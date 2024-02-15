Профессор рассказал о способах снизить давление без лекарств

«Если у вас резко повысилось артериальное давление и нет оперативного доступа к лекарственным препаратам, можно попробовать понизить давление нелекарственными средствами. Главное в этом случае — снизить физическую нагрузку и успокоиться. Желательно прилечь таким образом, чтобы голова была выше тела. Под спину подложить подушки: область сердца должна быть чуть выше нижних конечностей», — сказал он.
Рекомендуется заварить мяту или накапать в воду 10 капель пустырника, тысячелистника или боярышника и выпить получившийся раствор. Эти травы обладают успокаивающим действием, что позволит нормализовать сердцебиение и понизить давление, отметил специалист.
«Можно также принять теплую ванну на основе хвои, но не горячее +37… +38 градусов. Это также поможет успокоиться. Не рекомендую больным с гипертензией посещать парилки в банях, чтобы не усугубить свое состояние. Хороший способ понизить давление — положить на воротниковую зону прохладное полотенце и сделать горячую ванночку для ног. Сосуды ног при этом расширятся, и кровь отойдет к нижним конечностям, что также поспособствует снижению артериального давления», — сказал Ионов.
Однако если вышеперечисленные меры и средства не помогли, следует немедленно обратиться к врачу. Длительным самолечением заниматься не стоит, заключил профессор.
13 февраля профессор Ионов рассказал «Известиям», от каких пищевых привычек нужно отказаться гипертоникам. По словам эксперта, если у вас гипертензия, в первую очередь необходимо снизить употребление соли (не более 1 г в день) и сахара. Соль задерживает воду, вызывает отеки, приводя к повышению давления.
Избыток сахара, особенно при наличии факторов риска (наследственность, возраст, стрессовые ситуации, лишний вес), может привести к тяжелому эндокринному заболеванию — диабету второго типа, далее к атеросклеротическим изменениям (изменению тонуса сосудов) и в результате к повышению артериального давления. Люди с избыточным весом чаще всего являются гипертониками, указал профессор.