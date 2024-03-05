Профсоюзы выступили за сокращение рабочего дня. Каким он может быть

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сократить рабочий день в России до 38 часов в неделю, а в перспективе — до 36-ти. Секретарь ФНПР, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов считает, что этого можно достичь с помощью автоматизации производств.
«Очень много дискуссий есть, чтобы сократить рабочую неделю, но наша позиция — что нужно начать с сокращения рабочего дня. Не 40 часов [в неделю], а 38 часов, 36 часов в перспективе. Те задачи, которые были поставлены в послании президента по технологическому суверенитету, если они будут реализовываться, то длительность рабочего дня будет постепенно сокращаться. Но пока обратная тенденция», — заявил он в общении с ТАСС.
РБК Life выяснил, насколько реально добиться такого сокращения в перспективе, и сколько сейчас составляет средняя длина рабочего дня в России.
О способе достижения
Соколов считает, что достичь предлагаемых 38-ми и 36-ти рабочих часов в неделю можно, если двигаться в направлении технологического переоснащения и роботизации производств, ссылаясь, вероятно, на послание Владимира Путина Федеральному собранию, отметил он. Ранее глава государства призывал «достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны»: это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия. По словам секретаря ФНПР, Россия пока «сильно отстает в этом отношении».
Средняя продолжительность рабочего дня
Рабочее время — это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности.
В 2023 году средняя продолжительность рабочего дня в России достигла рекордных значений за последние 19 лет и составила 7,17 часа, сообщил Росстат. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году — 7,15 часа. Откат до 7,06 произошел в 2020 году на фоне безработицы и локдаунов. Сейчас эксперты объясняют рост дефицитом рабочей силы в России.
Самый длинный рабочий день в 2023 году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства. Они работали в среднем по 8,21 часа. Работники, которые занимаются административной деятельностью и оказанием сопутствующих услуг, куда входят, например, деятельность турагентств и обслуживание зданий и территорий оказались на втором месте — 7,61 часа, на третьем — занятые в сфере добычи металлических руд — 7,6 часа.
Меньше всех трудились сотрудники воздушного и космического транспорта — их рабочий день составлял в среднем — 6,14 часа, занятые в сфере добычи угля — 6,56 часа, работники сферы нефти и газа — 6,86 часа, а также образования — 6,8 часа.
Рабочий день по закону
В Трудовом кодексе говорится, что продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Свыше установленной нормы могут трудиться те, у кого установлен ненормированный график, либо работа должна быть оформлена как сверхурочная, отмечает Минтруд.
Для ряда категорий установлена сокращенная продолжительность рабочего времени:
- для работников от пятнадцати до шестнадцати лет — 5 часов,
- для работников от шестнадцати до восемнадцати лет — 7 часов;
- для лиц, обучающихся в средних профессионального образовательных организациях, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет — 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — 4 часа;
- для инвалидов — в соответствии с медицинским заключением;
- для работников с вредными и (или) опасными условиями труда, если им установлена 36-часовая рабочей неделе — 8 часов;
- для работников с вредными и (или) опасными условиями труда, если им установлена 30-часовая рабочая неделя и менее — 6 часов.
Сколько часов работали раньше
В царской России документ, подписанный императором Николаем II, ограничивал рабочий день в «заведениях фабрично-заводской промышленности» 11,5 часа, в ночное время или перед праздниками, а также для женщин и детей — 10 часами.
После Октябрьской революции 1917 года вышел декрет Совета народных комиссаров «О восьмичасовом рабочем дне». В нем говорилось, что рабочее время, определяемое правилами внутреннего распорядка предприятий, не должно превышать восемь рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю. Для работников в возрасте до 18 лет рабочее время было ограничено шестью часами в сутки.
В годы Второй мировой войны (1939−1945), согласно указу Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, устанавливалась “семидневная рабочая неделя” (шесть рабочих и один выходной — воскресенье).
Современная норма была принята в 1992 году, и впоследствии вошла в новый Трудовой кодекс от декабря 2001 года.
Алина Кравчук