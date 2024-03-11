Профессор рассказал об опасности переедания блинов

«Блины — довольно полезный продукт питания. Они богаты кальцием и калием (содержатся в молоке и яйцах). Имеют в своем составе простые углеводы, которые дают “быструю” энергию организму; легко усвояемый белок, необходимый организму человека; жирорастворимые витамины, необходимые для синтеза аминокислот. Клетчатка муки положительно влияет на моторику пищеварительного канала», — сказал он.
Но блинами не стоит увлекаться, так как это очень жирное блюдо. При ежедневном поедании блинов, особенно горячих, организм получает дополнительную нагрузку, которая приводит к проблемам с ЖКТ (поджелудочной железой, печенью, желчным пузырем и кишечником), указал специалист.
«Основной вред от блинов — в их высокой калорийности. Два блина с маслом и вареньем — это примерно 520 ккал, одна четвертая дневной нормы, поэтому неумеренность потребления блинов ведет к ожирению. Калорийность блинов можно снизить, заменив молоко на воду, исключив сладкие начинки и добавив в блины клетчатку и/или отруби. Умеренное потребление блинов с полезными добавками не наносит особого вреда организму человека. Если вы хотите, чтобы блины были более сытными, в их рецепт следует включать гречневую или ржаную муку, богатую сложными углеводами, благодаря чему возникает длительный эффект насыщения», — сказал Сапрыкин.
Не рекомендуется есть блины людям с заболеваниями ЖКТ (хронический гастрит и эзофагит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит, холецистит) и избыточной массой тела. Пациентам с диабетом, особенно при инсулинорезистентности; при аллергии на яичный белок следует отказаться от него при приготовлении блинов.
«Противопоказано употреблять блины из пшеничной муки пациентам с непереносимостью глютена (целиакией). В этих случаях следует использовать рисовую, гречневую или льняную муку», — заключил биолог.
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