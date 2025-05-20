Прогнозы экспертов: каков будет меморандум после разговора Путина и Трампа, снижение цен на нефть

«Во-первых, цены на нефть регулируются ОПЕК, которая не заинтересована в снижении цен, поскольку у большинства стран, которые входят в состав организации, нефть является ведущим экспортным продуктом, если не единственным, на котором держится вся их экономика. Поэтому страны G7 могут столкнуться с определенным сопротивлением со стороны стран — экспортеров нефти. Во-вторых, нефтеперерабатывающие заводы настроены на определенные сорта нефти или смеси разных сортов нефти. Поэтому в случае отказа от поставок российской нефти, а мы можем отказаться продавать ее по низкой цене, и они это понимают, они столкнутся с собственными определенными трудностями. Поскольку им придется перестраивать нефтеперерабатывающие энергетические мощности. В-третьих, заменить одно другим, допустим, найти поставки из других источников, не так просто», — пояснил эксперт.