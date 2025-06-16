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Эксперты: что означает операция «Паутина» в Иране, гиперзвук над Израилем, платное образование для детей мигрантов

«Моссад» организовал сборку FPV-дронов на территории Ирана, что изменят удары гиперзвуковыми ракетами по Израилю и введут ли платное образование для детей мигрантов — в геополитической сводке 16 июня от ВФокусе Mail.

G7 и Россия

Источник: Reuters

Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, выступила с призывом к странам G7 активизировать давление на Россию — как политически, так и экономически. Она заявила, что «санкции должны сопровождаться эффективной поддержкой Киева», включая передачу замороженных российских активов. Однако за этим внешним единством скрывается реальное напряжение: с одной стороны, ЕС не хочет ослаблять поддержку Украины, с другой — собственные экономики страдают от инфляции, энергокризиса и разобщенности в подходах к будущему. Таким образом, «жесткая линия» Брюсселя может оказаться не более чем дипломатической риторикой в условиях истощения внутренних ресурсов. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн отмечает, что G7 продолжает себя вести как родитель-наставник для всего остального мира, несмотря на изменившиеся геополитические реалии:

«Группа семи — это родители, а остальной мир — это просто дети, которых надо научить правильно себя вести. Поэтому они не говорили о компромиссах, о взаимопонимании. Нет, здесь одни учат других жить. Это проблема “Группы семи”».

Иран применил гиперзвуковое оружие по Израилю

Источник: AP 2024

Иран официально заявил о применении гиперзвуковых ракет в последней волне атак на территорию Израиля. В их числе ракеты «Фаттах-1», которые, по заявлениям иранской стороны, способны преодолевать самые современные системы ПРО. Если эта информация подтвердится, это станет первой в истории боевой гиперзвуковой атакой на систему «Железный купол». Эксперты считают, что Тегеран таким образом не только поднимает ставки, но и стремится к психологическому превосходству. На этом фоне израильские власти усиливают дипломатическое давление на США и НАТО, требуя ускоренного военного вмешательства. Военкор Сергей Шилов так оценивает применение иранских гиперзвуковых ракет:

«Иран продемонстрировал, что у него хороший гиперзвук. В Сети начали в шутку называть “Железный купол” “Железным куколдом”. Миф о каком-то 100%-ном ПВО окончательно разрушен. Это еще учитывая, что союзники Израиля помогают сбивать ракеты персов».

В Госдуме предложили отменить бесплатное образование для детей мигрантов

Источник: РИА "Новости"

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой, согласно которой дети мигрантов в России могут быть лишены права на бесплатное образование. Предложение аргументировано необходимостью снизить нагрузку на бюджет и обеспечить образовательную безопасность. По мнению депутата, массовое пребывание детей мигрантов в школах мешает полноценному обучению наших детей и увеличивает риски социальной напряженности. Противники инициативы указывают на то, что это может привести к росту неграмотности среди мигрантских общин и еще большей маргинализации. Но некоторые депутаты предлагали решение и этой проблемы. По их словам, родителей-мигрантов, не способных выделить деньги на обучение детей, следует депортировать. Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил следующее:

«Что касается тех, кто в состоянии сдать тест и учиться, надо ставить вопрос о том, чтобы образование было платным. С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платит семья, работодатель, посольство, фонды, [иностранное] государство, но не мы с вами со своих налогов».

В Иране вскрыли израильскую операцию, похожую на украинскую «Паутину»

Источник: AP 2024


Иранские спецслужбы раскрыли работу тайной шпионской сети, координировавшейся по образцу украинской операции «Паутинa». Как сообщает иранская пресса, структура, созданная израильской разведкой, действовала через местные телеграм-каналы и нейросети, собирая информацию о стратегических объектах и передвижении военных. Их предполагалось поразить с помощью собранных на месте FPV-дронов.


При допросе задержанных выяснилось, что они получали задания через интерфейс, копирующий украинскую платформу, запущенную для координации с СБУ. Аналитики отмечают: совпадения в методах разведки, вероятно, указывают на использование общего инструментария и координации между украинскими и израильскими спецслужбами, что придает конфликту в регионе новое измерение. Политический эксперт Юрий Баранчик отмечает:

«Использование дронов приобретает следующие черты: от кустарных, по сути, образцов скоро возникнут полноценные решения из категории “набор диверсанта”. Небольшой ТПК, в котором сидит дрон с ИИ, заточенным, например, на подлодку или самолет. Чтобы некий “турист” мог присобачить данное изделие на дерево или воткнуть в землю, направив в нужную сторону, а через заданный промежуток времени содержимое вылетело и сделало свое дело».


Вывод

Пока Европа только поднимает тональность давления посредством старых авторитетов, на Ближнем Востоке уже применяют гиперзвуковые ракеты и нейросетевые разведывательные операции. Россия, в свою очередь, переосмысливает внутреннюю миграционную политику и наблюдает за тем, как современные войны ведутся асимметричными методами. Новая геополитическая реальность — это сцена, где технологии, демография и безопасность переплетены в единую систему угроз.