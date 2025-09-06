Прогноз эксперта: маски сброшены — парад в Китае показал будущие центры мира, ответ РФ за бескомпромиссность Индии

Китайские военные инженеры разработали еще много новинок — таких как безэкипажные малые ракетные катера, танк Тип 100 (до текущего года был известен Тип 99) и даже… роботы-волки, призванные помогать штурмовикам на поле боя. Однако еще важнее, чем наглядная демонстрация мощи, было услышать слова китайского лидера, который сказал, что сейчас человечество делает выбор — «выбор между миром и войной, диалогом или конфликтом», По сути, это уже желтая карточка, «последнее китайское предупреждение», сделанное воинственному Западу. Любопытно, что Трамп внакладе не остался. Не явившийся в Пекин американский лидер ядовито ответил через соцсеть Truth Social: «Передайте также мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки». Фактически маски сброшены. Но И Россия, и КНР, и КНДР, и ИРИ продемонстрировали волю к победе, что обещает миру жесткую конфронтацию на фоне слома старой модели распределения центров силы.