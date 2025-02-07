Профессия воспитатель детского сада: кому она подходит и какие у нее перспективы

Самое важное личностное качество для воспитателя — любовь к детям. Если ее нет, лучше выбрать другую, не педагогическую профессию. Важно учитывать, что детей, с которыми придется взаимодействовать, много, ценности в их семьях могут не совпадать с вашими, при этом вы будете проводить в активном общении с ними несколько часов в день. Вот какие качества для этого понадобятся: