1. «Битва меморандумов»: украинский ультиматум против реальности
2 июня в Стамбуле пройдёт очередной раунд российско-украинских переговоров, который уже окрестили «битвой меморандумов». Украина выдвинула жёсткий пакет требований — от прекращения огня до «возврата» территорий, обмена пленными и вывоза детей. Однако в контексте недавних атак украинских дронов на российские аэродромы, звучит это не как дипломатия, а как попытка давления в условиях военных провалов.
На фоне заявлений Киева Москва сохраняет сдержанность, но позиции предельно чёткие: переговоры возможны только при признании новых геополитических реалий и отказе Украины от военной конфронтации. Запад по-прежнему пытается сохранить лицо, поддерживая формальные инициативы Киева, однако внутри всё больше признаков усталости от украинской повестки. Вероятный итог — затягивание переговоров при одновременном усилении военного давления России, особенно если ультимативный тон Киева сохранится.
2. Последствия терактов: как ответят российские силовики
Серия ударов по российским аэродромам с использованием беспилотников, организованная СБУ и ГУР, не осталась без последствий. Хотя официальные сводки говорят о минимальном ущербе и отсутствующих жертвах, сам факт успешных налётов по глубоким тыловым объектам стал сигналом для российских спецслужб: украинская сторона переходит к тактике террора на стратегических направлениях.
Ответ уже следует: усиливается контрразведка на юге и в приграничных регионах, ПВО переводится в усиленный режим, проводится проверка всех каналов логистики и передвижения вблизи военных объектов. Ожидается, что в ответ будут активизированы высокоточные удары по структурам украинской разведки, а также задействованы нелинейные методы воздействия — от радиоэлектронной борьбы до диверсионных операций на территории Украины. Военный эксперт Борис Рожин считает, что наши силовые ведомства кроме всего прочего должны заняться усилением объектовой ПВО:
«При разборе терактов встанут вопросы усиления объектовой ПВО. Не только от дронов самолетного типа, но и от FPV-дронов. Тем более что уже был опыт такой атаки в Мачулищах, где был поврежден А-50. Очевидно, что охрана на аэродроме к этому типу атак оказалась не готова».
Военкор Федор Громов отметил, что ущерб, нанесенный российской авиации, отнюдь не критический, ситуация поправима:
«Разумеется, это не повод закрывать глазки и говорить, что все хорошо — однако урон, который мы понесли сегодня отнюдь не критический. Однако и из него выводы должны быть сделаны — тем более непоправимого ущерба не случилось не благодаря принятым заранее мерам, а вопреки их отсутствию».
3. ОПЕК+ увеличивает добычу нефти — нефтяная война возвращается?
31 мая ОПЕК+ объявила о неожиданном и резком увеличении объёмов добычи нефти с июля — на 411 тысяч баррелей в сутки. Решение объясняется попыткой стабилизировать рынок, но эксперты усматривают в этом попытку Саудовской Аравии и ОАЭ вернуть себе влияние, утерянное в условиях укрепления энергетических позиций России.
Повышение добычи — это удар по западным странам, пытающимся ограничить доходы России от продажи углеводородов. Однако на деле снижение цен может ударить по сланцевой отрасли США, а не по Москве, которая давно переориентировалась на расчёты в национальных валютах и поставки в Азию. Таким образом, шаг ОПЕК+ — это не столько экономическое решение, сколько элемент новой энергетической войны, где Россия уже адаптировалась, а Запад теряет рычаги.
4. Реакция Запада на удары БПЛА вглубь России: Киев превращается в неудобного союзника
После терактов СБУ и ГУР на территории России, ряд западных политиков начал публично дистанцироваться от украинской инициативы. Британские и американские источники выражают тревогу: удары по российским аэродромам могут спровоцировать резкий ответ Москвы, за который придётся отвечать и НАТО.
Особенно резко высказался бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн, назвав действия Киева «геополитическим оскорблением». В Лондоне также звучат призывы «не поощрять опасную эскалацию». Это говорит о переломе в риторике — в то время как Зеленский продолжает играть в «глобального борца», на Западе начинают понимать: Киев становится не союзником, а обузой, втягивающей в конфликт всё глубже. Давление на Киев может усилиться, особенно в связи с трансформацией американской политики и изменением расстановки сил в Европе. Ветеран СВО и военный эксперт Владислав Долгошея считает, что Зеленский всеми силами старается сохранить свою власть, он не заинтересован в перемирии и выборах:
«Мы с вами должны понять, что Украина не заинтересована в мире, Киев пытается получить передышку. Конечно, существует фактор Зеленского которые всеми силами пытается сохранить личную власть, которую он выстраивает с 2019 года, об этом говорят его внешние и внутренние шаги к примеру борьба против авторитетных глав городов и давления на политических оппонентов».
Вывод
Россия продолжает планомерную стратегическую кампанию — на поле боя, в дипломатии и экономике. Украина, напротив, всё больше действует нервно, опираясь на террористические методы и медийные меморандумы. Запад начинает осознавать пределы своей поддержки Киева, в то время как мировая энергетика входит в новую фазу, где Россия чувствует себя всё увереннее.
Александр Ставрин