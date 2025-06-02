Эксперты: «битва меморандумов» в Стамбуле, ОПЕК+ и реакция России на теракты

Ответ уже следует: усиливается контрразведка на юге и в приграничных регионах, ПВО переводится в усиленный режим, проводится проверка всех каналов логистики и передвижения вблизи военных объектов. Ожидается, что в ответ будут активизированы высокоточные удары по структурам украинской разведки, а также задействованы нелинейные методы воздействия — от радиоэлектронной борьбы до диверсионных операций на территории Украины. Военный эксперт Борис Рожин считает, что наши силовые ведомства кроме всего прочего должны заняться усилением объектовой ПВО:



«При разборе терактов встанут вопросы усиления объектовой ПВО. Не только от дронов самолетного типа, но и от FPV-дронов. Тем более что уже был опыт такой атаки в Мачулищах, где был поврежден А-50. Очевидно, что охрана на аэродроме к этому типу атак оказалась не готова».



Военкор Федор Громов отметил, что ущерб, нанесенный российской авиации, отнюдь не критический, ситуация поправима:



«Разумеется, это не повод закрывать глазки и говорить, что все хорошо — однако урон, который мы понесли сегодня отнюдь не критический. Однако и из него выводы должны быть сделаны — тем более непоправимого ущерба не случилось не благодаря принятым заранее мерам, а вопреки их отсутствию».