Профессор Дитури помолодел на 10 лет благодаря 100 дням на дне моря

В июне 2023 года, подводя первые итоги своей подводной жизни, Доктор Глубокое Море признавался, что удлинил жизнь и разогнал метаболизм, а сейчас пришло время рассказать, какие эффекты он ощутил на себе спустя девять месяцев после окончания глубоководного опыта. По словам Дитури, он все еще ощущает на себе часть полученной для здоровья пользы.
В беседе с журналистами WKMG News 56-летний Дитури объявил, что за 100 дней под водой он помолодел. Только закончив эксперимент, Доктор Глубокое Море выглядел на все 34, но сейчас, проведя несколько месяцев на суше, внешне понемногу приближается к своему биологическому возрасту и выглядит примерно на 44.
За «молодильность», по утверждению Джозефа, отвечают теломеры, которые находятся в конце хромосом человека. Каждый раз, когда клетки делятся, они становятся короче, а как только исчезают, хромосома распутывается, и клетка умирает. Исходя из этого, Дитури пришел к выводу, что чем дольше будут сохраняться теломеры, тем дольше проживут клетки, замедляя общий процесс старения.
В экспериментах с участием людей эта идея долголетия еще не была доказана, но некоторые исследователи работают над генной терапией, чтобы удлинить теломеры в надежде замедлить процесс старения. Дитури пошел дальше и проверил это на себе. И, по словам экспериментатора, его теломеры в первое время после выхода на сушу были действительно длиннее обычного. Поэтому-то он и выглядел моложаво. Теперь они заметно сократились, но все еще длиннее, чем могли бы быть в его возрасте.
Дитури считает, что его возрастное изменение было вызвано жизнью в условиях высокого давления — гипербарической среды. В современной медицине, кстати, применяется гипербарическая камера, которая содержит чистый кислород, но в случае подводного давления смесь ближе к привычному нам воздуху.
Первая гипербаричекая камера была построена в 1662 году, и за несколько столетий появились подтверждения ее пользы для здоровья. С самого начала такую терапию связывали с улучшением заживления ран и снижением маркеров воспаления. Недавние исследования также показали, что гипербарическая кислородная терапия может снизить частоту гибели клеток крови и даже удлинить теломеры. Но все еще необходимы дальнейшие исследования. В то же время, процедуры гипербарической оксигенации недавно помогли одной женщине установить рекорд по пребыванию в ящике со льдом.
Несмотря на очевидные плюсы подводного образа жизни, Доктор Глубокое Море отмечает, что нашлись и недостатки. В частности, он стал меньше на пару сантиметров. Но об этом Дитури беспокоится меньше всего. Ведь ученый достиг такого же эффекта, как и люди в пяти регионах Земли, где больше всего долгожителей.