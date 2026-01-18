Как бы то ни было, российская армия фактически подошла к решению задачи по освобождению двух последних крупных населенных пунктов Донбасса, остающихся в руках противника — Славянска и Краматорска. Рабочая поездка в январе начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова на фронт, в том числе, в штабы 2-й и 51−1 армий, была воспринята НАТО, как начало подготовки к сверхкрупной операции на центральном направлении возможного удара. Между тем, 20-ая общевойсковая армия России уже прорвала оборону противника на 4-километровом участке фронта под Славянском, пройдя через сложный лесной массив и болото. Можно прогнозировать освобождение обоих городов до конца апреля текущего года. Ситуация для ВСУ усугубляется перебоями с поставкой боекомплекта и комплектующих для вооружения со стороны их западных союзников.