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Профессор Чуланов назвал симптомы штамма гриппа, доминирующего в этом сезоне

Доминирующий в России в текущем сезоне штамм гриппа А (H1N1)pdm09 вызывает повышение температуры, одышку, боль в грудной клетке, посинение губ и головокружение. Об этом предупредил внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Источник: Freepik

По словам медика, этот вариант заболевания может тяжело протекать и впоследствии провоцировать серьезные осложнения. Хуже всего инфекцию переносят дети до двух лет и пожилые люди, а также беременные женщины и те, кто страдает от хронических заболеваний ряда органов, в том числе сердца и почек.

— Симптомы гриппа А (H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами, — передает слова Чуланова РИА Новости.

Роспотребнадзор отметил увеличение числа случаев острых респираторных вирусных инфекций, характерных для зимнего сезона, включая вирус A (H1N1)2009, который способен вызывать серьезные последствия.

В России началась эпидемия «легкого ковида». Первые заболевшие появились уже в ноябре 2024 года, с тех пор число заболевших увеличивается. «Вечерняя Москва» узнала у врача — аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, как протекает легкая форма коронавируса и насколько она опасна.