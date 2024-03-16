Профессор Дитури помолодел на 10 лет благодаря 100 дням на дне моря

В экспериментах с участием людей эта идея долголетия еще не была доказана, но некоторые исследователи работают над генной терапией, чтобы удлинить теломеры в надежде замедлить процесс старения. Дитури пошел дальше и проверил это на себе. И, по словам экспериментатора, его теломеры в первое время после выхода на сушу были действительно длиннее обычного. Поэтому-то он и выглядел моложаво. Теперь они заметно сократились, но все еще длиннее, чем могли бы быть в его возрасте.