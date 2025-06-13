Прогнозы экспертов: войска беспилотных систем РФ, удары по ядерным объектам Ирана и скачок стоимости нефти

Путин объявил о создании войск беспилотных систем: как это отразится на фронте
Президент России Владимир Путин дал поручение сформировать в структуре Вооруженных сил новый род войск — войска беспилотных систем. Это решение закрепляет тот факт, что БПЛА стали ключевым инструментом современной войны, обеспечивая до половины результатов поражения в зоне боевых действий. Ожидается, что новая структура будет обладать как ударным, так и разведывательным потенциалом, включая применение дронов-камикадзе, наземных роботизированных платформ и средств РЭБ. Учитывая накопленный опыт и технологическую базу, Россия рассчитывает системно интегрировать БПЛА в тактические и стратегические контуры, усиливая эффект «дешевой асимметрии» против дорогостоящих западных систем. Представители АНО «Центр беспилотных систем и технологий» отметили:
«Создание нового рода войск — это не просто технологическое обновление, а системный ответ на вызовы современной войны, где автономные платформы становятся ключевым элементом стратегического превосходства».
Принят закон о биометрии в сделках с недвижимостью
Президент подписал закон, позволяющий проводить сделки с недвижимостью дистанционно — с использованием биометрии через Единую биометрическую систему. Новый порядок начнет действовать с июля 2026 года и направлен на упрощение оформления недвижимости, особенно в удаленных регионах и при покупке через электронные сервисы. Хотя ряд экспертов предупреждают о рисках утечки данных, большинство аналитиков считают: инициатива существенно ускорит и упростит оборот жилья, особенно в сегменте массового рынка. Государство делает ставку на цифровизацию ключевых сделок, при этом оставляя гражданам право выбора формы удостоверения личности.
Депутат Госдумы Алексей Говырин отмечает, что нововведение серьезно снизит число бумажной волокиты.
«Но главное — теперь можно будет использовать биометрическую идентификацию через государственную систему ЕБС (единая биометрическая система), без лишней бумажной волокиты и дополнительных отметок о допуске к работе с электронной подписью. Что это значит на практике? Раньше, даже если стороны сделки хотели все оформить дистанционно, требовалось предварительно указать, что они согласны использовать электронную форму. Теперь это не потребуется, если личность подтверждена через биометрию. То есть достаточно загрузить документы, подписать их электронной подписью и пройти распознавание через ЕБС — лицо, голос, иные параметры. И этого будет достаточно для регистрации перехода права собственности, аренды и других прав на недвижимость», — говорит Говорин.
Удар Израиля по Ирану: ядерная программа Тегерана уничтожена
По информации западных СМИ, Израиль нанес массированный удар по иранским ядерным объектам, что может привести к разрушению ключевых элементов обогатительной инфраструктуры. В Тегеране заявляют о минимальных потерях и сохраняющейся технической готовности продолжать ядерную программу. Однако удар вызвал волну осуждений и тревогу по всей Евразии. Обострение ситуации может дестабилизировать регион, втянуть в конфликт дополнительные страны и обрушить энергорынки. Для России, сохраняющей партнёрские связи с Ираном, ситуация остаётся поводом для сдержанной дипломатии — с возможной ролью посредника в будущих переговорах. Военный эксперт Юрий Котенок считает, что Израиль рассчитывает на ответный удар Ирана:
«При этом в самом Израиле “ответку” Ирана ждут. Так, самолет Нетаньяху, который больше всех “топил” за большую войну с Ираном, с самого утра находится в воздухе в сопровождении истребителей».
Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня полагает, что дальнейшая эскалация приведёт к втягиванию мировых держав в конфликт на Ближнем Востоке.
«Ответный удар Ирана по Израилю спровоцирует новую волну насилия в регионе. Ливанская Хизбалла может начать массированные ракетные обстрелы севера Израиля, хуситы могут усилить атаки на суда в Красном море, а шиитские группировки в Ираке могут нанести удары по американским базам. Такой сценарий приведет к хаосу, который будет практически невозможно контролировать», — отмечает Василий Останин-Головня.
Нефть взлетела на 9 % после удара Израиля по Ирану: выгоден ли России такой рост цен
Израильский удар по объектам ядерной инфраструктуры Ирана вызвал резкий скачок цен на нефть: котировки Brent выросли более чем на 9%. Рынок отреагировал на рост рисков в зоне Ормузского пролива и угрозу перебоев поставок. Для России, как крупнейшего экспортера, это краткосрочно означает приток валютной выручки и укрепление бюджета. Однако чрезмерный рост цен может вызвать падение спроса, ускорить переход на альтернативные источники энергии и активизировать западные усилия по расширению санкционного давления. Таким образом, экономическая выгода может сопровождаться усилением политических рисков. По словам управляющего портфелем Wilson Asset Management Мэтью Хаупта, цены на нефть определит масштаб реакции Тегерана:
«Это определит продолжительность текущих движений. Довольно часто эти движения затухают после первоначальных потрясений».
Почему замгоссекретаря США усомнился в необходимости НАТО
Неожиданная публикация в соцсетях от заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау, в которой ставится под вопрос необходимость НАТО в современных условиях, вызвала резонанс. Хотя пост был быстро удален, сам факт его появления говорит о нарастающем внутреннем конфликте в американской внешнеполитической элите. Наблюдатели не исключают, что это может быть тестированием общественного мнения или отражением дискуссии о перераспределении глобальных приоритетов — например, в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона. В Европе подобные сигналы воспринимаются с тревогой: надёжность трансатлантических гарантий вновь становится предметом сомнений.
Вывод
Россия укрепляет свою военную и технологическую независимость, внедряя беспилотные системы как часть новых вооруженных стратегий. На фоне роста цен на нефть и цифровизации сделок с недвижимостью Москва усиливает как внешние, так и внутренние позиции. Запад, в свою очередь, демонстрирует признаки внутренних сомнений в собственной системе альянсов, тогда как Ближний Восток снова становится центром турбулентности.
Александр Ставрин