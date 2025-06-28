Прогнозы экспертов: что скрывается за предостережением Путина Германии, блокировка Telegram в России

Путин предостерег Германию от поставок ракет Taurus
На фоне продолжающегося давления со стороны Запада Владимир Путин сделал жесткое заявление в адрес Берлина. Президент России напомнил, что передача Украине дальнобойных ракет «Taurus» способна радикально изменить ход конфликта — но не в пользу Европы. Такая помощь, по его словам, будет означать прямое участие Германии в боевых действиях и приведет к непредсказуемым последствиям. Речь идет о потенциальной передаче ракет с дальностью до 500 км — а значит, под удар могут попасть объекты глубоко в тылу России.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что даже при передаче ракет Украине будет легко вычислить и поразить места их хранения:
«Taurus — это ракета, которая запускается с воздушного носителя. Значит, они должны базироваться вблизи аэродромов, чтобы можно было снарядить воздушное судно, которое будет наносить удары. Эти районы будут районами особого внимания Вооруженных сил России. Речь идет про районы базирования авиации, то есть все аэродромы, приспособленные для взлета самолетов типа F-16».
Руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров рассказал ВФокусе Mail, какое предупредъждение скрывается за словами президента.
— В европейских и американских СМИ слова Владимира Путина пытаются подать представить как милитаризацию России, якобы это планы по наступлению на Европу. На самом деле, это предостережение, оно касается непосредственно зоны проведения специальной военной операции. Речь идет о том, что уже было неоднократно доказано, что страны Запада оказывают всемирную поддержку вооруженным силам Украины, — отметил Бобров. — И если до того речь шла преимущественно об американских или британских комплексах вооружения и атакам при помощи этого оружия вглубь России, то теперь у нас есть основания полагать, что если Германия передаст ракеты Taurus Украине, они будут бить вглубь РФ и это будет означать уже вовлечение Федеративной Республики Германии в этот конфликт.
Эксперт напомнил, что для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его невысокого рейтинга это означает крест на карьере. С учетом усиливающихся позиций «Альтернативы для Германии» (АдГ), которые высказываются за сотрудничество с Россией и предлагают отказаться от помощи Украине, подобного рода действия, направленные на милитаризацию ФРГ и на втягивание в конфликт усугубят внутренние политические кризисы, что чревато самыми серьезными последствиями для Германии.
По словам, Александра Боброва, Владимир Путин тем самым пытается, предостеречь немецкие власти от совершения роковых ошибок, потому что это может иметь прежде всего внутриполитические последствия для тех, кто подобные решения сейчас принимает.
США истощили запасы THAAD ради Израиля
По данным СМИ, только за неполные две недели конфликта Вашингтон потратил около 20% арсенала своих зенитных комплексов THAAD на прикрытие израильской территории. Эти цифры вызывают обеспокоенность у американских стратегов: столь высокая интенсивность расхода дорогостоящих систем ПВО может повлиять на готовность США к другим потенциальным конфликтам — от Тайваня до Европы. Вопрос об увеличении производства уже обсуждается в Белом доме и Пентагоне. Американский адмирал Джеймс Килби признал, что запасы ракет сократились:
«Конфликт на Ближнем Востоке привел к тревожному истощению запасов противоракет SM-3 и SM-6, критически важных для защиты Тайваньского пролива. Флот пока сохраняет необходимый запас ракет-перехватчиков, однако их интенсивное использование для защиты Израиля от иранских баллистических ракет вызывает серьезную озабоченность».
Telegram в России могут заблокировать после создания национального мессенджера
После официального анонса о разработке отечественного мессенджера для госорганов, в России все громче звучат разговоры о возможной блокировке Telegram. Источники «Фонтанки» в правительстве утверждают, что рассматриваются варианты ограничений, если Павел Дуров не согласится сотрудничать с отечественными структурами. Ведущий проекта Pro Hi-Tech Илья Корнейчук считает, что Telegram в России блокировать не будут:
«Telegram активно используется государственными СМИ и чиновниками, хотя они и будут заводить каналы в национальном мессенджере. Однако там их аудитория будет пока ограничена. Как и YouTube, эта платформа дает им возможность транслировать российскую точку зрения вовне. Официальные СМИ России заблокированы в некоторых странах. Но у них есть дубликаты или каналы с иными названиями, которые при небольшом усилии позволяют иностранцам читать российские СМИ, сайты которых заблокированы в их странах».
Аналитики фиксируют: золото перестало реагировать на гео‑риски
Финансовые эксперты Bloomberg зафиксировали любопытную тенденцию: мировые цены на золото больше не «скачут» в ответ на геополитические всплески, включая удар США по Ирану или обмен ракетами на Ближнем Востоке. Цены на золото только растут. Это может свидетельствовать о смене парадигмы в восприятии «тихой гавани» — инвесторы все чаще уходят в золотые активы, а не нефть или газ. Экономисты предупреждают: глобальный рынок вступает в период, когда классические схемы хеджирования могут перестать работать. Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова так оценивает рост цен на золото:
«Снижение геополитической напряженности или улучшение перспектив глобального роста и, наконец, насыщение рынка, будут играть против золота в долгосрочной перспективе. Мы не исключаем рост цен на золото до $3 500−3 600 за тройскую унцию до конца 2025 года. Поддержку рынку окажет устойчивый спрос со стороны центробанков и смягчение политики ФРС».
Трамп заявил, что ему очень приятны миротворческие идеи Путина
Президент США Дональд Трамп неожиданно положительно высказался о мирных инициативах Владимира Путина, назвав их «интересными» и «конструктивными». Речь идет о предложениях Москвы по урегулированию украинского конфликта. Комментарий прозвучал на фоне растущей критики внутри США в адрес Белого дома за эскалацию на Ближнем Востоке и бесконечные финансовые вливания в Киев. В Кремле пока воздерживаются от официальной реакции, но сам факт подобных заявлений с Запада воспринимается как окно для осторожного диалога. Эксперт по Европе в Совете по международным отношениям Лиана Фикс отметила, что прошедший саммит НАТО благодаря Трампу практически не затронул тему Украины:
«Если говорить предельно честно, они срежиссировали саммит таким образом, чтобы в первую очередь заботиться об интересах безопасности союзников по НАТО, а уже потом вмешиваться в ситуацию с Украиной».
Вывод
Энергетическая и военная нестабильность усиливают давление на Запад, а попытки урегулирования с участием России и США пока остаются лишь дипломатическими жестами. Одновременно в самой России могут произойти резкие изменения в цифровой среде — возможная блокировка Telegram станет символом нового витка суверенного контроля. Мир входит в фазу, где привычные ориентиры — будь то долларовые резервы или устоявшиеся альянсы — больше не гарантируют стабильность.
Александр Ставрин, Елена Ладилова