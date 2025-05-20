Прогнозы экспертов: каков будет меморандум после разговора Путина и Трампа, снижение цен на нефть

Реакция западных СМИ на разговор Путина и Трампа
В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа продлилась более двух часов и, по словам российского лидера, была откровенной, насыщенной по содержанию и конструктивной. Разговор лидеров двух государств стал одной из самых обсуждаемых зарубежными СМИ тем.
The New York Times отметил, что российский президент дал ясно понять Трампу, что не согласится на немедленное прекращение огня, если не будут учтены требования России.
«В конце своего трехминутного заявления Путин повторил свою мантру о том, что мирное соглашение должно “устранить коренные причины этого кризиса”, намекая на требование России о широком влиянии на Украину», — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что телефонный разговор «прозвучал на фоне серии дипломатических маневров на высоком уровне между Украиной и Россией, которые породили надежды на мирное решение конфликта».
Washington Post напомнил, что Трамп «был особенно примирителен» с Путиным.
«Трамп не дал никаких признаков того, что Путин смягчился по некоторым ключевым требованиям, которые мешают продвижению к любой сделке, включая то, что Украина уступила территорию на востоке, которую она в настоящее время контролирует, но которую потребовала Россия», — пишет газета.
Bild заметил, что Россия демонстрирует принципиальную позицию в переговорах, отвергая сомнительные инициативы Запада.
«Москва требует, чтобы во время действия режима прекращения огня Украина не получала военной поддержки от Запада, а также чтобы Киев не мог мобилизовать новых солдат для отправки на фронт», — сказано в публикации.
Bloomberg сделал вывод, что предлагаемые некоторыми политиками Запада идеи по ужесточению санкций в случае отказа России от прекращения огня бесполезны, поэтому подобными мерами невозможно надавить на Москву.
«Российские войска продолжают медленно продвигаться вперед на поле боя. Кремль неоднократно заявлял, что Россию не трогают угрозы дальнейших санкций и что они не убедят Путина изменить свои военные цели. Экономика России в значительной степени приспособилась к годам масштабных ограничений со стороны США и их союзников из “Группы семи”», — пишет издание.
Reuters отмечает решительность Путина в ходе телефонного разговора с Трампом и его нежелание уступать американскому лидеру.
«Путин, чьи войска контролируют пятую часть Украины и продвигаются вперед, твердо придерживается своих условий прекращения войны, несмотря на публичное и частное давление со стороны Трампа и неоднократные предупреждения европейских держав», — сказано в публикации.
Истерика Зеленского после переговоров Путина и Трампа
После переговоров между Путиным и Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. В частности, он допустил подписание меморандума с Россией, но перед этим ему следует ознакомиться с предложениями Москвы.
«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания войны, до договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня», — сказал Зеленский в ходе брифинга.
Глава киевского режима заявил, что не станет обсуждать возможный нейтральный статус Украины, на котором настаивает Россия. Свою позицию он объяснил тем, что стремление Киева войти в состав НАТО прописано в национальной конституции.
«Что касается статуса, у Украины есть статус, он в конституции страны — там все написано», — отметил Зеленский.
Кроме того, он категорически отверг идею о выводе украинских войск с территории новых регионов России.
«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — сказал глава киевского режима.
В разговоре с Трампом Зеленский попросил усилить санкционное давление на Россию, несмотря на ведение переговоров с Путиным. Об этом он сообщил на брифинге.
Директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что киевский режим «в шоке от переговоров Путина и Трампа. Они их считают катастрофой для Украины».
«На мой взгляд, пока конкретных перспектив составления меморандума на двустороннем уровне просто нет, потому что уже официально было озвучено из Киева, что там требования России считаются неприемлемыми, хотя озвучены самые минимальные требования, вытекающие из текущей ситуации на землю. Поэтому я считаю, что составление двустороннего меморандума невозможно», — полагает глава Евразийского Аналитического Клуба, политолог-международник Никита Мендкович.
По его словам, составление российской декларации об условиях прекращения огня и заключения перемирия возможно, но российские условия хорошо известны, а они отвергнуты Киевом. И поскольку Вашингтон и Брюссель пока не принимают достаточных мир, чтобы надавить на Киев и заставить его подписать мир, развития все это иметь в ближайшем будущем не будет, отмечает эксперт.
«Впоследствии, возможно, с изменениями обстановки на фронте, ЕС и США начнут оказывать давление, чтобы представители киевского режима подписали документы. Но я предвижу, что с этим будут максимально долго тянуть и к тому моменту ситуация изменится настолько, что речь будет идти уже о других требованиях с российской стороны», — резюмировал Мендкович.
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Евросоюз готовит удар по российской нефти
Евросоюз намерен предложить странам «Большой семерки» уменьшить потолок цен на нефть из РФ. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет Reuters.
Как уточняет издание со ссылкой на собственные источники, речь идет о потолке в 50 долларов за баррель. В настоящее время установленный G7 потолок цен составляет 60 долларов за баррель.
Как уточнил Домбровскис, Евросоюз может выступить с данной инициативой уже на текущей неделе.
«Это то, на что мы обратили внимание со стороны комиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я ожидаю некоторого интереса и от других партнеров по G7 в этом отношении, а также некоторого обсуждения», — сказал еврочиновник.
Напомним, потолок цен в 60 долларов действует с декабря 2022 года. Эта мера была призвана сократить доходы России.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев заверил, что возможное понижение потолка цен на нефть трудно будет назвать ударом по российской экономике.
«Во-первых, цены на нефть регулируются ОПЕК, которая не заинтересована в снижении цен, поскольку у большинства стран, которые входят в состав организации, нефть является ведущим экспортным продуктом, если не единственным, на котором держится вся их экономика. Поэтому страны G7 могут столкнуться с определенным сопротивлением со стороны стран — экспортеров нефти. Во-вторых, нефтеперерабатывающие заводы настроены на определенные сорта нефти или смеси разных сортов нефти. Поэтому в случае отказа от поставок российской нефти, а мы можем отказаться продавать ее по низкой цене, и они это понимают, они столкнутся с собственными определенными трудностями. Поскольку им придется перестраивать нефтеперерабатывающие энергетические мощности. В-третьих, заменить одно другим, допустим, найти поставки из других источников, не так просто», — пояснил эксперт.
Утверждения европейских политиков об ударе по российской нефти не более чем фантазии ЕС, считает Беляев.
«Европейцы, как мы знаем, часто склонны прибегать к таким экстравагантным и малопродуманным с экономической точки зрения решениям», — заключил экономист.
В Молдавии призвали аннексировать часть Украины
Молдавия имеет все основания требовать пересмотра границ, чтобы вернуть Буджак. Об этом заявила молдавский политик Виктория Фуртуне.
«Нет ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, который признавал бы потерю Буджака», — сказала она. Поэтому Кишинев вправе требовать пересмотра границ, считает политик.
«Мы искалечены границами, проведенными по линейке, и лишены выхода к морю через Буджак, а без моря Молдова — это скованный цепью лев», — добавила Фуртуне.
Она призывает вернуть Молдавии все, что у нее «украли», включая выход к морю.
«Мы больше не хотим маленькую и покорную Молдову; мы хотим Великую Молдову — процветающую и достойную», — заключила политик.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал заявление Фуртуне попыткой самопиара и призвал не относиться к нему серьезно.
«Это всего лишь пиар. Когда появляется какая-то тема для обсуждения, кто-то начинает пытаться на ней играть. А что касается Одессы, надо понимать, что там и так находятся военнослужащие НАТО, и в первую очередь именно военнослужащие Румынии. Также там есть британцы и представители других стран. Поэтому вопрос такой, он все время муссируется», — считает Перенджиев.
Политолог отметил, что и в России ряд экспертов призывают к освобождению Одессы как русского города. Но для этого, по его словам, сначала необходимо полностью освободить от ВСУ территории новых регионов РФ.
«Я допускаю, что после полного разгрома украинских войск и военных формирований НАТО в составе ВСУ, прежде всего на Донбассе и вообще в Новороссии, включая и Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, может встать вопрос и по поводу Одессы», — сказал эксперт.