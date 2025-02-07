Профессия воспитатель детского сада: кому она подходит и какие у нее перспективы

Образование ребенка начинается до школы, а воспитание он получает не только в семье. Огромную роль в развитии детей играют дошкольные учреждения, которые они посещают, и конечно, люди, работающие с ними. В этой статье рассмотрим плюсы и минусы профессии воспитателя детского сада, разберемся, что требуется от кандидата на эту должность, какое у него должно быть образование, возможен ли карьерный рост и какой склад характера предпочтителен.
Кто такой воспитатель детского сада и что он делает
Воспитатель — это педагог, который работает с детьми в дошкольном образовательном учреждении. Он обеспечивает их безопасность, воспитывает, знакомит с разными сторонами жизни, помогает общаться и играть. Взаимодействует он и с родителями: рассказывает об успехах, направляет и помогает, если с ребенком возникают проблемы.
Вот чем занимается воспитатель в детском саду:
обеспечивает соблюдение режима дня, чтобы дети вовремя гуляли, играли, отдыхали и обучались;
организует обучающие занятия по нормам ФГОС — Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (1);
организует мероприятия, экскурсии и праздники;
организует игры детей, помогает им взаимодействовать друг с другом;
наблюдает за развитием детей, выявляет проблемы, если нужно, подключает психолога или логопеда;
помогает дошкольникам осваивать навыки самообслуживания;
ведет всю необходимую документацию по работе с детьми.
Наш эксперт Наталия Шафрова, заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84 “Тополек”», г. Вологда, рассказывает, кто не сможет работать педагогом в дошкольном учреждении:
— Если человек имел или имеет судимость, у него есть определенные заболевания (туберкулез, ВИЧ, гепатит B и C, психические и поведенческие расстройства и др.), его не возьмут на работу в детский сад. Еще на вакансию не может рассчитывать тот, у кого нет педагогического образования.
Какими знаниями и навыками должен обладать воспитатель
Человек, который работает с детьми в дошкольном учреждении, — прежде всего педагог. Соответственно, он должен знать все о развитии детей, уметь с ними взаимодействовать, передавать им знания, воспитывать.
От воспитателя детского сада требуется следующее:
знать возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, уметь применять эти знания в общении и на занятиях;
владеть различными игровыми техниками, применять их на прогулке и в группе;
владеть методиками изобразительной и прикладной деятельности, применять их на занятиях;
уметь улаживать конфликты между воспитанниками;
расширять свои знания об окружающем мире, передавать их детям;
владеть педагогическими приемами, которые помогают мотивировать детей к полезной, созидательной деятельности;
обладать навыками анализа и обобщения, чтобы найти оптимальный для каждого ребенка вектор развития.
Необходимые личностные качества для воспитателя
Самое важное личностное качество для воспитателя — любовь к детям. Если ее нет, лучше выбрать другую, не педагогическую профессию. Важно учитывать, что детей, с которыми придется взаимодействовать, много, ценности в их семьях могут не совпадать с вашими, при этом вы будете проводить в активном общении с ними несколько часов в день. Вот какие качества для этого понадобятся:
психологическая стабильность;
способность выполнять сразу несколько задач;
ответственность;
внимательность;
организационные навыки;
оптимизм;
способность быстро принимать решения.
Важно, чтобы воспитатель видел в каждом ребенке личность и старался развивать ее.
Сколько зарабатывают воспитатели детского сада в России
В 2023 году средняя зарплата воспитателя в муниципальном детском саду составила 47 тысяч рублей — об этом говорят исследования Росстата (2). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель выше — больше 50 тысяч. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Чечне — чуть более 25 тысяч рублей. Самые высокие — на Чукотке: там воспитатели получают более 120 тысяч.
В целом зарплаты воспитателей невысоки, но получать больше можно, если проводить дополнительные занятия.
Плюсы и минусы профессии
Как и у любой другой, у профессии воспитателя есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.
Плюсы:
востребованность: в большинстве муниципальных садов нехватка кадров;
социальная значимость профессии: воспитывать подрастающее поколение важно и почетно;
льготы: своих детей можно устроить в сад без очереди;
разнообразные интересные задачи;
соцпакет, возможность спокойно уходить на больничные;
увеличенный отпуск: 42 дня, если вы работаете с обычными детьми, и 56 дней — если у воспитанников ОВЗ (ограниченные возможности здоровья);
бесплатное питание на работе;
возможность ежедневно бывать на свежем воздухе;
позитив, который дарят дети.
Минусы:
постоянное нахождение в большом шумном коллективе;
инфекции, которых в детском коллективе немало;
высокая ответственность;
много бумажной работы;
невысокая заработная плата.
Где могут работать воспитатели детского сада
Профессия воспитателя требует от человека педагогических навыков и психологических знаний. При этом она дает возможность выбора: работать можно не только в муниципальном детском саду. Рассмотрим основные виды учреждений, куда может устроиться воспитатель.
Государственные детские сады
Самый распространенный вариант. В государственных детских садах почти всегда требуются воспитатели. Такая работа чаще всего не приносит больших доходов, зато она стабильная, с гарантированным соцпакетом, большим отпуском, определенными льготами и четким режимом работы.
В государственных детских садах чаще всего действует такая схема. В группе трудятся два воспитателя: один с утра, примерно с 7:00 до 13:00, другой во второй половине дня — с 13:00 до 19:00. Воспитатели могут меняться, чтобы обоим достались и утренние, и вечерние смены.
Частные детские сады
Количество частных дошкольных учреждений в стране постоянно растет. Они востребованы, потому что родители:
хотят отдать ребенка в раннем возрасте, когда его еще не принимают в государственный садик;
хотят попасть в малокомплектную группу (меньше детей — спокойнее, эффективнее занятия);
хотят больше развивающих и образовательных занятий.
Все это могут обеспечить частные детские сады. Там комфортнее условия и больше индивидуальной работы с детьми.
Как правило, зарплаты воспитателей в частных детских садах выше, чем в государственных. Но и требования могут быть повышенными — например, знание иностранного языка. Также не во всех частных учреждениях предусмотрен увеличенный отпуск, а условия зависят от владельцев.
Учреждения дополнительного образования
С профессией воспитателя можно работать не только в детском саду. Многие педагоги дошкольного образования трудятся в детских развивающих центрах, домах творчества, кружках и студиях. А если у них есть дополнительная специализация, например, изобразительное искусство, музыка или хореография, они ценятся вдвойне и даже могут открыть собственное образовательное учреждение.
Частная практика
Воспитатель — это педагог, а педагоги нужны и тем, кто предпочитает индивидуальную работу с ребенком. Если вы педагог дошкольного образования, то можете стать няней, гувернанткой или частным преподавателем, например, рисования.
Карьера воспитателя детского сада
Педагог дошкольного образования может сделать карьеру. Если он не только знает свои обязанности, но обладает организационным и творческим потенциалом, предприимчив и трудолюбив, вполне реально дойти до высоких должностей.
|Помощник воспитателя (младший воспитатель)
|Поддерживает помещения и оборудование в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим нормам;
обеспечивает безопасность и здоровье детей, когда они находятся в детском саду;
организует питание, обучает детей правилам поведения за столом и культурно-гигиеническим нормам;
помогает воспитателю организовать учебно-воспитательный процесс.
Педагогическое образование не требуется
|Воспитатель
|Педагог дошкольного образования.
Проводит занятия с детьми, наблюдает за их развитием;
ведет документацию;
общается с родителями.
Вся основная нагрузка по работе с детьми лежит на нем
|Старший воспитатель
|Иногда его еще называют методистом. Обязан иметь высшее педагогическое образование и как минимум двухлетний стаж работы по специальности. Контролирует работу педагогов, планирует учебные занятия и мероприятия, разрабатывает и внедряет рекомендации по обучению детей
|Заведующий детского сада
|На эту должность принимаются люди с высшим образованием по направлениям менеджмент, управление персоналом, государственное муниципальное управление. Необходим стаж работы на педагогической или руководящей должности. Руководитель дошкольного учреждения ведет массу документации, отчитывается перед контролирующими учреждениями
— Вообще все зависит от мотивированности человека. Перспективы карьерного роста у воспитателей — дорасти до заведующего или специалиста Управления образования. Но не нужно забывать еще и о перспективе личной самореализации, — поясняет наш эксперт Наталия Шафрова.
Как стать воспитателем детского сада в 2025 году
Воспитатель — это педагог, поэтому образование у него должно быть педагогическое. Для этого не во всех случаях нужно учиться пять лет в вузе. Рассмотрим, какие существуют пути к профессии.
1. Обучиться в педагогическом колледже
Среднее профессиональное учебное заведение педагогического профиля дает диплом, который позволит работать воспитателем. Поступать в колледж можно после 9-го класса средней общеобразовательной школы. В настоящее время поступление проходит по конкурсу аттестатов: учебное заведение отбирает абитуриентов с определенным средним баллом. В каждом колледже он свой: нужно узнавать в приемной комиссии или на официальном сайте.
Учатся в колледже 4 года, проходят соответствующую практику, пишут выпускную квалификационную работу, сдают экзамены и получают диплом государственного образца.
2. Обучиться в университете
В высшее учебное заведение поступить можно только после окончания 11 классов средней общеобразовательной школы. Зачисляют будущих студентов по результатам ЕГЭ — единого государственного экзамена. Сдавать какие-то предметы дополнительно не нужно. Обычно требуются результаты по русскому языку, математике и обществознанию.
3. Пройти профпереподготовку
Если у человека уже есть среднее профессиональное или высшее образование, но оно не педагогического профиля, можно пройти переподготовку. Такие курсы обычно проходят в педагогических вузах или колледжах, чаще всего — в очно-заочной форме. Как правило, это платная услуга: узнавать условия нужно в конкретном вузе или СПО.
Востребованность профессии воспитателя на рынке
Профессия воспитателя в современной России, безусловно, востребована: это связано и с большой ответственностью, и с многозадачностью, которая необходима в детском саду, и с не очень высокими зарплатами в муниципальных образовательных учреждениях. Но постепенно ситуация меняется.
— В нашем городе существует кадровый голод, огромная потребность в воспитателях. Но мало кто из выпускников приходит в детский сад, — говорит Наталия Шафрова. — Сейчас идет активная пропаганда профессии, ее престиж поддерживается на уровне государства. Хочется надеяться, что ситуация изменится в ближайшие годы.
Будущее профессии воспитателя детского сада
Воспитатель прежде всего работает с детьми. Он участвует в их взрослении, обучает, показывает пример, разбирает конфликты, расширяет границы их мира. Даже при нынешнем стремительном техническом прогрессе заменить такого человека роботом или искусственным интеллектом просто невозможно.
Пока рождаются дети, воспитатели будут нужны обществу.
Отзывы специалистов о профессии
Наш эксперт Наталия Шафрова поделилась важными мыслями о том, каким должен быть педагог дошкольного учреждения:
— Воспитатель должен обладать профессиональными компетенциями: знать специфику системы, понимать, как развивается дошкольник, владеть педагогическими методиками. Для него очень важны организаторские умения. Еще хотелось бы выделить такие качества, как любовь к детям, коммуникативность, стремление к саморазвитию и умение работать в условиях многозадачности. Воспитателю необходимо ежедневно быть в контакте с родителями, это тоже требует определенных умений. На утренниках педагоги дошкольного образования обычно играют роли каких-то сказочных персонажей, для этого нужны актерские качества. Важно владеть ИКТ — информационно-коммуникационными технологиями.
Эксперт уверена, что проблема воспитателей, как и других педагогов, — эмоциональное и профессиональное выгорание. Нужно уметь обнаружить его и помочь себе в такой ситуации.
Что нужно знать о профессии воспитателя детского сада
В этой главе мы собрали все самое важное о работе воспитателя.
1. Воспитателю необходимо педагогическое образование. Получить его можно в педагогическом колледже или университете, а также пройти профпереподготовку на базе непедагогического среднего профессионального или высшего образования.
2. Главное для воспитателя — любить детей. Еще ему потребуются организаторские навыки, привычка к многозадачности, ответственность, внимательность, терпение, навыки работы с компьютером и готовность заниматься бумажной работой.
3. Воспитатель не может иметь судимость, у него не должно быть психических расстройств, расстройств поведения, а также ВИЧ, гепатита B и C, туберкулеза и некоторых других заболеваний.
4. Зарплаты воспитателей в России не очень высокие, но есть перспектива дорасти до заведующего образовательным учреждением или сделать карьеру в Управлении образования региона.
5. Воспитатели могут работать в государственных и частных детских садах, в детских образовательных и развивающих центрах, а также пойти на должность няни или гувернантки.
6. Воспитателям муниципальных детских садов положен соцпакет и некоторые льготы. У них увеличены отпуска, а работают они, как правило, сменами — утром или в послеобеденное время.
7. Воспитателей в России не хватает, а профессия будет востребована до тех пор, пока рождаются дети.
Список источников
1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
2. Росстат.
3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Эксперт: Наталия Шафрова, заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84 “Тополек”», г. Вологда