Профессия технолог: чем занимается и сколько зарабатывает

С каждым годом изготовление разнообразных продуктов становится все более сложным и высокотехнологичным. Если раньше какой-либо товар мог создать человек у себя дома, то сейчас производство стало серийным, рассчитанным на большие объемы. В такой ситуации нужны специалисты, которые бы организовали этот процесс и следили за его выполнением. Это основная задача технологов в самых разных сферах промышленности. Рассмотрим особенности и востребованность этой профессии, ее специализации, кому подходит такой вид деятельности, плюсы и минусы работы, сколько зарабатывает специалист и как им стать в 2025 году.