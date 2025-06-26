Прогнозы экспертов: 300 тыс. солдат из КНДР для обрушения фронта ВСУ, последствия мира Ирана и Израиля

Северная Корея может отправить в Россию еще больше войск уже в июле-августе
По данным южнокорейской разведки, КНДР стремительно расширяет военное сотрудничество с Москвой и уже летом — в июле или августе — может перебросить в Россию еще одно подразделение. В Сеуле считают, что речь идет не просто о символической поддержке, а о полноценной помощи в рамках нового соглашения, подписанного лидерами двух стран.
На фоне поставок боеприпасов и ракет Москва рассчитывает передать Пхеньяну спутниковые технологии и помочь в развитии систем наведения. Если Северная Корея действительно направит свои силы на помощь России, это станет прецедентом открытого участия одной страны «оси несогласных» в конфликте на украинской территории. Реакция Запада, возможно, не заставит себя ждать. Политолог Николай Вавилов считает, что помощь КНДР позволит России обрушить украинский фронт:
«Как и говорил в середине 2024 года — КНДР может направить для боевых действий на Украине совокупно до 300 тысяч человек, что позволит России обрушить украинский фронт и взять Киев. В декабре из-за прихода Трампа Ким, предполагая возможные переговоры, взял паузу, но время все расставило на свои места».
Европа с трудом справляется с давлением на Россию
Внутри Евросоюза возникают серьезные противоречия. Последний пакет санкций против Москвы вновь вызвал бурные дебаты. Все больше государств — участников ЕС указывают на избыточную нагрузку на их экономику и результат «санкционной гонки». Восточноевропейские члены продолжают придерживаться жесткого курса, тогда как страны Южной Европы все громче говорят о необходимости «прагматического диалога». Растущий раскол вызывает сомнения в честности «русофобского фронта». Аналитик из Ассоциации по международным вопросам Павел Гавличек так описывает процесс принятия нового пакета санкций:
«Тут вопрос в смелости, а также внутренней уязвимости, а порой и нашей беспомощности. За российское сырье мы продолжаем платить большие деньги».
НАТО согласилось повысить расходы на оборону до 5% ВВП: символическое решение или реальное усиление защиты?
Лидеры альянса в Гааге поддержали инициативу Дональда Трампа по увеличению военных расходов до 5% от ВВП. Это решение представляет собой попытку восстановить единство перед лицом угрозы. Однако эксперты отмечают, что реальное выполнение таких обязательств по сбору жестких бюджетных корректировок и может спровоцировать недовольство внутри самих стран — членов НАТО. Пока с инициативой обращались не все — даже Германия и Франция заявили, что нужен «гибкий подход». Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов говорит, что никто не будет поддерживать увеличение расходов на оборону до 5%:
«В реальности никто не будет поддерживать увеличение расходов на оборону до 5%, но большинство стран формально согласились на это, а Трамп запишет себе в заслугу. Президенту США важно, чтобы европейцы направляли значительную часть своих новых расходов в американский ВПК, стимулируя его. Помимо этого, Трамп будет требовать от европейцев, чтобы они, с одной стороны, не вмешивались в американские дела и “просто наблюдали” за ходом переговоров с Россией, а с другой — поддерживали его в китайской политике, присоединяясь к ограничительным мерам в отношении Пекина».
Цепная мировая: в США считают, что после остановки конфликта Израиля и Ирана на Украине тоже настанет мир
Вашингтон сигнализирует Киеву: если возможно временное продолжение огня на востоке, то и в украинском направлении стоит задуматься о переговорах. По мнению американской стороны, конфликты следует решать за столом, а не на поле боя. Такой поворот может привести к тому, что США начнут осторожно продвигать мировые инициативы в отношении Киева — особенно на фоне роста внутренних вызовов и сокращения ресурсов. Автор The New York Times Томас Фридман называет все происходящие события «глобальной борьбой между лидерами»:
«Это борьба между странами и лидерами, которые видят, что мир и их нации выигрывают от расширения торговли, укрепления сотрудничества в борьбе с глобальными угрозами и более достойного, если не демократического, управления, и режимами, лидеры которых процветают, сопротивляясь этим тенденциям, потому что конфликты позволяют им удерживать народ в покорности, армию — в боевой готовности и легко красть государственные средства».
Цены на нефть слегка выросли: что дальше
Нефтяной рынок реагирует тонко — после незначительного снижения котировки вновь поползли вверх. Причина — не столько спрос, сколько нервозность. Перемирие между Ираном и Израилем хрупкое, и любой сбой может взорвать ситуацию в Ормузском проливе. Даже намек на возможную блокировку может резко поднять цену до новых максимумов. Военкор Котенок отмечает, что цена на нефть пока что радикально не изменилась:
«После всех “телодвижений” цена на нефть дернулась в рамках статистической погрешности и не изменилась по существу. Стоимость нефти оказалась прямо пропорциональной готовности Тегерана сражаться с сионистами и их союзниками».
Министр обороны Италии усомнился в выгоде от предложения в НАТО: первый кандидат на выход
Министр обороны Гуидо Крозетто заявил о необходимости «переоценки роли Италии в альянсе», намекнув, что участие в НАТО не приносит стране ощутимой пользы. Заявление прозвучало на фоне нарастающего общественного недовольства и роста оборонных расходов. Это уже не первый эпизод, когда один из главных членов ЕС выражает сомнение относительно лояльности к североатлантическому блоку. Если Рим действительно двинется на пути нейтралитета, это станет серьезным вызовом для всей архитектуры безопасности США. Несмотря на все угрозы, вопрос Украины останется в повестке НАТО, считает политолог Антон Бредихин:
«Украинский вопрос, хоть и будет третьестепенным, все же не останется без внимания. Финансирование и поставки вооружения для Украины будут сохранены. Никаких уменьшений, забвений, отказов или отмен поставок вооружения и финансирования Украины, а также поставок личного состава стран НАТО не случится. Эта линия будет продолжена».
Вывод
На фоне ближневосточного перемирия Европа продолжает искать баланс между лояльностью США и собственными интересами. Руководство НАТО поддерживает давление на страны альянса, рынки колеблются, а судьба ЕС все больше зависит от умений договариваться — даже с теми, кто больше хочет не молчать.