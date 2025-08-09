Суд над Евгенией Гуцул — подготовка к агрессии
Украинские подпольщики сообщили, что через Одессу в течение недели шла по ночам тяжелая бронетехника, направляющаяся в сторону Приднестровья. Нельзя исключать вероятность, что подобные колонны направлялись к западной границе Украины также и с других направлений. Подобные действия украинских националистов косвенно свидетельствуют о подготовке широкомасштабной и, скорее всего, согласованной агрессии против Приднестровской республики и Гагаузской автономии.
Одновременно со стягиванием в кулак воинских подразделений в непосредственной близости от украино-молдавских рубежей наблюдалась концентрация вооружённых сил НАТО в районе строящейся базы альянса Михай Кагэлничану (расположена в Румынии, поблизости от украинской и молдавской территорий).
Возникает ощущение, что эти маневры предпринимаются накануне проведения парламентских выборов в Молдавии. Они должны состояться 28 сентября. В случае, если победу одержит Патриотический блок (социалисты и коммунисты), то планы Майи Санду и ее партии PAS по аншлюсу с Румынией могут оказаться под вопросом. Поэтому делается все во имя сохранения власти в руках прозападной верхушки. Именно этим объясняется запрет блока «Победа» — союза партий, выступающего за пророссийский курс Кишинева.
В этой связи, как отметили ведущие российские и мировые политики, приговор, вынесенный 5 августа кишиневским судом Евгении Гуцул, носит исключительно заказной характер и является проявлением почти средневековой жестокости — 7 лет тюремного заключения для матери маленького ребенка, являющейся главой Гагаузии.
Устранение из политической гонки башкана, то есть главы Гагаузской автономии, это удар по интересам народа, недоверчиво относящегося к прорумынским и пронатовским агрессивным инициативам Санду. Представители района решили создать штаб для защиты своего лидера, оказавшегося в заключении за свои политические взгляды, так как Гуцул не признала победу Майи Санду на выборах и всенародно заявила о подделке результатов голосования.
Саммит Россия — США
7 августа завершился процесс подготовки к проведению переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, встреча может пройти уже на следующей неделе. Спецпосланник Трампа предлагал провести встречу с участием Зеленского. Москва оставила данное предложение без комментариев.
Называется несколько мест проведения встречи. Сам Владимир Путин, согласно открытой информации, рассматривает ОАЭ как наиболее подходящую площадку для переговоров с американским лидером. В то же время Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, считает вероятным проведение саммита в Москве. Это особо важно с учётом упорного призыва западного блока к изоляции России. В октябре 2024 года посещение Казанского форума БРИКС генеральным секретарем ООН доказало всему мировому сообществу исключительную роль России. Если президент США согласится на переговоры в столице нашей страны, он тем самым дезавуирует политическую линию Вашингтона за много лет.
Азербайджан может выйти из состава ООН
Официальный Баку изучает пути выхода своей страны из состава ООН. Сотрудничество азербайджанских дипломатов с такими международными всеобще признанными инстанциями, как ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО или МККК уже фактически сокращено до критического минимума. Как сообщает ряд СМИ, информация поступила от посла Венгрии в Армении Анны Марии Шико.
Курс на дистанцирование от Москвы, проводящийся Ильхамом Алиевым после победы в Карабахской войне в 2020 году, во многом, связан с утверждением военного союза с Турцией — в том числе, на землях Карабаха, вошедшего 26 мая 1805 года на правах автономного и суверенного субъекта в состав Российской империи. Примечательно, что в те времена никакого суверенного Азербайджана не предвиделось в ближайшие сто с лишним лет. В то же время, рассчитывая на долгосрочное и продуктивное партнёрство и мирное соседство, Российская Федерация никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана, границы которого, согласно международному праву, даже сегодня не до конца согласованы.
Вместе с тем, действия президента Азербайджана и его многочисленные скандальные заявления противоречат интересам азербайджанского народа. Около двух миллионов выходцев из Азербайджана проживают в России. Их возможный выезд на историческую родину может подорвать экономику Баку, так как на сегодня страна испытывает проблемы не только с политическими свободами, но и с жильём, и с достойной оплатой труда и пенсионных пособий.
Наступление по всем фронтам
По всей длине полуторатысячекилометровой фронтовой дуги армия России ведет наступление на позиции ВСУ/НАТО. Так, на юго-западном направлении от Покровска идут тяжелые позиционные бои с неотвратимым продвижением вперед. В принципе, можно говорить о почти полном окружении этого города. На Донбассе уже несколько суток подряд наблюдается повышенная огневая активность в непосредственной близости от поселения Шевченко, где находятся угольные шахты и крупные месторождения лития. Не прекращаются боестолкновения и в районе Кучерова Яра и Гришино, а также Родинского и Красного Лимана.