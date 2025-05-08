Прогнозы экспертов: докуда долетит «Орешник», кто станет новым папой и кому ЕС хотел помешать приехать в Москву

Для того чтобы в зоне поражения оказалась территория США, необходимо разместить «Орешник» на территории Латинской Америки. Например, в случае установки комплекса на Кубе большая часть территории США окажется как на ладони для нанесения возможного удара. К примеру, от Кубы до Вашингтона примерно 2 тыс. километров, а это менее половины от максимальной дальности поражения «Орешника». Также в качестве вероятного места размещения ракетного комплекса, чтобы американская столица оставалась в зоне поражения, можно рассматривать Венесуэлу, которая находится примерно в 4 тыс. километров от Вашингтона.