Министерство труда анонсировало повышение пошлин и сборов для трудовых мигрантов. Новые меры включают более строгие медицинские и языковые тесты, а также усиление контроля над деятельностью мигрантов. На фоне роста внутренней безработицы и напряженности в обществе власти делают ставку на сдерживание миграционного наплыва — особенно из Центральной Азии. Эксперты прогнозируют, что часть мигрантов уйдет в тень, а число депортаций вырастет. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов так оценивает вводимые меры против мигрантов:



«Приезжим всегда мало: то особый статус подавай, то полный ОМС не только для мигрантов, но и членов их семей. А еще нужны бесконечные амнистии для десятков тысяч нарушителей миграционного законодательства РФ. В общем, “Россия — щедрая душа”, и многим хочется как можно больше с нее получить. Надеюсь, наша страна наконец изменит модель поведения и перестанет давать излишнюю слабину в отношениях с нашими “союзниками” с якобы особым статусом».