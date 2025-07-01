Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Москвы еще на шесть месяцев — до 31 января 2026 года. Брюссель утверждает, что цель — «поддержка Киева», но в кулуарах все чаще звучат вопросы: выдержит ли Европа затяжное противостояние и не пора ли пересматривать стратегию. Несогласованность позиций некоторых стран-членов подогревает разговоры о грядущем политическом расколе в ЕС. Сенатор Владимир Джабаров считает, что Европе следует пересмотреть санкционную политику:



«Западные державы, пытаясь отрезать Россию от поставок на мировые рынки нефти и газа, играют с огнем. Нельзя исключать жесткого ответа со стороны Москвы и перехода “в тень” морских поставок нефти и газа».



О морских поставках российских энергоносителей и попытках их прервать политолог Юрий Баранчик пишет:



«Судя по всему, враг озадачился физически повредить или напугать максимальное количество судов, которые не получается давить санкциями. И, судя по тому, что страдают казахи (и американские акционеры). Надо понимать, у врага есть соответствующие технические средства, позволяющие либо крепить мины, либо достаточно отработанная схема по помещению зарядов внутрь».