Профессор: своими словами Туск мог косвенно подтвердить причастность к подрыву «СП»

Премьер-министр оправдывает терроризм
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил попытки польского премьера Дональда Туска оправдать украинца, которого подозревают в причастности к подрыву российского газопровода «Северный поток».
По словам министра, его шокировало мнение польского политика. При этом он задался вопросом, а что еще можно считать оправданным преступлением.
«Одно можно сказать наверняка: мы не хотим Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов», — заявил Сийярто в социальных сетях.
Туск утверждал, что проблема для Европы не в том, что взорвали «Северный поток», а в том, что он вообще был построен. Кроме того, по его словам, экстрадиция из Польши в Германию подозреваемого в участии в диверсионной операции украинца не отвечает интересам его страны. При этом решать все-таки будет суд.
Полякам изначально не нужен был «СП»
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail заявил, что поляки всегда выступали против российского газопровода, причем даже те, кто более-менее сдержанно относился к РФ.
«Поляки в принципе против любого проекта российско-германского сотрудничества. Даже если речь идет о сотрудничестве, например, зоопарков Берлина и Москвы», — подчеркнул собеседник издания.
Слова Туска могут косвенно подтверждать причастность к подрыву
По словам Межевича, заявления Туска о том, что подозреваемого украинца не стоит экстрадировать в Германию, косвенно могут подтверждать причастность самой Польши к подрыву «Северного потока». Профессор пояснил, что поляки не рискнули бы делать это своими руками, но могли бы пойти иным путем.
«Можно просто на что-то закрыть глаза. К примеру, польской разведке стало известно о передвижении странных граждан Украины со странными грузами и задачами. Тогда поляки по каким-то причинам решили эту информацию сохранить. Так же, как и сейчас, сохранять будут этого человека. Он — трофей, информация, это “консерва”, которую вскроют ровно тогда, когда будет необходимо», — отметил политолог.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.