Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки

Синие собаки, которые были запечатлены на видео из Чернобыля этой осенью, не дают покоя ученым и общественникам. На этот раз свою версию появления таких животных выдвинул профессор.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: cleanfuturesfund

Профессор из Университета Южной Каролины Тимоти Муссо рассказал журналистам свою версию происхождения синих собак в Чернобыле. По его словам, такой внешний вид животных вызван не мутациями. Ученый считает, что окрас появился из-за обычного красителя, который используется в биотуалетах.

Муссо отмечает, что синий цвет шерсти не мог появится у собак как следствие эволюционной адаптации к радиационному излучению. Также это не похоже на какую-то мутацию. Скорее всего, дело намного проще — собаки извалялись в синем красителе, который зачастую добавляют в переносные биотуалеты. По его словам, это логично объясняет произошедшее, так как для собак считается нормой валяться в грязи или даже фекалиях.

Напомним, что первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов также заявлял, что радиационный фон не мог привести к изменению цвета шерсти животных. Депутат считает, что это могли сделать организаторы незаконных экскурсии по зоне отчуждения для привлечения внимания.

