Профессор Сакс: к берегам Венесуэлы подошли российские военные корабли

Российские военные корабли подошли к берегам Венесуэлы, Москва показала свои геополитические намерения. Об этом на YouTube-канале сообщил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
По его словам, в настоящее время все могут наблюдать за тем, как в Карибском море «происходит нечто невероятное, что было бы немыслимым всего еще 10 лет назад».
Как добавил Сакс, сейчас происходит фундаментальная перестройка сил в полушарии. При этом, по мнению Соединенных Штатов, это было очевидно, считает профессор.
Ранее стало известно, что американский сенат заблокировал резолюцию, которая запретила бы президенту США Дональду Трампу наносить удары по Венесуэле без согласия конгресса. По информации The New York Times, против высказался 51 сенатор, все они являются республиканцами.