Прогнозы экспертов: войска беспилотных систем РФ, удары по ядерным объектам Ирана и скачок стоимости нефти

Депутат Госдумы Алексей Говырин отмечает, что нововведение серьезно снизит число бумажной волокиты.



«Но главное — теперь можно будет использовать биометрическую идентификацию через государственную систему ЕБС (единая биометрическая система), без лишней бумажной волокиты и дополнительных отметок о допуске к работе с электронной подписью. Что это значит на практике? Раньше, даже если стороны сделки хотели все оформить дистанционно, требовалось предварительно указать, что они согласны использовать электронную форму. Теперь это не потребуется, если личность подтверждена через биометрию. То есть достаточно загрузить документы, подписать их электронной подписью и пройти распознавание через ЕБС — лицо, голос, иные параметры. И этого будет достаточно для регистрации перехода права собственности, аренды и других прав на недвижимость», — говорит Говорин.