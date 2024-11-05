Профессор назвала 5 плюсов пенсионного возраста

Всегда мечтали выучить итальянский? А может, даже китайский? Или получить еще одно образование? Или научиться играть на гитаре? Теперь у вас для этого полно времени. Кстати, узнавать что-то новое — это не только интересно, но и полезно. Вы не только разбавите рутину, получите новые впечатления, эмоции, знания, но и устроите своему мозгу отличную профилактику деменции.