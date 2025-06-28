Прогнозы экспертов: что скрывается за предостережением Путина Германии, блокировка Telegram в России

После официального анонса о разработке отечественного мессенджера для госорганов, в России все громче звучат разговоры о возможной блокировке Telegram. Источники «Фонтанки» в правительстве утверждают, что рассматриваются варианты ограничений, если Павел Дуров не согласится сотрудничать с отечественными структурами. Ведущий проекта Pro Hi-Tech Илья Корнейчук считает, что Telegram в России блокировать не будут:



«Telegram активно используется государственными СМИ и чиновниками, хотя они и будут заводить каналы в национальном мессенджере. Однако там их аудитория будет пока ограничена. Как и YouTube, эта платформа дает им возможность транслировать российскую точку зрения вовне. Официальные СМИ России заблокированы в некоторых странах. Но у них есть дубликаты или каналы с иными названиями, которые при небольшом усилии позволяют иностранцам читать российские СМИ, сайты которых заблокированы в их странах».