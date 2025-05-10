Прогнозы экспертов: чем закончится ультиматум Запада Путину, США пугают Зеленского, помощь КНДР России

Ранее власти Пакистана объявили о начале крупномасштабной военной операции против Индии. До этого Нью-Дели атаковали три авиабазы на территории исламской республики. Но стоит отметить, что Индия обладает более мощной армией, она имеет численное превосходство как в живой силе, так и в технике. На первый взгляд, начало военной армии Исламабадом выглядит не иначе как самоубийство. Но в данном случае нельзя исключать и фактор внешней военной помощи, на который, вероятно, и рассчитывает исламская республика.