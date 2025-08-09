Популярные темы
Прогноз эксперта: Кишинев начал подготовку к провокации в ПМР, Азербайджан готовит выход из ООН

Почему арест Гуцул — не последнее приготовление к парламентским выборам в Молдавии, что готовит Кишинев для Приднестровья и зачем Азербайджану покидать ООН — в геополитической сводке за неделю военного эксперта Александра Артамонова от 9 августа специально для ВФокусе Mail.

Источник: РИА "Новости"

Суд над Евгенией Гуцул — подготовка к агрессии

Украинские подпольщики сообщили, что через Одессу в течение недели шла по ночам тяжелая бронетехника, направляющаяся в сторону Приднестровья. Нельзя исключать вероятность, что подобные колонны направлялись к западной границе Украины также и с других направлений. Подобные действия украинских националистов косвенно свидетельствуют о подготовке широкомасштабной и, скорее всего, согласованной агрессии против Приднестровской республики и Гагаузской автономии.

Одновременно со стягиванием в кулак воинских подразделений в непосредственной близости от украино-молдавских рубежей наблюдалась концентрация вооружённых сил НАТО в районе строящейся базы альянса Михай Кагэлничану (расположена в Румынии, поблизости от украинской и молдавской территорий).

Возникает ощущение, что эти маневры предпринимаются накануне проведения парламентских выборов в Молдавии. Они должны состояться 28 сентября. В случае, если победу одержит Патриотический блок (социалисты и коммунисты), то планы Майи Санду и ее партии PAS по аншлюсу с Румынией могут оказаться под вопросом. Поэтому делается все во имя сохранения власти в руках прозападной верхушки. Именно этим объясняется запрет блока «Победа» — союза партий, выступающего за пророссийский курс Кишинева.

В этой связи, как отметили ведущие российские и мировые политики, приговор, вынесенный 5 августа кишиневским судом Евгении Гуцул, носит исключительно заказной характер и является проявлением почти средневековой жестокости — 7 лет тюремного заключения для матери маленького ребенка, являющейся главой Гагаузии.

Устранение из политической гонки башкана, то есть главы Гагаузской автономии, это удар по интересам народа, недоверчиво относящегося к прорумынским и пронатовским агрессивным инициативам Санду. Представители района решили создать штаб для защиты своего лидера, оказавшегося в заключении за свои политические взгляды, так как Гуцул не признала победу Майи Санду на выборах и всенародно заявила о подделке результатов голосования.

12

Саммит Россия — США

7 августа завершился процесс подготовки к проведению переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, встреча может пройти уже на следующей неделе. Спецпосланник Трампа предлагал провести встречу с участием Зеленского. Москва оставила данное предложение без комментариев.

Называется несколько мест проведения встречи. Сам Владимир Путин, согласно открытой информации, рассматривает ОАЭ как наиболее подходящую площадку для переговоров с американским лидером. В то же время Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, считает вероятным проведение саммита в Москве. Это особо важно с учётом упорного призыва западного блока к изоляции России. В октябре 2024 года посещение Казанского форума БРИКС генеральным секретарем ООН доказало всему мировому сообществу исключительную роль России. Если президент США согласится на переговоры в столице нашей страны, он тем самым дезавуирует политическую линию Вашингтона за много лет.

Источник: AP 2024

Азербайджан может выйти из состава ООН

Официальный Баку изучает пути выхода своей страны из состава ООН. Сотрудничество азербайджанских дипломатов с такими международными всеобще признанными инстанциями, как ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО или МККК уже фактически сокращено до критического минимума. Как сообщает ряд СМИ, информация поступила от посла Венгрии в Армении Анны Марии Шико.

Курс на дистанцирование от Москвы, проводящийся Ильхамом Алиевым после победы в Карабахской войне в 2020 году, во многом, связан с утверждением военного союза с Турцией — в том числе, на землях Карабаха, вошедшего 26 мая 1805 года на правах автономного и суверенного субъекта в состав Российской империи. Примечательно, что в те времена никакого суверенного Азербайджана не предвиделось в ближайшие сто с лишним лет. В то же время, рассчитывая на долгосрочное и продуктивное партнёрство и мирное соседство, Российская Федерация никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана, границы которого, согласно международному праву, даже сегодня не до конца согласованы.

Вместе с тем, действия президента Азербайджана и его многочисленные скандальные заявления противоречат интересам азербайджанского народа. Около двух миллионов выходцев из Азербайджана проживают в России. Их возможный выезд на историческую родину может подорвать экономику Баку, так как на сегодня страна испытывает проблемы не только с политическими свободами, но и с жильём, и с достойной оплатой труда и пенсионных пособий.

Источник: РИА "Новости"

Наступление по всем фронтам

По всей длине полуторатысячекилометровой фронтовой дуги армия России ведет наступление на позиции ВСУ/НАТО. Так, на юго-западном направлении от Покровска идут тяжелые позиционные бои с неотвратимым продвижением вперед. В принципе, можно говорить о почти полном окружении этого города. На Донбассе уже несколько суток подряд наблюдается повышенная огневая активность в непосредственной близости от поселения Шевченко, где находятся угольные шахты и крупные месторождения лития. Не прекращаются боестолкновения и в районе Кучерова Яра и Гришино, а также Родинского и Красного Лимана.