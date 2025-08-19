«Проглотил» разговор о Путине: язык тела выдал Зеленского в США

Эксперт также уточнила, что Зеленский старался вести себя дружелюбно и более 10 раз сказал спасибо Трампу. Однако его настроение резко изменилось, когда президент США упомянул Путина. По словам Джеймс, с лица украинского политика исчезла улыбка, а его искренняя радость, выражаемая взглядом, «сменилась на отстраненность и задумчивость, когда он тяжело сглотнул».