Прогноз эксперта: Кишинев начал подготовку к провокации в ПМР, Азербайджан готовит выход из ООН

Курс на дистанцирование от Москвы, проводящийся Ильхамом Алиевым после победы в Карабахской войне в 2020 году, во многом, связан с утверждением военного союза с Турцией — в том числе, на землях Карабаха, вошедшего 26 мая 1805 года на правах автономного и суверенного субъекта в состав Российской империи. Примечательно, что в те времена никакого суверенного Азербайджана не предвиделось в ближайшие сто с лишним лет. В то же время, рассчитывая на долгосрочное и продуктивное партнёрство и мирное соседство, Российская Федерация никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана, границы которого, согласно международному праву, даже сегодня не до конца согласованы.