«Проглотил» разговор о Путине: язык тела выдал Зеленского в США

Накануне в Вашингтоне состоялись переговоры лидеров США, Евросоюза и Украины. Поведение Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме оценила специалист по языку тела Джуди Джеймс.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Эксперт назвала способ, с помощью которого Трамп демонстрировал свое превосходство. По словам Джеймс, стоит присмотреться к тому, как президент США похлопывал Зеленского по спине. Ее слова приводит Daily Mail.

«При помощи таких касаний и похлопываний Трамп демонстрировал своего рода отеческое превосходство над Зеленским», — отметила Джеймс.

Эксперт также уточнила, что Зеленский старался вести себя дружелюбно и более 10 раз сказал спасибо Трампу. Однако его настроение резко изменилось, когда президент США упомянул Путина. По словам Джеймс, с лица украинского политика исчезла улыбка, а его искренняя радость, выражаемая взглядом, «сменилась на отстраненность и задумчивость, когда он тяжело сглотнул».

Известно, что в ходе встречи украинский политик вручил Трампу клюшку для гольфа, некогда подаренную ему самому солдатом ВСУ. Американский президент все равно поблагодарил за странный презент.