Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки

Муссо отмечает, что синий цвет шерсти не мог появится у собак как следствие эволюционной адаптации к радиационному излучению. Также это не похоже на какую-то мутацию. Скорее всего, дело намного проще — собаки извалялись в синем красителе, который зачастую добавляют в переносные биотуалеты. По его словам, это логично объясняет произошедшее, так как для собак считается нормой валяться в грязи или даже фекалиях.