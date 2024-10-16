Профессор рассказал о способах лечения «простуды» на губах

«Смочите палец, наберите соли и приложите к зудящему месту. Соль вытянет жидкость из вируса, и он погибнет. Если уже появились пузырьки с экссудатом, можно также приложить соль и подержать подольше или оставить на ночь. Соль подсушит воспаление, вытянув жидкость из пузырьков. Также подсушит пузырьки герпеса зубная паста», — рассказал он.