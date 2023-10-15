Профессор рассказал о росте числа больных глаукомой

«Эта цифра в 100 тыс. человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Егоров, в настоящий момент на ранней стадии удается выявить примерно 25% больных россиян. Это связано с тем, что раньше на 300 тыс. населения полагался один глаукомный кабинет, а сегодня они практические отсутствуют. Теперь вместо специализированного приема проводится просто осмотр офтальмолога.

При этом для диагностирования глаукомы на ранней стадии нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения.