Прогноз эксперта: каковы последствия рабской пленарки в Давосе, итоги обнуления энергетики Киева

Трамп и его полупобеды
История с Гренландией встряхнула поля Всемирного экономического форума в Давосе, но продолжается обсуждение того, добился ли Трамп своей цели или «сдал назад».
Политическая логика наблюдателя подсказывает, что изначально заявленной цели — обрести полный суверенитет над Гренландией — Трамп (пока) не добился. Именно на этом мы делаем акцент, когда сопоставляем «замах и удар». Но если вспомнить о разнице между декларируемой целью и подлинной, то картина несколько сложнее и включает как реальные аспекты «Трампа-бизнесмена», так и «Трампа-политика», как бы кто ни пытался представить его твердолобым барыгой (хотя не без этого).
Выскочить из системы отношений Евроатлантики, как мы видим по примеру Украины, Трампу очень непросто. И, несмотря на то что остров не переписан в американскую юрисдикцию, Трамп провел жирную линию размежевания между Штатами и их как бы «союзниками» по НАТО, которые теперь уже сами себя именуют то ли вассалами, то ли рабами.
На переговорах о судьбе арктического острова не было представителей ни Дании, ни Гренландии: предварительно сделку обсуждал генсек НАТО — то есть попросту функционер на зарплате у Трампа. Сам президент США в отношении этого даже пошутил, что Рютте будет поважнее властей Дании, тем самым еще более унизив и Копенгаген, и Брюссель, которые не смогли ничего противопоставить США — даже 30 картонных солдатиков: и те были отправлены в Гренландию на пару дней для «противостояния России». Европа готова пойти на любые унижения, лишь бы США не бросили ее в одиночку в противостоянии России и, в случае чего, не отключили своп-линии, по которым ЕЦБ получает подпитку от ФРС.
При этом все внешнеполитические экзерсисы Трампа не конвертируются ни в улучшение экономической ситуации в США (какие бы цифры ни рисовали в дутой статистике), ни в консолидацию его базового электората перед промежуточными выборами в Конгресс, ни в победу над внутренними противниками, которые точат ножи.
Базовому американцу было бы интереснее наблюдать за тем, как Трамп посадит Линдси Грэма* (признан в РФ террористом и экстремистом) вместо Мадуро и возьмет под контроль ФРС (на развитие ситуации по этому сюжету посмотрим в мае—июне). На этом фронте ярких и однозначных побед у Трампа нет. Команда президента весьма ограничена, он теряет людей, которые были лицами его кампании, не говоря уже о лояльности госаппарата, где вязнут начинания Трампа.
К осени «глубинное государство» имеет все шансы «переварить» его, как и на первом сроке, — поскольку Трамп не сделал своим противникам по-настоящему больно… А точно ли хотел? Как там было в известном фильме: «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!».
В первые дни январских событий в Венесуэле Госдеп США опубликовал призыв «Не играйте с Трампом» на русском языке. Обывателю понятно, что частица «не» подсознанием не осознается. К чему призывает администрация лидера США такими сообщениями — еще один вопрос.
Абу-Даби: стороны «договорились, что продолжают договариваться»
Перед трехсторонней встречей в ОАЭ Владимир Зеленский в Давосе позволил себе агрессивные выпады в адрес России, которые никак не говорят о готовности противной стороны идти на какие бы то ни было уступки. Более того, Зеленский требовал компромиссов именно от России. Бенефис под аплодисменты и намеки артисту о том, что пора покинуть сцену, однако, не увенчался ни подписанием обязывающих гарантий безопасности, ни решением о создании фонда в 800 млрд долларов на восстановление Украины, о котором накануне трубили западные СМИ.
Зеленский в ходе выступлений умудрился нахамить и Виктору Орбану, который «продает Европу» и за это «заслуживает подзатыльник», и даже Урсуле фон дер Ляйен, представляющей ту самую Европу, которая, по мнению Зеленского, очень мало помогает Украине.
Вместо сильной позиции перед переговорами — перебои в электроснабжении и бравурная истерика главаря киевского режима.
Что касается России и США, здесь сохраняется риторическое «договорились договариваться». Судя по заявленному составу участников встреч в Абу-Даби, план России по разделению переговорного трека на военный, политический и гуманитарный постепенно начинает воплощаться.
Гуманитарный трек касается в большей степени совместных экономических проектов и восстановления территорий, пострадавших в ходе СВО; его в составе переговорной группы курирует Кирилл Дмитриев. Военный трек с российской стороны представляют начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и генерал Александр Зорин, уже входивший в состав экспертной группы на предыдущих контактах в Стамбуле.
Вероятна проработка сценариев разведения войск, технических вопросов и очередности — последовательности, в которой такие процессы могут происходить. При этом с политической стороны остается целый спектр вопросов, и проработка каких бы то ни было сценариев в военной и гуманитарной сферах не означает их автоматический запуск в краткосрочной перспективе.
Это, в первую очередь, вопрос приемлемости такого шага для украинской стороны — на условиях, которые в большей степени будет диктовать Россия. Без решения внутриполитических вопросов, связанных с денацификацией и приданием украинской «государственности» хоть какой-то вменяемости, механизмов обеспечения прав русскоязычных и православных, равно как и транзита власти для признания за кем-то легитимности, запуска конкретных военных процедур и уж тем более заморозки ждать не стоит.
А вот заморозка военной машины Украины уже идет.
Чем закончится обнуление украинской энергетики
На минувшей неделе Вооруженные силы России двумя ракетами Х-22 поразили подстанцию 750 кВ «Киевская» — один из ключевых элементов энергосистемы противника. Удары наносились по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые и ранее становились мишенями российских дронов и ракет. Также на этой неделе (как и в октябре прошлого года) Россия наносила удары по Винницкой подстанции 750 кВ, которая питает центр и запад страны и связана с Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровненской АЭС — оставшимися функционирующими АЭС. В ходе прежних атак блоки на этих АЭС отключали или переводили в безопасный режим. В январе Россия также нанесла удары дронами еще по двум ключевым узлам — подстанциям «Запорожская-750 кВ» и «Запорожская-330 кВ».
За последние недели работа по выбиванию украинской энергетики интенсифицировалась на фоне разговоров в западной прессе об «энергетическом перемирии». Разумеется, никакое энергетическое перемирие с точки зрения России не является необходимостью, поскольку наносимый дронами ВСУ точечный урон по НПЗ и отдельным оборонным предприятиям хоть и неприятен, но приемлем в сопоставлении с потерями противника.
Мэр Киева — он же золотой словарь афоризмов Украины — Виталий Кличко заявил, что в январе Киев покинули 600 тысяч человек. Российские задачи, разумеется, не сводятся к тому, чтобы Киев обезлюдел. Выключение кровеносной энергетической системы в первую очередь направлено на парализацию военных производств (сборочных цехов западной техники и дронов) и создание помех в железнодорожном сообщении.
Помните такое выражение у американцев — collateral damage, — в простонародье «сопутствующий ущерб». Так вот, у гидных украинцев было целых четыре года, чтобы испытывать терпение России. После атаки на резиденцию Путина подход к киевскому режиму все-таки изменился.
Если до последнего момента приоритетом был комфорт жителей Незалежной (а цели СВО мы будем выгрызать потом и кровью), то теперь приоритет чисто военный — скорейшее уничтожение инфраструктуры противника с использованием максимального объема технических средств. Нет оснований полагать, что взятый Россией курс как-то изменится.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.