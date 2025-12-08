Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки

Профессор из Университета Южной Каролины Тимоти Муссо рассказал журналистам свою версию происхождения синих собак в Чернобыле. По его словам, такой внешний вид животных вызван не мутациями. Ученый считает, что окрас появился из-за обычного красителя, который используется в биотуалетах.
Муссо отмечает, что синий цвет шерсти не мог появится у собак как следствие эволюционной адаптации к радиационному излучению. Также это не похоже на какую-то мутацию. Скорее всего, дело намного проще — собаки извалялись в синем красителе, который зачастую добавляют в переносные биотуалеты. По его словам, это логично объясняет произошедшее, так как для собак считается нормой валяться в грязи или даже фекалиях.
Напомним, что первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов также заявлял, что радиационный фон не мог привести к изменению цвета шерсти животных. Депутат считает, что это могли сделать организаторы незаконных экскурсии по зоне отчуждения для привлечения внимания.