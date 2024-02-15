Профессор рассказал о способах снизить давление без лекарств

«Можно также принять теплую ванну на основе хвои, но не горячее +37… +38 градусов. Это также поможет успокоиться. Не рекомендую больным с гипертензией посещать парилки в банях, чтобы не усугубить свое состояние. Хороший способ понизить давление — положить на воротниковую зону прохладное полотенце и сделать горячую ванночку для ног. Сосуды ног при этом расширятся, и кровь отойдет к нижним конечностям, что также поспособствует снижению артериального давления», — сказал Ионов.