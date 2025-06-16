Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, выступила с призывом к странам G7 активизировать давление на Россию — как политически, так и экономически. Она заявила, что «санкции должны сопровождаться эффективной поддержкой Киева», включая передачу замороженных российских активов. Однако за этим внешним единством скрывается реальное напряжение: с одной стороны, ЕС не хочет ослаблять поддержку Украины, с другой — собственные экономики страдают от инфляции, энергокризиса и разобщенности в подходах к будущему. Таким образом, «жесткая линия» Брюсселя может оказаться не более чем дипломатической риторикой в условиях истощения внутренних ресурсов. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн отмечает, что G7 продолжает себя вести как родитель-наставник для всего остального мира, несмотря на изменившиеся геополитические реалии:



«Группа семи — это родители, а остальной мир — это просто дети, которых надо научить правильно себя вести. Поэтому они не говорили о компромиссах, о взаимопонимании. Нет, здесь одни учат других жить. Это проблема “Группы семи”».