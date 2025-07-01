ЕС продлил санкции против России до 2026 года: консолидация или усталость от конфликта
Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Москвы еще на шесть месяцев — до 31 января 2026 года. Брюссель утверждает, что цель — «поддержка Киева», но в кулуарах все чаще звучат вопросы: выдержит ли Европа затяжное противостояние и не пора ли пересматривать стратегию. Несогласованность позиций некоторых стран-членов подогревает разговоры о грядущем политическом расколе в ЕС. Сенатор Владимир Джабаров считает, что Европе следует пересмотреть санкционную политику:
«Западные державы, пытаясь отрезать Россию от поставок на мировые рынки нефти и газа, играют с огнем. Нельзя исключать жесткого ответа со стороны Москвы и перехода “в тень” морских поставок нефти и газа».
О морских поставках российских энергоносителей и попытках их прервать политолог Юрий Баранчик пишет:
«Судя по всему, враг озадачился физически повредить или напугать максимальное количество судов, которые не получается давить санкциями. И, судя по тому, что страдают казахи (и американские акционеры). Надо понимать, у врага есть соответствующие технические средства, позволяющие либо крепить мины, либо достаточно отработанная схема по помещению зарядов внутрь».
США предупреждают об иранской киберугрозе: опасения или подготовка к ответу
Американское агентство CISA совместно с разведслужбами опубликовало тревожное заявление: Тегеран активизирует прокси-группы для атак на критическую инфраструктуру США. Особое внимание — к энергетике, транспорту и правительственным системам. Вашингтон уже перевел ряд объектов на усиленный режим защиты, но аналитики не исключают ответных действий в цифровой сфере. Главный аналитик Google Threat Intelligence Group Джон Халтквист так оценивает иранскую угрозу для США:
«Иран использует кибершпионаж для прямого и косвенного сбора геополитической информации и слежки за лицами, представляющими для него интерес. Последних часто атакуют через корпоративные и личные аккаунты, поэтому они должны быть начеку в отношении схем социальной инженерии».
Дели нацелился на Вашингтон: Индия поедет на саммит QUAD
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил участие в саммите «Квад» в США. Повестка — Индо-Тихоокеанский регион, сдерживание Китая и укрепление военных связей с Западом. Эксперты считают это сигналом к возможному переходу Индияи в стратегический лагерь США, что усиливает позиции Вашингтона в Азии. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман прямо заявила, что ее страна хочет сотрудничать с США:
«США являются одним из наших ведущих торговых партнеров, если не самым главным. На перекрестке, на котором мы находимся, и учитывая наши цели роста и амбиции, достичь целей программы “Развитая Индия 2047”, чем скорее мы заключим такие соглашения с сильными экономиками, тем лучше они нам послужат».
«Я думаю, что последние заявления членов индийского правительства не говорят о том, что Индия уходит из повестки многополярного мира, и дрейфует исключительно в сторону Запада. Индия многие годы выстраивает свою политику многовекторно. Я думаю, что она продолжит участвовать в БРИКС, не будет отказываться от контактов с РФ, но вместе с тем будет делать все возможное для того, чтобы наладить максимально выгодный диалог с президентом США Дональдом Трампом», — рассказал политолог Иван Мезюхо.
По его словам, такой шаг Нью-Дели связан с позицией Вашингтона по вопросу последнего обострения конфликта между Индией и Пакистаном.
«Индии необходимы мощные гарантии от Вашингтона в плане поддержки американцев в случае нового обострения отношений с Пакистаном», — считает политолог.
Израиль вновь атакует Газу на фоне дипломатии: удар перед переговорами
На фоне заявлений о готовности к миру, Тель-Авив усилил авиаудары по Газе. ЦАХАЛ требует срочной эвакуации жителей Хан-Юниса, объясняя это «оперативными задачами». Одновременно идут переговоры между США и Египтом. Политологи видят в этом маневре попытку Нетаньяху зафиксировать военное преимущество до начала официальных консультаций по вопросам конца конфликта. «Биби» хочет оставить за собой последний удар. Философ Александр Дугин считает, что США на грядущих переговорах будут отстаивать интересы Израиля:
«Трамп встал на путь неоконов (Трамп 1.0) и показал себя марионеткой Израиля, проведя показательную бомбежку Ирана и включившись в операцию по смене режима в Тегеране».
ТЦК ловят мужчин на свиданиях: мобилизация через соцсети
Украинские ТЦК используют женскую приманку для выявления прячущихся от мобилизации мужчин. Через фальшивые женские профили в соцсетях украинцы заманиваются на «встречи», где их задерживают представители военкоматов. Активно работает эта схема в городах на западе Украины. Пользователи уже окрестили ее «цифровой сладкой ловушкой». Экс-первый замминистра информации ДНР Денис Безсонов считает, что украинцам следует самостоятельно бороться с ТЦК:
«Киевляне правильно намекают украинцам. Если вам предлагают деньги за диверсии против ВСУ или ТЦК — берите деньги и работайте. Иначе это самое ТЦК отправит вас в то самое ВСУ, где вы сами знаете, что с вами произойдет».
Вывод
Мир все глубже уходит в конфронтацию — от старых санкционных фронтов до новых цифровых угроз. Индия движется к Западу, ЕС — к переосмыслению санкций, а Ближний Восток балансирует между переговорами и ракетным геноцидом. Тем временем в Киеве мобилизация приобретает все более гротескные формы, а Вашингтон готовится не только к обороне, но и к киберответу.
Александр Ставрин