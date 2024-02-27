Профессор РАН объяснил, вредит ли здоровью микроволновка

Если пользоваться электроприбором по инструкции, то никакого вреда человеку он не нанесет, подчеркнул эксперт. Пятаков также добавил, что разогретая в микроволновке пища не становится вредной от излучений. «Еда из СВЧ-печи представляет не больше опасности, чем любое другое горячее блюдо. Здесь скорее стоит говорить о вкусовых качествах такой пищи. Она не сравнится с едой из духовки, а тем более с той, что часами томилась в русской печи», — говорит специалист.