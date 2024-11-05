Профессор назвала 5 плюсов пенсионного возраста

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина утверждает: старость многие воспринимают сквозь призму стереотипов: мол, у людей в возрасте больше ограничений, чем удовольствий.
«Однако не стоит забывать две важные вещи: во-первых, старость — это привилегия, которая не всем дана, и, во-вторых, возраст не является препятствием для качественной жизни», — подчеркивает эксперт.
Терапевт отмечает: пожилой возраст дает свои преимущества, которые молодежи чаще всего недоступны. В частности, это…
…Свобода
В выборе образа жизни, занятий, общения. На работу ходить не надо, значит, можно наконец-то уделить время любимой даче, общению с друзьями, хобби. А если вы все же продолжаете работать, уже можно не стремиться делать карьеру, а развивать отдельные навыки.
…Новые интересы
Всегда мечтали выучить итальянский? А может, даже китайский? Или получить еще одно образование? Или научиться играть на гитаре? Теперь у вас для этого полно времени. Кстати, узнавать что-то новое — это не только интересно, но и полезно. Вы не только разбавите рутину, получите новые впечатления, эмоции, знания, но и устроите своему мозгу отличную профилактику деменции.
…Мудрость и опыт
Опыт накапливается с годами, а вслед за ним появляется и мудрость. Теперь человек принимает решения, ставит цели, опираясь на жизненные ситуации, которые ему уже так или иначе знакомы. Это помогает не размениваться по мелочам, концентрироваться на том, что действительно важно и искать компромисс.
…Эмоциональная стабильность
Ситуации, которые доводили до нервного срыва на работе, сейчас кажутся такой ерундой — даже жалко, что вы тратили на них столько нервов. Кстати, исследователи давно отмечают, что с возрастом люди становятся эмоционально стабильнее — например, реже расстраиваются из-за проигрышей и не любят рисковать.
…Внуки
Это ведь уникальная возможность: получить положительные эмоции от общения с маленькими детьми и при этом без всех сопутствующих «прелестей» — памперсов, бессонных ночей и так далее. Бабушки, дедушки и внуки необходимы друг другу: малышам любовь старшего поколения помогает полноценно развиваться. Кстати, по степени близости отношения детей с бабушками нередко уступают только отношениям с мамой и папой.
Оксана Драпкина, Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор.