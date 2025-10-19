Прогнозы: чем закончится встреча Путина и Трампа в Будапеште, как глава США готовит к ней мир, 20 октября

Как Трамп готовит Зеленского и Европу к встрече с Путиным в Будапеште
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились встретиться в Будапеште в ходе двухчасового телефонного разговора. Это происходило накануне встречи американского лидера и Зеленского в пятницу. Затем украинскому гостю было отказано в поставке ракет Tomahawk.
Позднее, после громких новостей, глава Белого дома дал интервью республиканскому телеканалу, подготовив Европу к новой реальности.
Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что верит в возможность урегулировать конфликт на Украине и наладить отношения с Москвой.
«Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. <…> Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли», — отметил американский лидер.
Также он добавил, что конфликт на Украине завершится утратой Киевом определенных территорий.
«Он [Путин], определенно, что-то заберет, они же сражались», — сказал Трамп.
Красивую жирную точку в пересудах и байках о происходившем в главном кабинете Белого дома попытался поставить Financial Times, написав, что на напряженной встрече Трамп призвал Зеленского принять условия Путина или столкнуться с «уничтожением» со стороны России. Якобы встреча переросла в крик, а затем Трамп выбросил карты боевых действий Украины и повторял тезисы Путина из предыдущего звонка. После чего глава киевского режима ушел разочарованным.
Позднее последовала реакция Зеленского. Он выразил готовность приехать в Будапешт на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Если мы действительно хотим справедливого и продолжительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то договоренности без нас?» — заявил в интервью NBC News Зеленский.
Публицист и аналитик Юрий Баранчик считает, что эти слова являются в высшей степени показательным жестом, раскрывающим глубокий кризис позиции Киева.
«Эта инициатива, озвученная, кстати, не случайно через американское СМИ, представляет собой не столько конструктивное предложение диалога, сколько отчаянную стратегическую попытку предотвратить сценарий, которого окраина опасается больше военных поражений, — быть окончательно отстраненной от решения своей участи значительно более серьезными игроками. Настойчивое требование обязательного участия, сформулированное в риторике “Как могут быть какие-то договоренности без нас?”, несет в себе значительный обратный риск. Публичный ультиматум, адресованный прежде всего Вашингтону, может быть воспринят ключевыми игроками не как обоснованная претензия, а как фактор дестабилизации. Для сторон, потенциально заинтересованных в быстром и управляемом диалоге, жесткая позиция Киева выглядит осложняющим элементом, особенно, если она будет сопровождаться ненужной и опасной эскалацией по гражданским объектам в глубине России», — отмечает Баранчик.
В результате Украина может непреднамеренно ускорить формирование переговорной рамки, из которой ее исключат как «неудобную» сторону, способную заблокировать любой прогресс, полагает эксперт. Более того, сам метод — оказание публичного давления через NBC News — подрывает доверие Вашингтона. Такая тактика, напоминающая попытку поставить партнера перед фактом, свидетельствует о растущем отчаянии Киева и его неспособности найти общий язык с Вашингтоном через закрытые дипломатические каналы.
Что решится на переговорах в Венгрии
Главной темой переговоров названа остановка военного конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что встреча в Будапеште состоится для того, чтобы обсудить, возможно ли положить конец военным действиям между Россией и Украиной. По предварительному плану, сначала состоятся консультации между советниками и представителями сторон, включая госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, только затем пройдет сам диалог президентов.
BBC пишет, что встреча может стать историческим моментом для деэскалации конфликта. El Pais даже называет саммит «политическим кошмаром» для Евросоюза, указывая на угрозу раскола внутри западного блока из-за разных позиций по России и Украине.
Между тем, The Guardian предполагает, что встреча может привести к пересмотру американской позиции по Украине и усилить давление на Европу для поиска компромиссов.
Большинство отечественных СМИ и экспертов обсуждают вопросы безопасности при организации перелета президента России, так как добираться придется через воздушное пространство недружественных стран.
«Если эта встреча состоится, то повестка поделится на публичную и непубличную. В публичную повестку войдут вопросы, засвеченные сейчас в средствах массовой информации. Речь идет о ракетах Tomahawk, которыми Трамп будет жонглировать и шантажировать ими», — рассказал ВФокусе Mail декан факультета информационных технологий и начальник кафедры инфовойн АПН Alter Андрей Манойло.
Президент США может потребовать прекращения конфликта на Украине и немедленного приостановления боевых действий вдоль фактической линии огня. Понятно, что нам это совершенно невыгодно, потому что по целому ряду направлений идет наступление. Оно находится в активной фазе. Например, в Херсонской области наши войска приступили к штурму Херсона. По всей видимости, Владимир Владимирович будет настаивать на тех условиях, которые Российская Федерация выдвигала еще до встречи в Анкоридже, и о которых на Аляске наш президент проинформировал американскую сторону. И вот здесь могут возникнуть дебаты.
К непубличной повестке эксперт отнес все то, «что обсуждалось в кулуарах в Анкоридже, и что не стало достоянием СМИ через разного рода утечки».
«Мы на самом деле не знаем, о чем договаривались президенты США и Российской Федерации. Различные намеки западных СМИ на то, что у них переговоры были непростыми, по большому счету источниками не являются, потому что все это инсайдерская информация, полученная по принципу “одна бабка сказала”. Наверняка там что-то было, и это, по всей видимости, будет обсуждаться и в Будапеште тоже», — добавил Манойло.
Выиграет от этой встречи и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, получив политические бонусы, он использует этот дивиденд от предоставления столицы своей страны для проведения саммита. Орбан не упустит возможности договориться о чем-нибудь полезном и с Трампом, и с Путиным. После чего его вес и акции поднимутся в европейской политике.
Зачем Пит Хегсет во время встречи с Зеленским надел пророссийский галстук
Особое внимание западной публики привлек шеф Пентагона Пит Хегсет, который на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме надел галстук с полосами белого, синего и красного цветов. Эта комбинация совпадает с цветами российского флага, что вызвало бурные обсуждения и спекуляции в соцсетях. Некоторые комментаторы предполагали, что выбор галстука может быть не случайным сигналом или политическим намеком, учитывая контекст встречи и переговоров.
«Галстук главы Пентагона для Зеленского ничего не означает. Разве что этот галстук Хегсет одолжит Зеленскому, если тот решит повеситься. Зеленский ходит без галстука, где ему взять столь полезную вещь?» — задается вопросом профессор Манойло.
По его мнению, информационная шумиха вокруг галстука Хегсета — отвлечение внимания на негодный объект.