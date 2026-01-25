На переговорах о судьбе арктического острова не было представителей ни Дании, ни Гренландии: предварительно сделку обсуждал генсек НАТО — то есть попросту функционер на зарплате у Трампа. Сам президент США в отношении этого даже пошутил, что Рютте будет поважнее властей Дании, тем самым еще более унизив и Копенгаген, и Брюссель, которые не смогли ничего противопоставить США — даже 30 картонных солдатиков: и те были отправлены в Гренландию на пару дней для «противостояния России». Европа готова пойти на любые унижения, лишь бы США не бросили ее в одиночку в противостоянии России и, в случае чего, не отключили своп-линии, по которым ЕЦБ получает подпитку от ФРС.