Первые итоги блэкаута на Украине
В начале января Россия начала методически «выключать свет» на Украине. Мы наблюдаем бесконечные кинжальные удары по объектам энергетической инфраструктуры на всю глубину территории противника — в особенности, по территории Киева. Так, 13 января поражены без возможности восстановления ТЭЦ-5 и −6, а также резервная для столицы Украины Трипольская ТЭС, впервые после пробного использования на территории завода «Южмаш» наше командование применило столь неотразимое гиперзвуковое пакетное высокоточное оружие, как «Орешник». Его мощь сопоставима с использованием тактического ядерного оружия, а боевой радиус этой баллистической ракеты средней дальности мегатонного класса, использующей гиперзвуковую технологию второго поколения, составляет не менее пяти с половиной тысяч километров.
Исходя из этих характеристик легче понять паническую реакцию Зеленского, фактически призвавшего население, подконтрольное хунте, «готовиться к худшему», тем более что Запад, мол, не торопится предоставлять ВСУ необходимые средства защиты.
Беда киевской хунты в том, что против «Орешника» не существует эффективных зенитно-ракетных комплексов — по крайней мере, на вооружении западных армий. Хотя действительно западные политики — будь то Макрон или даже Мерц — неожиданно заговорили о необходимости диалога с Москвой, следуя в кильватере за Трампом, который, как известно, фактически обвинил киевского главаря в срыве мирных переговоров с Россией.
Еще осенью прошлого 2025-го года президент России сообщил о переходе на промышленную стадию производства «Орешника», поэтому можно утверждать, что это оружие обладает всеми возможностями для того, чтобы уничтожить энергосистему Украины, методически выбивая все крупные узлы генерации электроэнергии.
Ведение боевых действий подобного рода — новое слово в военной науке. В прошлом, да и сейчас, США нередко использовались и ковровые бомбардировки городов без учёта гражданских потерь (от Дрездена до бывшей Югославии включая Вьетнам). Также США разработали также такой вид вооружений, как «Хаймерс», способный наносить снайперские удары. Однако ракеты «Хаймерса» не смогли разрушить даже дорожное полотно Антоновского моста в районе Херсона. Они мало эффективны для разрушительного удара по объекту в целях его полного вывода из строя.
Похоже, задача, которую поставило перед собой российское командование, это уничтожение именно энергетической инфраструктуры, разумеется, без удара по жилым массивам. При этом, население не подвергается летальному риску, но испытывает такие тяготы, как отсутствие тепла и света. Также нарушается гражданская и военная логистика, а военные заводы не в силах производить свою продукцию, аэропорты — принимать самолёты с военными грузами НАТО.
В целом, такая стратегия является мощным принуждением к миру, дестабилизируя и фронт, и тыл, и экономику двойного назначения, и социальную атмосферу в стране. Можно предположить с большой долей вероятности, что удары при использовании всех видов вооружений — от БПЛА «Герань» (13 и 14 января использовано более 200 единиц этой техники) до ОТРК «Искандер» и ракет комплекса «Орешник» будут идти по нарастающей в течение всего первого семестра нового года.
Возможно, под удар попадут и стратегические путепроводы над Днепром, что затруднит не только снабжение ВСУ, но и отступление украинской армии на правый берег водной преграды. Командование России можно поздравить как с получением новой военной технологии, так и выработкой новых методов воздействия на хунту.
Одесский транзит: ответ за развязывание танкерной войны
Захват американским ВМФ танкеров, шедших под российским флагом в международных водах, в нарушение Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года и заявление 6 января т.г. советника Белого дома Стивена Миллера, что «мир управляется силой» фактически знаменуют конец устоявшейся за почти 80 лет системы международных отношений. И так как танкеры шли под российским флагом, наши оппоненты создали опасный прецедент, который уже сейчас получает достойный ответ. Центр управления российскими беспилотниками «Рубикон» заявил о том, что атаковал танкер, шедший в Чёрном море под панамским флагом, замеченный в регулярных перевозках грузов в интересах Киева. Судно направлялось в Одессу.
Перенос военной инициативы в прибрежную зону и акваторию означает приближение украинского конфликта к переломному моменту. В октябре-ноябре прошлого года военные эксперты западных государств предположили, что Россия уже создала флот безэкипажных катеров, способных соперничать с западными аналогами (американским Mantas T-12, например).
Западные аналитики оценивают численность российских брандеров не менее чем в 400 единиц. Профессионалы предсказали, что перелом будет связан с возможностью России контролировать систему поставок грузов в Одессу и Николаев. Примечательно, что тогда же бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин не исключил возможность воссоединения Николаева и Одессы с Россией, естественно, в том случае, если за это проголосуют жители этих агломераций.
Комбинированные удары по периметру города-трёхмиллионика Одессы с одновременным уничтожением причальных стенок могут привести к полному прекращению снабжения как военными, так и гражданскими грузами. Так как производство российских авиационных дронов тоже постоянно увеличивается при переходе к БПЛА-роботам, не нуждающимся в операторе, можно предположить, что и ротация войск в Одессе станет невозможной, а нацистский гарнизон окажется в осадном положении. Подобные действия позволят прогнозировать капитуляцию города, взятого в кольцо бесконтактным методом при помощи современных видов вооружений.
В то же время освобождение Одессы открывает перспективу выхода на границы Приднестровья, живущего сегодня в условиях полной блокады, введенной Украиной и Молдавией в первую неделю января. Напомню, что там проживает около четверти миллиона российских граждан. Также рядом находится Гагаузская автономия, глава которой (башкан) Евгения Гуцул была незаконно отправлена за решетку прорумынским марионеточным режимом Майи Санду.
Важным аргументом является и то, что в стратегии НАТО талассократия (контроль над морским пространством) — важнейший аргумент, так как НАТО — это, прежде всего, военно-морской блок. Брюссель явно повторяет историческую инициативу эпохи Крымской войны XIX столетия, пытаясь добиться господства в Чёрном море. Операция на побережье сорвёт эти планы, приведя к освобождению Херсона, Одессы и Николаева.
Продвижение русского фронта
Важной составляющей успеха российских вооруженных сил может стать прекращение передачи целеполагания для ВСУ от натовской системы Link 16, использующей для сбора данных как самолеты ДРЛОиУ, так и ретрансляторы Starlink и другие военные и гражданские спутники НАТО, объединенные в единую сеть. К сожалению, громогласные заявления — в том числе, и президента Франции — о том, что якобы Пентагон не передает более данные Киеву, явно не соответствуют действительности, так как без передачи точных координат целей националисты не смогли бы вести военные действия.
С другой стороны, российская военная мысль тестирует новые виды РЭБ-борьбы для того, чтобы спутники буквально слепли над линией боевого соприкосновения. Такие работы ведутся уже 12 лет силами концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). В настоящее время опытные разработки проверяются на фронте. Если спутники НАТО ослепнут, судьба ВСУ будет предрешена. Силы националистов постигнет та же участь, что и войска Саддама Хусейна во время пресловутой операции «Буря в пустыне», когда Вашингтон просто отключил GPS-навигацию над Ираком.
Судьба Славянска и Краматорска
Как бы то ни было, российская армия фактически подошла к решению задачи по освобождению двух последних крупных населенных пунктов Донбасса, остающихся в руках противника — Славянска и Краматорска. Рабочая поездка в январе начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова на фронт, в том числе, в штабы 2-й и 51−1 армий, была воспринята НАТО, как начало подготовки к сверхкрупной операции на центральном направлении возможного удара. Между тем, 20-ая общевойсковая армия России уже прорвала оборону противника на 4-километровом участке фронта под Славянском, пройдя через сложный лесной массив и болото. Можно прогнозировать освобождение обоих городов до конца апреля текущего года. Ситуация для ВСУ усугубляется перебоями с поставкой боекомплекта и комплектующих для вооружения со стороны их западных союзников.
Венесуэла и вторжение в Арктику через Гренландию
Захват президента Венесуэлы Мадуро и переход полномочий к вице-президенту Родригес не означает, что США удалось провести военную оккупацию страны. В Венесуэле объявлена мобилизация, заводы работают в режиме военного времени. Поэтому единственный и парадоксальный результат силовой политики Белого дома, вернувшегося к колониальным методам, это на перспективу резкая смена курса ряда стран региона — Боливии, Панамы, Бразилии, Никарагуа, Мексики и Кубы — на жестко антиамериканский.
В то же время подписанные с Россией договоры о военно-техническом сотрудничестве остаются в силе. Лишение же Китая венесуэльской нефти (около 10% энергоносителей Пекин приобретал у Каракаса) может неожиданно привести к увеличению поставок со стороны России в Поднебесную. Стоит также отметить, что, с учётом опыта в Афганистане, можно смело заявить об отсутствии у американской армии боеготовности в случае широкомасштабного столкновения при попытке оккупации страны.
Также политика Трампа относительно Гренландии опять-таки парадоксальным образом может послужить нашим интересам, так как потенциально приведёт если не к развалу, так обязательно к расколу Северо-Атлантического альянса. С точки зрения репутационных потерь, США навсегда утратили флер «борцов за демократию», что широко обсуждается даже американскими СМИ. Кроме того, нежелание учитывать интересы коренного населения Гренландии — эскимосов (правильное название — инуиты) может привести к рассмотрению мировым сообществом вопроса о фактическом попрании прав малого народа Севера.
Стоит напомнить, что в Гренландии только один язык — гренландский, то есть язык инуитов, а отнюдь не датский. И даже правильное название страны — Калааллит Нунаат. Этот народ составляет около 90% местного населения. А бывший председатель Инуитского приполярного совета Аккалук Линге заявил, что его народ находится на грани уничтожения из-за угрозы вторжения США. С учётом кровавой истории геноцида индейцев в Северной Америке заокеанская держава рискует превратиться в страну-изгоя в глазах мировой общественности.
Нельзя не отметить, что эпопее с Гренландией предшествовал наглый захват около миллиона километров арктической акватории, объявленной США своей собственностью в конце 2024 года. Таким образом, захват Гренландии надо рассматривать через призму хищнического выдвижения Вашингтона в Арктику — в частности, для установления контроля за Северным морским путём, так как США не признают контроль России над Беринговым проливом. В целом, как события в Венесуэле, так и подготовка к захвату Гренландии неопровержимо свидетельствуют о попытке превращения Западного полушария в крепость США.