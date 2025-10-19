Прогнозы: чем закончится встреча Путина и Трампа в Будапеште, как глава США готовит к ней мир, 20 октября

«Эта инициатива, озвученная, кстати, не случайно через американское СМИ, представляет собой не столько конструктивное предложение диалога, сколько отчаянную стратегическую попытку предотвратить сценарий, которого окраина опасается больше военных поражений, — быть окончательно отстраненной от решения своей участи значительно более серьезными игроками. Настойчивое требование обязательного участия, сформулированное в риторике “Как могут быть какие-то договоренности без нас?”, несет в себе значительный обратный риск. Публичный ультиматум, адресованный прежде всего Вашингтону, может быть воспринят ключевыми игроками не как обоснованная претензия, а как фактор дестабилизации. Для сторон, потенциально заинтересованных в быстром и управляемом диалоге, жесткая позиция Киева выглядит осложняющим элементом, особенно, если она будет сопровождаться ненужной и опасной эскалацией по гражданским объектам в глубине России», — отмечает Баранчик.