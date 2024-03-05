Профсоюзы выступили за сокращение рабочего дня. Каким он может быть

«Очень много дискуссий есть, чтобы сократить рабочую неделю, но наша позиция — что нужно начать с сокращения рабочего дня. Не 40 часов [в неделю], а 38 часов, 36 часов в перспективе. Те задачи, которые были поставлены в послании президента по технологическому суверенитету, если они будут реализовываться, то длительность рабочего дня будет постепенно сокращаться. Но пока обратная тенденция», — заявил он в общении с ТАСС.