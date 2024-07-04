Профессор рассказал об опасности сна под кондиционером

«Люди, которые спят под кондиционерами, рискуют заболеть. С чем это связано? Температура тела человека в течение суток регулируется циркадными ритмами, биологическими ритмами “день-ночь”. При этом днем она выше еще и за счет мышечной и умственной нагрузки. А вот во время сна температура тела понижается примерно на градус. Если выставить температуру охлаждения воздуха в комнате на +15, +17, даже +19 градусов, начинается усиленная теплоотдача. Температура тела дополнительно понижается, что способно привести к переохлаждению и неприятным последствиям. Человек просыпается утром, а у него кашель, насморк», — сказал он.