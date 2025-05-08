Прогнозы экспертов: докуда долетит «Орешник», кто станет новым папой и кому ЕС хотел помешать приехать в Москву

Куда прилетит «Орешник»?
Президент РФ Владимир Путин мог поручить Министерству обороны выбрать цели в Киеве для нанесения ударов ракетным комплексом «Орешник» в случае ударов ВСУ по российской территории. Об этом пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
При этом канал не уточняет, какие конкретно цели могли быть выбраны объектами для ответного удара.
Комментируя соответствующую информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что глава государства не давал указаний по возможному ответу по территории Украины.
Напомним, «Орешник» был впервые применен в ноябре прошлого года в рамках СВО. Максимальная дистанция поражения ракеты составляет 5,5 тыс. км, а скорость полета — 12 380 км/ч. Сбить «Орешник» реально только сразу после начала полета, когда он еще не развил достаточную скорость. По этой причине их запускают с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Соответственно, в зоне поражения «Орешника» находится вся Европа, а также государства ближнего зарубежья. Например, до Польши ракета способна долететь за 11 минут, до Германии — за 15 минут, а поразить штаб-квартиру НАТО в Бельгии она может за 17 минут.
Для того чтобы в зоне поражения оказалась территория США, необходимо разместить «Орешник» на территории Латинской Америки. Например, в случае установки комплекса на Кубе большая часть территории США окажется как на ладони для нанесения возможного удара. К примеру, от Кубы до Вашингтона примерно 2 тыс. километров, а это менее половины от максимальной дальности поражения «Орешника». Также в качестве вероятного места размещения ракетного комплекса, чтобы американская столица оставалась в зоне поражения, можно рассматривать Венесуэлу, которая находится примерно в 4 тыс. километров от Вашингтона.
Черный дым для нового папы — у кого больше шансов
Первое голосование на выборах нового папы римского не выявило победителя — из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым, означающий, что 133 кардинала не отдали никому предпочтение. Белый дым указывает на избрание нового главы Ватикана. Напомним, предыдущий папа, Франциск, скончался 21 апреля на 89-м году жизни.
Наиболее вероятными кандидатами на пост главы Ватикана, как пишет The Daily Mail, считаются четыре кардинала: Луис Антонио Тагле, Пьетро Паролин, Питер Турксон, Петер Эрде.
Филиппинец Луис Антонио Тагле считается явным фаворитом, по версии издания. В случае его избрания он станет первым в истории папой из Азии, а также наиболее прогрессивным понтификом, поскольку многократно высказывался в поддержку однополых пар.
Действующий госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин считается умеренным кандидатом, который может сменить курс своего предшественника. Также он имеет репутацию «непревзойденного дипломата», поскольку именно он был одним из ключевых посредников Святого престола на переговорах по украинскому кризису.
Самым консервативным кандидатом считается Петер Эрде из Венгрии. Он выступает категорически против однополых союзов и в случае избрания станет вторым в истории папой из стран бывшего соцлагеря, первым был поляк Иоанн Павел II.
Питер Турксон — кандидат африканского происхождения, в случае своего избрания он станет первым темнокожим папой. Его нельзя назвать ни прогрессивным, ни консервативным кардиналом, он занимает скорее промежуточную позицию.
Признали, но не раскаялись — что означает заявление крупных брендов, кормивших Гитлера
49 крупных немецких концернов публично признали свою ответственность за содействие приходу к власти нацистов в Германии в 1933 году, а также оказание помощи гитлеровскому режиму в 1930−40-х годах. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В списке таких брендов оказались Bosch, Evonik, Siemens, Volkswagen, Lufthansa, Mercedes-Benz и другие. Например, Mercedes-Benz в годы войны производил грузовые автомобили L3000 для вермахта, а Lufthansa — самолеты для люфтваффе.
«Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы немыслим без промахов тогдашних ответственных лиц в политике, военных кругах, органах правосудия и экономике», — говорится в совместном заявлении.
Кого не пустили на парад власти Прибалтики
Латвия, Литва и Эстония запретили полет над своими территориями спецборту, на котором премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается прибыть в Москву на 9 Мая, сообщила словацкая Pravda.
Сам Фицо назвал такой акт преднамеренной попыткой сорвать его визит в Москву.
«Это нарушает всю нашу программу, мы не сможем уложиться в запланированные сроки на завтрашний вечер [8 мая]», — сказал политик.
Он добавил, что власти предпринимают все необходимые меры, чтобы найти альтернативный маршрут.
Сербские издания «Вечерние новости» и Kurir также сообщали о нежелании властей стран Прибалтики пропускать самолет президента Сербии Александра Вучича из-за «политической чувствительности цели полета».
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал закрытие воздушного пространства странами Прибалтики.
«Конечно, это позор!» — сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Но Вучичу, несмотря на все попытки ЕС помешать его визиту, удалось приехать в Москву, где он примет участие в параде.