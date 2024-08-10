Прогноз ученых: что будет, если проснется вулкан Судного дня

В конце июля 2024 года на вулкане Йеллоустоун, который также называют вулканом Судного дня, на северо-западе США произошел взрыв. В результате природного явления гейзер выбросил в воздух 200-метровую струю кипящей воды и камней. Несмотря на то, что зрелище выглядело устрашающе, геологи заверили, что это обыкновенное событие.
Йеллоустон бездействует уже 600 тысяч лет. Из-за последнего взрыва возникают опасения по поводу возможного пробуждения вулкана Судного дня. Исследователи из Йеллоустонской вулканической обсерватории заявили, что это события понесет за собой серьезные последствия, но не приведет к концу света.
В результате извержения вулкан выбросит в атмосферу гигантский шлейф пепла и газов, что приведет к проблемам с водой, электроэнергией и сельским хозяйством. Взрыв Йеллоустона будет эквивалентен взрыву более 800 тысяч мегатонн тротила, из-за чего мгновенно погибнут тысячи людей, а большая часть североамериканского континента будет покрыта слоем пепла толщиной около 30 сантиметров.
Районы рядом с извержением будут пустовать из-за потоков лавы, пепла и пемзы. В первую очередь пострадают штаты Монтана, Айдахо и Вайоминг.
Согласно другому сценарию, в результате серий извержения вулкана Судного дня будут опустошены территории в радиусе 200 километров от эпицентра. Пострадают люди, инфраструктура, появятся проблемы с электроэнергией. А облака пепла снизят глобальную температуру, что повлияет на климат по всему миру.
По оценкам специалистов, на восстановление планеты после извержения потребуется много лет или даже десятилетий.
Ученые рассказали, что извержение Йеллоустона не приведет к массовой гибели всего живого на Земле, так как ни одно другое извержение не вызвало такого эффекта.
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Анна Морозова