Профессор рассказал об опасности переедания блинов

«Основной вред от блинов — в их высокой калорийности. Два блина с маслом и вареньем — это примерно 520 ккал, одна четвертая дневной нормы, поэтому неумеренность потребления блинов ведет к ожирению. Калорийность блинов можно снизить, заменив молоко на воду, исключив сладкие начинки и добавив в блины клетчатку и/или отруби. Умеренное потребление блинов с полезными добавками не наносит особого вреда организму человека. Если вы хотите, чтобы блины были более сытными, в их рецепт следует включать гречневую или ржаную муку, богатую сложными углеводами, благодаря чему возникает длительный эффект насыщения», — сказал Сапрыкин.