Прогноз ученых: что будет, если проснется вулкан Судного дня

В конце июля 2024 года на вулкане Йеллоустоун, который также называют вулканом Судного дня, на северо-западе США произошел взрыв. В результате природного явления гейзер выбросил в воздух 200-метровую струю кипящей воды и камней. Несмотря на то, что зрелище выглядело устрашающе, геологи заверили, что это обыкновенное событие.