Запад против союза «медведя, дракона и слона»
2 сентября, в ходе экстренного заседания в ООН, глава американской делегации Джон Келли едва ли не приказным тоном обратился к России, требуя немедленно сесть за стол переговоров с Киевским режимом. Любопытно, что попытка выдвинуть ультиматум была предпринята Вашингтоном после массированного налета ночью с 27 на 28 августа российского «малого воздуха» — около тысячи БПЛА «Герань-2» и других дронов — по украинским стратегическим объектам. Также инициатива по «принуждению России к миру через силу» (завет эпохи Рональда Рейгана, ставший основой политической линии Дональда Трампа) предпринята одновременно с саммитом ШОС и накануне военного парада в Пекине в честь годовщины окончания Второй мировой войны.
Очевидно, что аппарат Белого дома любыми путями пытается перехватить ускользающую инициативу и воспрепятствовать окончательной консолидации союзу «медведя, дракона и слона». Так лирически международные обозреватели уже окрестили союз великих держав Евразии — России, Китая и Индии. Неуклюжая попытка стервятников (символ США — белоголовый стервятник) выкрутить руки Индии, отказавшись от ее товаров, лишь привел к визиту министра иностранных дел Джейшанкара в Москву с последующим подтверждением сотрудничества в области энергоносителей и совместных проектов.
Известно, что Москва предоставила Нью-Дели режим наибольшего благоприятствования в торговле, включая беспрецедентный уровень дисконта на нефть (скидка составляет не менее 3 долларов за баррель). Кроме того, у России и Индии наметилось партнерство в области совместного создания и серийного выпуска танка нового поколения на основе перспективной российской машины Т-14 «Армата». Не менее важно и функционирование центра мониторинга северной части Индийского океана, осуществляемое совместно ВМФ России и Ирана для дальнейших бесперебойных поставок грузов в Индию по магистральному пути из Санкт-Петербурга через Иран до порта Чабахар в Оманском заливе.
Итоги военного парада в Китае
Состоявшийся 3 сентября в Пекине в присутствии 26 глав государств и правительств военный парад в честь годовщины окончания Второй мировой войны был однозначно воспринят Западом, как мощный сигнал, адресованный Североатлантическому альянсу. Важно отметить, что КНР не проводит такие мероприятия ежегодно. До 2025 года парад проводился только один раз — 10 лет назад.
На параде была продемонстрирована новейшая техника, не имеющая аналогов у НАТО. Это, прежде всего, тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета семейства Dongfeng DF-5C с разделяющейся на 10 блоков головной частью. Похоже, китайская «машина Апокалипсиса», как ее уже окрестили западные военные эксперты, мало чем уступает российской «Сатане 2.0» (по натовской классификации МБР «Сармат» с боевым панирующим блоком «Авангард»). И то, и другое изделия перемещаются на гиперзвуковых скоростях и отличаются запредельной дальнобойностью. Китайская ракета, например, согласно высказываниям профессора Яну Чэнцзюню, покрывает более 20 тысячи километров (длина земного экватора составляет 40 тысяч км). Важно отметить, что впервые Пекин продемонстрировал все компоненты ядерной триады наземного, морского и воздушного базирования, что, естественно, чревато глубоким политическим смыслом.
Не менее впечатлила и беспилотная подлодка AJX-002, представленная сразу в двух модификациях. В отличие от российского собрата «Посейдона» китайское изделие не предназначено для разрушения военных объектов вдоль береговой полосы или подрыва кораблей. Его задача — постановка минных полей и разведывательная деятельность. Однако очевидно, что такой уровень роботехники непременно сопряжен с развитием искусственного интеллекта на очень высоком уровне. Подлодка была уже замечена американцами на китайских военных базах в Санье, Даляне и Юйлине. Там китайский флот отрабатывал сценарии боевого применения новой технике в условиях, максимально приближенных к реальной конфронтации с ВМФ противника.
Китайский истребитель пятого поколения J-20 (только Россия, Китай и США на сегодня обладают крылатой техникой этого класса) дополнен ещё одним роботом — Feihong Loyal Wingman FH-97, возможно, единственный тяжёлый беспилотный одномоторный штурмовик, способный вести схватку вообще без участия человека. В отличие от российского тяжёлого БПЛА «Охотник» китайский собрат может не только сопровождать истребитель с пилотом, но и самостоятельно принимать решения при ведении воздушного боя, а также управлять роем дронов.
Китайские военные инженеры разработали еще много новинок — таких как безэкипажные малые ракетные катера, танк Тип 100 (до текущего года был известен Тип 99) и даже… роботы-волки, призванные помогать штурмовикам на поле боя. Однако еще важнее, чем наглядная демонстрация мощи, было услышать слова китайского лидера, который сказал, что сейчас человечество делает выбор — «выбор между миром и войной, диалогом или конфликтом», По сути, это уже желтая карточка, «последнее китайское предупреждение», сделанное воинственному Западу. Любопытно, что Трамп внакладе не остался. Не явившийся в Пекин американский лидер ядовито ответил через соцсеть Truth Social: «Передайте также мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки». Фактически маски сброшены. Но И Россия, и КНР, и КНДР, и ИРИ продемонстрировали волю к победе, что обещает миру жесткую конфронтацию на фоне слома старой модели распределения центров силы.
Россия уходит на Восток
В течение последней пятилетки Россия занимается развитием инфраструктуры газификации в Сибири. Проект имеет стратегическое значение для выхода на принципиально новый уровень энергетической системы всей Азии. Речь идет о развитии проекта «Сила Сибири — 2», конечной точкой для которого является Китай. Тем не менее, прокладка новой магистрали важна и для Монголии. Премьер-министр этой страны Гомбожавын Занданшатар встретился на полях ВЭФ во Владивостоке с Владимиром Путиным и в приветственной речи поблагодарил его за следование принципам, заложенным, по словам монгольского чиновника, еще Михаилом Ломоносовым. Речь идет о прирастании мощи России за Уральским хребтом.
К «Силе Сибири-1», призванной выйти на проектную мощность в 35 млрд кубометров СПГ уже в текущем году, должна добавиться вторая компонента дополнительным объёмом в 10 млрд кубометров. Побочным эффектом будет развитие железнодорожной сети и автострад. Важно отметить комплексный подход к Дальневосточному региону включая строительство новых портов. Так, по словам председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, драйверами экономического роста станут порты «Суходол» и «Находка». Они откроют перспективы более глубокого освоения северной части акватории вдоль российских границ. Также эти порты позволят ускорить перевалку минерального сырья и угля, создать контейнерные терминалы высокого стивидорского класса.
Наконец, именно в этой части нашей страны построена первая частная Тихоокеанская железная дорога. Владимир Путин дал старт ее эксплуатации во Владивостоке во время ВЭФ. Протяженность дороги — 531 километр. Согласно заместителю председателя правительства Российской Федерации — полномочному представителю президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, она необходима для освоения Эльгинского угольного месторождения, расширит логистические возможности Якутии и Хабаровского края.
Вывод
Будущее России простирается на Востоке. Освоение этой части нашей страны уже дало положительный эффект. На Дальний Восток потянулась молодежь. Уже несколько лет здесь наблюдается демографический рост. По сути, вся Восточная Сибирь — колоссальный рынок труда. Между тем, президент России заявил, что Россия должна стать страной высоких зарплат. Подобное представляется возможным именно за счет освоения девственных земель, создания новые военных и гражданских технологий в тесном взаимодействии с дружественными соседями.