Азиатские рынки пошли в рост, доллар сдал позиции: смена глобального экономического центра
На фоне стабилизации в Восточной Азии и неопределенности вокруг американской денежно-кредитной политики, азиатские фондовые рынки достигли рекордных максимумов. Индекс MSCI Asia-Pacific обновил трехлетние вершины, а юань начал укрепляться. Аналитики говорят о возможной долгосрочной тенденции смещения инвестиционного интереса от Запада к Востоку — особенно на фоне охлаждения доверия к доллару и сниженного спроса на американские активы. Основатель Gavekal Research Луи-Винсент Гейв отмечает, что сейчас деньги в больших объемах направляются в Азию, а не в США:
«Мне это напоминает азиатский кризис наоборот. Напомню, после азиатского кризиса азиатские сбережения не только стали огромными, но и имели тенденцию перераспределяться в казначейские облигации США».
Азербайджан: как связан Баку с этническими ОПГ
Баку подверг резкой критике действия российских правоохранителей после ареста нескольких граждан Азербайджана, подозреваемых в организации и участии в ОПГ. МИД республики обвинил Москву в «нападениях» на своих соотечественников, заявив о «гибели» и «тяжелых телесных повреждениях». Более того, Следственный комитет Азербайджана заявил, что в офисе Sputnik-Азербайджан были задержаны двое «сотрудников ФСБ России».
Комментаторы отмечают, что столь резкой реакции Баку на обычную операцию против этнической ОПГ раньше не было. Эксперты связывают дипломатическую вспышку с попытками Азербайджана усилить многовекторность и заигрывание с Западом. Баку активно развивает отношения с Турцией, Британией и странами ЕС, претендуя на место «энергетической альтернативы» России. Российская сторона подчеркнула, что речь идет о расследовании тяжких преступлений, а задержанные имеют российское гражданство.
Политологи не исключают, что действия Баку — часть курса на постепенное охлаждение отношений с Москвой. Некоторые эксперты призвали рассмотреть введение визового режима с республикой. В СПЧ подчеркивают: Азербайджан в последнее время все чаще вмешивается во внутренние дела России — особенно в сфере борьбы с этнической преступностью.
Военный эксперт Борис Рожин написал, что «Азербайджан фактически удерживает журналистов Спутник Азербайджан, плюс сообщил о задержании сотрудников спецслужбы РФ в Баку. Такова реакция на задержание ОПГ в Екатеринбурге».
Напомним, представитель МИД Мария Захарова так описывает азербайджанский инцидент:
«В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана».
Инвесторы бегут из доллара в золото и китайские активы
Фондовые и сырьевые рынки фиксируют очевидный дрейф капитала в сторону «альтернативных якорей». Рост золота и китайских акций, наряду с ослаблением доллара, — прямой результат геополитической нестабильности и растущих сомнений в устойчивости американской экономики. Международные фонды всё чаще рассматривают Восток как более предсказуемую территорию, особенно на фоне эскалации в Персидском заливе и перегрева западных рынков. Директор Metals Focus Никос Кавалис считает, что золото даже превосходит по привлекательности юань и другие восточные валюты:
«Золото — это ничья ответственность. В отличие от казначейских бумаг или валют, золото не зависит от долгов государства или процентной политики, а его предложение ограничено природой».
Сербия в огне: протесты не утихают второй день подряд
Белград и Нови-Сад охвачены массовыми демонстрациями — протестующие требуют отставки правительства и обвиняют власть в коррупции, цензуре и подыгрывании внешним силам. Некоторые западные НКО уже начали называть происходящее «движением за демократию», в то время как сторонники властей обвиняют оппозицию в подготовке нового «майдана». Балканы снова становятся зоной риска, где геополитические интересы ЕС, США и России сталкиваются в прямом эфире. Политический эксперт Кирилл Солок считает, что Сербию ждет безрадостное будущее:
«Сербия стала заложником классической для многих стран, проповедующих “биполярную” позицию, между Востоком и Западом. Итог у таких действий всегда один — революция, гражданская война, интервенция. Казалось бы, сербы, как никто другой, должны это понимать, но историческая память очень быстро стирается».
Россия вводит новые пошлины для мигрантов: ловушка для нелегалов
Министерство труда анонсировало повышение пошлин и сборов для трудовых мигрантов. Новые меры включают более строгие медицинские и языковые тесты, а также усиление контроля над деятельностью мигрантов. На фоне роста внутренней безработицы и напряженности в обществе власти делают ставку на сдерживание миграционного наплыва — особенно из Центральной Азии. Эксперты прогнозируют, что часть мигрантов уйдет в тень, а число депортаций вырастет. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов так оценивает вводимые меры против мигрантов:
«Приезжим всегда мало: то особый статус подавай, то полный ОМС не только для мигрантов, но и членов их семей. А еще нужны бесконечные амнистии для десятков тысяч нарушителей миграционного законодательства РФ. В общем, “Россия — щедрая душа”, и многим хочется как можно больше с нее получить. Надеюсь, наша страна наконец изменит модель поведения и перестанет давать излишнюю слабину в отношениях с нашими “союзниками” с якобы особым статусом».
Вывод
Сразу на нескольких фронтах — от Азии до Европы — формируется новая глобальная повестка. Финансовые потоки переориентируются на Восток. Ближний Восток и Кавказ обрастают новыми конфликтными точками, а на Балканах снова горит факел уличной нестабильности. Россия — в поиске баланса: сдерживая миграцию, усиливая контроль, но все еще находясь в фокусе региональных и глобальных вызовов.
Александр Ставрин