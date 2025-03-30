Профессор Зуев предложил вернуть ношение масок из-за вируса с кашлем кровью

В период появления нового вируса с кровавым кашлем необходимо надевать маски и избегать большого количества людей. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.
«Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости. Третье, стараться избегать больших скоплений людей, потому что вирус передается от человека к человеку самым эффективным образом — воздушно-капельным путем. Также надо усилить все те методы санитарной гигиены, о которых нас учили, начиная со школьной скамьи», — сказал собеседник издания.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказывала aif.ru, что новый вирус с кровавым кашлем, который появился в России, поражает людей с хроническими заболеваниями. Врач отмечала, что при появлении симптомов необходимо сразу обращаться к врачу.
До этого СМИ сообщали о якобы многочисленных заболеваниях россиян новым вирусом, который вызывает кашель с кровью, слабость и повышение температуры тела до 39 градусов. Отмечалось, что врачи пока ставят диагноз «ОРВИ неуточненное».