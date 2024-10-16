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Профессор рассказал о способах лечения «простуды» на губах

Вирус простого герпеса — очень распространенный возбудитель из оспенной группы. Он присутствует в организме практически каждого человека и полностью избавиться от него невозможно: если человек его «поймал», то на всю жизнь.

Источник: Freepik.com

Подробностями о способах лечения «простуды» поделился в беседе с «Известиями» 16 октября профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

«Активируется вирус герпеса при снижении иммунитета организма — чаще всего во время заболевания ОРВИ, вызванного аденовирусами или риновирусами», — объяснил он.

По словам профессора, проявляется герпес, как правило, в виде высыпаний — пузырьков с экссудатом на губах или крыльях носа. Начальная стадия — это зуд на губах либо выше их кромки.

«Как только появилось зудящее пятнышко с гиперемией, необходимо срочно принимать меры. Наиболее эффективное медикаментозное средство для лечения и профилактики герпеса — таблетки ацикловира плюс мазь ацикловир или зовиракс», — посоветовал Ионов.

Если лекарств нет под рукой, можно воспользоваться народными средствами, отметил профессор.

«Смочите палец, наберите соли и приложите к зудящему месту. Соль вытянет жидкость из вируса, и он погибнет. Если уже появились пузырьки с экссудатом, можно также приложить соль и подержать подольше или оставить на ночь. Соль подсушит воспаление, вытянув жидкость из пузырьков. Также подсушит пузырьки герпеса зубная паста», — рассказал он.

Ранее, 7 октября, дерматовенеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Анна Кутина в беседе с «Известиями» рассказала о том, что при герпесе может подниматься температура и присутствовать общая слабость. Общие рекомендации включают в себя то, что нужно вести здоровый образ жизни, одеваться по погоде, употреблять достаточное количество калорий, уточнила она.