Профессор: своими словами Туск мог косвенно подтвердить причастность к подрыву «СП»

Туск утверждал, что проблема для Европы не в том, что взорвали «Северный поток», а в том, что он вообще был построен. Кроме того, по его словам, экстрадиция из Польши в Германию подозреваемого в участии в диверсионной операции украинца не отвечает интересам его страны. При этом решать все-таки будет суд.