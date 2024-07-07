Профессор дала советы по исправлению почерка ребенка

«Если вы хотите поправить почерк ребенка, главное — тренировка. Писать лучше тексты, чем отдельные буквы. На каникулах можно заняться переписыванием от руки детской книжки. Подготовьте удобное место — по росту ребенка, желательно стол с наклоном в виде парты, освещение слева. Тетрадь можно взять в косую линейку, использовать надо специальные ручки для первоклассников с удобным хватом. Важно следить за правильным положением кисти: она должна не “висеть в воздухе”, а опираться на стол. С маленькими детьми рекомендуют начинать занятия с приема “рука в руке”, когда взрослый охватывает кисть ребенка своей и выводит правильные буквы. Не спешите и не подгоняйте ребенка, занятия должны проходить в комфортном темпе и результат следует оценивать не по количеству, а по качеству написанного. Сумеете мотивировать ребенка на 10−15 минут ежедневных занятий — к концу лета можно полностью изменить почерк и сформировать графический навык», — сказала она.