Как Кишинев лишает автономии Гагаузию
Замглавы Гагаузии обратится в международные организации для защиты автономии от Кишинева. Последний планомерно уничтожает гагаузскую демократию: сначала режим Майи Санду арестовал Евгению Гуцул, а затем лишил местный парламент права участвовать в выборе прокурора.
«Это будет продолжаться, поскольку идет максимальное закручивание гаек», — отмечает основатель и главный редактор «Балканиста» Олег Бондаренко.
Народное собрание Гагаузии обвинило Кишинев в ликвидации правовых основ автономии. Ее статус регулируют три закона: Конституция Молдовы, закон «Об особом статусе Гагаузии» и Уложение Гагаузии. Если ранее местный парламент участвовал в назначении прокурора, то отныне это положение признано противоречащим Конституции.
«Любые апелляции к международному сообществу полезны, потому что Европа продолжает существовать в формате защиты муниципального самоуправления и децентрализации. Гагаузия, как автономия, конечно, по всем параметрам имеет право на эту защиту», — уточняет Бондаренко.
Подобную ликвидацию автономии Гагаузии со стороны Кишинева, по словам эксперта, международное сообщество оценит как недемократичную. Для Комрата важно постоянно напоминать мировому сообществу, что у Молдавии нет прав на деконструкцию органов госвласти.
Американские компании требуют российский рынок
Глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи с начала СВО призывал американский бизнес остаться в России и не нервничать, но не все его послушали. Прямые убытки от ухода из РФ составляют около 100 миллиардов долларов.
Палата разработала white paper — рекомендации, как улучшить положение компаний из США в РФ. Среди них: отмена запрета на прямые инвестиции в России, снятие санкций с крупных отечественных банков и ряда экономических отраслей. Например, рестрикции в авиасфере Эйджи считает одновременно и неполитическими, и некоммерческими, поскольку у РФ большой авиапарк Boeing, техподдержка которых влияет лишь на безопасность людей.
Сигналом для возврата бизнеса может стать обсуждение Владимиром Путиным и Дональдом Трампом совместного инвестпроекта. Алгоритм сближения двух стран уже запущен: обсуждается возобновление дипотношений. Позитивные сдвиги заметны и по другим направлениям.
«Во-первых, налажена система контактов на высшем уровне между Россией и США. Во-вторых, важнейшая деталь — готовность создать экспертные группы по урегулированию конфликта», — считает эксперт, автор телеграм-канала «Записки американиста» Роман Романов.
Как отмечали в Кремле, экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона обладает огромным потенциалом.
Кая Каллас не смогла собрать очередной транш Украине
На саммите ЕС в рамках обсуждения помощи киевскому режиму глава Евродипломатии предложила учредить новый фонд на 40 миллиардов евро. Идею отвергли Мадрид, Париж и Рим. Тогда Каллас выступила с более скромной идеей — поставить на Украину 2 миллиона боеприпасов. Хоть эта инициатива и потребовала бы в восемь раз меньше вложений, она тоже не нашла свое место в итоговом документе.
«Именно отсутствие стандартных позитивных формулировок в итоговом документе саммита свидетельствует о несогласии ключевых стран ЕС с инициативой Каллас», — утверждает эксперт Борис Рожин, автор телеграм-канала Colonelcassad.
По его мнению, Каллас подвела неверная оценка уровня поддержки Киева. Она исходила из настроений Чехии и Прибалтики, но в Италии, Испании, Франции все иначе. Вероятно, сказалось, что ранее она была премьер-министром Эстонии, где отношение к конфликту более русофобское, чем в Центральной Европе.
«Каллас допустила стратегическую ошибку, проявив излишнюю самоуверенность. Или же забыла, что она уже не премьер-министр Эстонии. В любом случае ведущим странам Евросоюза не пришлись ее навязчивые планы — в “старом” ЕС не всегда разделяют прибалтийский тревожный синдром», — подытожил эксперт.
Другим проявлением ее синдрома стало предостережение европейским лидерам по поводу поездки в Москву 9 мая. Она пообещала, что к подобным действиям «ЕС отнесется серьезно». Этот выпад негативно оценили в Европе. Например, премьер-министр Словакии назвал его шантажом.
Вашингтон спутал G7 все карты
США отказались присоединяться к G7 и осуждать «российский удар по Сумам». Американская администрация заявила, что не поддержит итоговый документ, потому что участвует в создании платформы для урегулирования украинского конфликта.
«Вашингтон с морально-этической точки зрения выбрал позицию, к которой трудно придраться. Он посредник и медиатор, а посредник и медиатор в конфликте не должен занимать никакую сторону. Если бы Америка выступила с публичным осуждением России, то она перечеркнула бы все миротворческие усилия Трампа», — заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
«Большая семерка» хотела выступить с тезисом, что «нападение на Сумы было доказательством того, что Россия полна решимости продолжать войну». Учитывая формулировку, ее поддержка со стороны Вашингтона противоречила бы последним заявлениям спецпосланника Уиткоффа. Тот утверждал, что переговоры с российским лидером открыли окно возможностей для переформатирования отношений США и РФ.
Обычно встречи в формате G7 позволяют странам-участницам «сверять часы» об их представлениях о России. Учитывая, что Европа в вопросах русофобии привыкла ориентироваться на Вашингтон, в этот раз Штаты спутали ей все карты, а «Большая семерка» тем временем не прошла тест на единство.
Что задумал Евросоюз в Балтийском море
Обстановка в Балтийском море накаляется уже не первый месяц. Только за 2025 год там несколько раз успели изъять танкеры, Германия стала пиратом, а скандинавские и прибалтийские страны решили последовать ее примеру.
Так, в феврале страны ЕС, у которых есть выход к Балтике, начали работу над юридическими мерами для задержания якобы российского теневого флота. Правовым обоснованием станет подозрение в нанесении ущерба окружающей среде или важной инфраструктуре в море.
Уже в марте в ФРГ в доход государства обратили ранее задержанное судно Eventin, которое в санкционных списках помечено как объект российского теневого флота. Немецкая таможня захватила перевозимые на судне 100 тысяч тонн нефти стоимостью свыше 40 миллионов евро.
В апреле Эстония приняла поправки, согласно которым вооруженные силы могут применять силу в отношении судов, угрожающих критической инфраструктуре республики. Через два дня после этого вблизи острова Аэгна был задержан танкер Kiwala. В санкционных списках, по словам Таллина, он фигурирует как судно теневого флота РФ. Германия, в свою очередь, анонсировала учения по отработке российского нападения, которые пройдут осенью 2025 года.
«Наблюдаем подготовку НАТО к развязыванию очередного конфликта на границах России. На этот раз — в регионе Балтийского моря. Самый верный повод втянуть Россию в вооруженный конфликт — заблокировать проход наших военных кораблей и гражданских судов по Балтийскому морю, создать casus belli», — отметила директор Института международных политических и экономических стратегий и автор телеграм-канала Елена Панина.
По мнению эксперта, задачу Киева в таких условиях его «партнеры» видят в том, чтобы тот продержался до 2029 года — именно тогда, по заявлениям Берлина, Москва якобы нападет на Европу. Администрации США и ЕС же за это время должны идеологически обработать свое население и успеть перевооружиться.
Наталия Коновалова