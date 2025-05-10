Прогнозы экспертов: чем закончится ультиматум Запада Путину, США пугают Зеленского, помощь КНДР России

Ультиматум Путину: 30-дневное перемирие от США и ЕС
США и европейские государства страны находятся на стадии завершения работы над инициативой о 30-дневном прекращении огня между РФ и Украиной. В случае отказа Москвы от данного соглашения Запад планирует ввести новые санкции в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters.
«В ближайшие часы и дни может быть объявлено о прекращении огня сроком на 30 дней или о поэтапном прекращении огня — варианты всё еще обсуждаются», — пишет издание.
Уточняется, что в настоящее время ведутся дискуссии: нужно ли киевскому режиму объявить о прекращении огня в одностороннем порядке или предоставить РФ время для ответа. Обе стороны координируют пакеты санкций, отмечает СМИ.
Переговоры между США и ЕС о предложении активизировались на прошлой неделе. Эта тема была на повестке прошедшего 8 мая разговора между президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном.
Издание отмечает, что европейцы «почувствовали в ходе дискуссий с американцами определенное раздражение из-за позиции России, отсутствия с ее стороны реакции и серьезного отношения к прозвучавшим ранее предложениям».
Ранее Трамп в социальной сети Truth Social призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной, пригрозив санкциями в случае нарушения данных договоренностей.
Евросоюз поддержал призыв Трампа, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
«ЕС остается твердым в своей приверженности всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине… и приветствует все усилия по достижению такого мира. Мы присоединяемся к… призыву о полном, безусловном прекращении огня на срок не менее 30 дней», — говорится в заявлении Каллас.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская сторона поддерживает идею о перемирии, но с необходимость учесть нюансы.
«Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов», — сказал Песков.
Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что ультиматум России страны Запада выдвинут сегодня.
«Это требование принять предложение (Владимира) Зеленского о полном безусловном перемирии на 30 дней. Главы Франции, Британии, Германии, Польши (Эммануэль) Макрон, (Кир) Стармер, (Фридрих) Мерц, (Дональд) Туск сейчас прибыли в Киев. Они должны согласовать условия и объявить о своём ультиматуме в Киеве», — написал Марков в своем телеграм-канале.
Эксперт не исключил, что в рамках данного визита в Киев стороны согласуют окончательные условия ввода своих оккупационных войск на Украину.
Аркан США: как американцы пугают Зеленского и зачем
Посольство США на Украине предупредило о возможной угрозе массированной воздушной атаки по Киеву. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии.
«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней», — говорится в сообщении дипмиссии.
Дипмиссия призывает граждан США проявлять бдительность и быть готовыми при необходимости укрыться при объявлении воздушной тревоги.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев уверен, что подобные заявления США делают, чтобы легализовать определенные действия на Украине, а затем обвинить в этом Россию.
«Чтобы осуществить провокацию американцы всегда начинают информационно-политическую игру, а затем подводят под эту игру всех остальных. И эта игра не столько с Зеленским, сколько с нами, они хотят взять нас “на слабо”», — сказал Перенджиев.
Эксперт отметил, что если бы на Западе ожидали удара по Киеву со стороны России, то вряд ли бы в украинскую столицу прибыли бы Туск, Мерц, Стармер и Макрон.
«Эти четыре высокопоставленных европейских лидера прибыли в Киев, поскольку уверены, что Россия соблюдает трехдневное перемирие, Они прекрасно знают, что если русские сказали, то они свое слово держат», — добавил политолог.
Пакистан продал все оружие Украине — кто поможет?
Пакистан столкнулся с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов, сообщает газета The New Indian Express (IE). Как пишет издание, исламская республика в состоянии вести боевые действия всего четыре дня из-за поставок вооружения киевскому режиму и ограниченных производственных мощностей.
Отмечается, что ОПК Пакистана с трудом пополняет запасы на собственные нужды после продажи боеприпасов Украине. По информации издания, пакистанский артиллерийский завод начал сотрудничать с Киевом еще в 2022 году и пошел на такой шаг из-за тяжелого экономического кризиса.
Ранее власти Пакистана объявили о начале крупномасштабной военной операции против Индии. До этого Нью-Дели атаковали три авиабазы на территории исламской республики. Но стоит отметить, что Индия обладает более мощной армией, она имеет численное превосходство как в живой силе, так и в технике. На первый взгляд, начало военной армии Исламабадом выглядит не иначе как самоубийство. Но в данном случае нельзя исключать и фактор внешней военной помощи, на который, вероятно, и рассчитывает исламская республика.
В последние годы у Исламабада сложились хорошие отношения с рядом государств, которые не только в знак дружбы, но и, в первую очередь, преследуя собственные интересы, могут оказать поддержку Пакистану, как минимум, поставками вооружениями.
Во-первых, это Китай, который имеет на Пакистан дальновидные планы. Пекин активно инвестирует миллиарды долларов на различные проекты в исламской республике. Например, в 2023 году Китай объявил о масштабных инвестициях в китайско-пакистанский экономический коридор от Синьцзяна до пакистанских портов Карачи и Гвадар в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Стоимость проекта оценивается в $62 млрд.
Именно экономическими интересами объясняется тот факт, что в конце апреля текущего года на фоне обострения напряженности между Индией и Пакистаном КНР выразил свою поддержку исламской республике. В телефонном разговоре между главами МИД Китая и Пакистана Пекин поддержал усилия Исламабада по защите собственной территориальной целостности и национальных интересов, что служит ярким свидетельством крепкого партнерства между двумя странами.
Кроме того, Индия — прямой конкурент Китая за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому, чем дольше Нью-Дели будет заниматься Джамму и Кашмиром, тем меньше будет докучать Китаю.
Также свою солидарность с Пакистаном выразила и Турция. Не секрет, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган мнит себя главой мусульманской уммы. Поэтому ради поддержания такого имиджа и повышения собственного авторитета в глазах мусульманской общественности Анкара встала на сторону Пакистана.
На этом фоне премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф поблагодарил Эрдогана за поддержку, оказанную его стране в период обострения ситуации в регионе.
«Пакистан благодарен Турции за ее усилия по снижению напряженности и поддержанию мира в Южной Азии», — написал он в соцсети X.
Северная Корея поможет России в случае агрессии против нее
Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын заверил, что отдаст приказ направить Вооруженные силы Северной Кореи для оказания помощи России в «случае, если американские и западные приспешники снова совершат вооруженное нападение на братскую страну». Его слова приводит ЦТАК.
«Если закрыть глаза на откровенный характер военных действий украинских марионеток против территориальной целостности ядерного государства, они, в конце концов, могут отважиться на еще более безрассудные действия. В этом случае такому примеру безрассудства могут последовать первостатейные американские приспешники в лице военных из Сеула», — сказал Ким Чен Ын.
Напомним, 28 апреля президент РФ Владимир Путин поблагодарил КНДР за содействие в освобождении территории Курской области от украинских формирований. Кроме того, накануне по окончании парада Победы на Красной площади российский лидер пообщался с командующими подразделениями ВС Северной Кореи.