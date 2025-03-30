Профессор Зуев предложил вернуть ношение масок из-за вируса с кашлем кровью

«Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости. Третье, стараться избегать больших скоплений людей, потому что вирус передается от человека к человеку самым эффективным образом — воздушно-капельным путем. Также надо усилить все те методы санитарной гигиены, о которых нас учили, начиная со школьной скамьи», — сказал собеседник издания.