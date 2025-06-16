G7 и Россия
Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, выступила с призывом к странам G7 активизировать давление на Россию — как политически, так и экономически. Она заявила, что «санкции должны сопровождаться эффективной поддержкой Киева», включая передачу замороженных российских активов. Однако за этим внешним единством скрывается реальное напряжение: с одной стороны, ЕС не хочет ослаблять поддержку Украины, с другой — собственные экономики страдают от инфляции, энергокризиса и разобщенности в подходах к будущему. Таким образом, «жесткая линия» Брюсселя может оказаться не более чем дипломатической риторикой в условиях истощения внутренних ресурсов. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн отмечает, что G7 продолжает себя вести как родитель-наставник для всего остального мира, несмотря на изменившиеся геополитические реалии:
«Группа семи — это родители, а остальной мир — это просто дети, которых надо научить правильно себя вести. Поэтому они не говорили о компромиссах, о взаимопонимании. Нет, здесь одни учат других жить. Это проблема “Группы семи”».
Иран применил гиперзвуковое оружие по Израилю
Иран официально заявил о применении гиперзвуковых ракет в последней волне атак на территорию Израиля. В их числе ракеты «Фаттах-1», которые, по заявлениям иранской стороны, способны преодолевать самые современные системы ПРО. Если эта информация подтвердится, это станет первой в истории боевой гиперзвуковой атакой на систему «Железный купол». Эксперты считают, что Тегеран таким образом не только поднимает ставки, но и стремится к психологическому превосходству. На этом фоне израильские власти усиливают дипломатическое давление на США и НАТО, требуя ускоренного военного вмешательства. Военкор Сергей Шилов так оценивает применение иранских гиперзвуковых ракет:
«Иран продемонстрировал, что у него хороший гиперзвук. В Сети начали в шутку называть “Железный купол” “Железным куколдом”. Миф о каком-то 100%-ном ПВО окончательно разрушен. Это еще учитывая, что союзники Израиля помогают сбивать ракеты персов».
В Госдуме предложили отменить бесплатное образование для детей мигрантов
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой, согласно которой дети мигрантов в России могут быть лишены права на бесплатное образование. Предложение аргументировано необходимостью снизить нагрузку на бюджет и обеспечить образовательную безопасность. По мнению депутата, массовое пребывание детей мигрантов в школах мешает полноценному обучению наших детей и увеличивает риски социальной напряженности. Противники инициативы указывают на то, что это может привести к росту неграмотности среди мигрантских общин и еще большей маргинализации. Но некоторые депутаты предлагали решение и этой проблемы. По их словам, родителей-мигрантов, не способных выделить деньги на обучение детей, следует депортировать. Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил следующее:
«Что касается тех, кто в состоянии сдать тест и учиться, надо ставить вопрос о том, чтобы образование было платным. С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платит семья, работодатель, посольство, фонды, [иностранное] государство, но не мы с вами со своих налогов».
В Иране вскрыли израильскую операцию, похожую на украинскую «Паутину»
Иранские спецслужбы раскрыли работу тайной шпионской сети, координировавшейся по образцу украинской операции «Паутинa». Как сообщает иранская пресса, структура, созданная израильской разведкой, действовала через местные телеграм-каналы и нейросети, собирая информацию о стратегических объектах и передвижении военных. Их предполагалось поразить с помощью собранных на месте FPV-дронов.
При допросе задержанных выяснилось, что они получали задания через интерфейс, копирующий украинскую платформу, запущенную для координации с СБУ. Аналитики отмечают: совпадения в методах разведки, вероятно, указывают на использование общего инструментария и координации между украинскими и израильскими спецслужбами, что придает конфликту в регионе новое измерение. Политический эксперт Юрий Баранчик отмечает:
«Использование дронов приобретает следующие черты: от кустарных, по сути, образцов скоро возникнут полноценные решения из категории “набор диверсанта”. Небольшой ТПК, в котором сидит дрон с ИИ, заточенным, например, на подлодку или самолет. Чтобы некий “турист” мог присобачить данное изделие на дерево или воткнуть в землю, направив в нужную сторону, а через заданный промежуток времени содержимое вылетело и сделало свое дело».
Вывод
Пока Европа только поднимает тональность давления посредством старых авторитетов, на Ближнем Востоке уже применяют гиперзвуковые ракеты и нейросетевые разведывательные операции. Россия, в свою очередь, переосмысливает внутреннюю миграционную политику и наблюдает за тем, как современные войны ведутся асимметричными методами. Новая геополитическая реальность — это сцена, где технологии, демография и безопасность переплетены в единую систему угроз.