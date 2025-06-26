Прогнозы экспертов: 300 тыс. солдат из КНДР для обрушения фронта ВСУ, последствия мира Ирана и Израиля

НАТО согласилось повысить расходы на оборону до 5% ВВП: символическое решение или реальное усиление защиты?



Лидеры альянса в Гааге поддержали инициативу Дональда Трампа по увеличению военных расходов до 5% от ВВП. Это решение представляет собой попытку восстановить единство перед лицом угрозы. Однако эксперты отмечают, что реальное выполнение таких обязательств по сбору жестких бюджетных корректировок и может спровоцировать недовольство внутри самих стран — членов НАТО. Пока с инициативой обращались не все — даже Германия и Франция заявили, что нужен «гибкий подход». Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов говорит, что никто не будет поддерживать увеличение расходов на оборону до 5%:



«В реальности никто не будет поддерживать увеличение расходов на оборону до 5%, но большинство стран формально согласились на это, а Трамп запишет себе в заслугу. Президенту США важно, чтобы европейцы направляли значительную часть своих новых расходов в американский ВПК, стимулируя его. Помимо этого, Трамп будет требовать от европейцев, чтобы они, с одной стороны, не вмешивались в американские дела и “просто наблюдали” за ходом переговоров с Россией, а с другой — поддерживали его в китайской политике, присоединяясь к ограничительным мерам в отношении Пекина».