Профессор Чуланов назвал симптомы штамма гриппа, доминирующего в этом сезоне

По словам медика, этот вариант заболевания может тяжело протекать и впоследствии провоцировать серьезные осложнения. Хуже всего инфекцию переносят дети до двух лет и пожилые люди, а также беременные женщины и те, кто страдает от хронических заболеваний ряда органов, в том числе сердца и почек.