2019 году».
Трамп помирит Армению и Азербайджан
В армянских пабликах обсуждается информация о встрече глав Армении и Азербайджана в США. Аккредитованный в Госдепартаменте США журналист Алекс Рауфоглу пишет на своей странице, что в пятницу президент США Дональд Трамп примет лидеров республик в Белом доме с целью подписания мирного договора. Об этом же в статье для The Wall Street Journal написал член Республиканской партии, американский сенатор Стив Дейнс.
Все это происходит в рамках подготовки к реализации проекта «Зангезурский коридор», из чего эксперты делают вывод, что Армении в привычном виде не будет уже через три-четыре года, а процессы по выдавливанию России из Закавказья примут критическую форму.
Напомним, турецкий министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что все энергетические ресурсы и логистические потоки через Зангезурский коридор будут направляться в Турцию. А в будущем через этот хаб будут перемещаться и энергетические ресурсы из Средней Азии в Европу.