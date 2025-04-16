Прогнозы экспертов: ЕС готовится к морской блокаде на Балтике, в США требуют возврата на рынки РФ

На саммите ЕС в рамках обсуждения помощи киевскому режиму глава Евродипломатии предложила учредить новый фонд на 40 миллиардов евро. Идею отвергли Мадрид, Париж и Рим. Тогда Каллас выступила с более скромной идеей — поставить на Украину 2 миллиона боеприпасов. Хоть эта инициатива и потребовала бы в восемь раз меньше вложений, она тоже не нашла свое место в итоговом документе.