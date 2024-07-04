Профессор рассказал об опасности сна под кондиционером

«Люди, которые спят под кондиционерами, рискуют заболеть. С чем это связано? Температура тела человека в течение суток регулируется циркадными ритмами, биологическими ритмами “день-ночь”. При этом днем она выше еще и за счет мышечной и умственной нагрузки. А вот во время сна температура тела понижается примерно на градус. Если выставить температуру охлаждения воздуха в комнате на +15, +17, даже +19 градусов, начинается усиленная теплоотдача. Температура тела дополнительно понижается, что способно привести к переохлаждению и неприятным последствиям. Человек просыпается утром, а у него кашель, насморк», — сказал он.
«Оптимальная температура для помещения — +20…+22 градуса, на нее и необходимо настраивать кондиционеры. В этом плане, кстати, безопаснее вентилятор, который не понижает температуру воздуха, а охлаждает тело за счет генерирования потоков воздуха», — сказал Ионов.
Еще одна распространенная ошибка, приводящая к простудам, заключается в том, что кондиционеры часто устанавливают в зоне кровати — над ней или напротив, отметил собеседник издания.
2 июля врач-кардиолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО» Полина Концелайло рассказала «Известиям» об опасности жары. Так, жаркая погода может отрицательно влиять на самочувствие и здоровье людей всех возрастов. Особенно уязвимы пожилые люди, так как с возрастом способность организма регулировать температуру снижается, указала эксперт.
Кроме того, экстремальная жара увеличивает риск осложнений, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность. Это может привести к одышке, головокружению, обморокам, колебаниям артериального давления, учащению приступов стенокардии, а также к повышенному риску инфарктов и инсультов, предупредила Концелайло.